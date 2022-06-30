«Славия-Мозырь» — «Шахтёр». Чемпиона Беларуси ждут трудности

1 июля состоится матч 13-го тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Славии» оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Шахтёр» Солигорск 1 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Славия-Мозырь» — «Шахтёр» Солигорск получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

«Славия-Мозырь» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз и анализ матча 13-го тура чемпионата Беларуси (01.07.2022)

Начало второго месяца лета порадует болельщиков футбола матчем 13-го тура чемпионата Беларуси. «Славия-Мозырь» будет принимать действующего чемпиона страны — солигорский «Шахтёр». Команды занимают девятое и четвёртое место в турнирной таблице соответственно. Встреча пройдёт на стадионе «Юность» в Мозыре, начало — в 19:00 мск.

После 12 туров лидером чемпионата является БАТЭ, хотя мало кого это удивляет. «Славия-Мозырь» привычно идёт в середине таблицы с 17 баллами. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:20. Хвастаться особо нечем, но и говорить об ужасном положении тоже не стоит. Правда, 13-й тур для команды Михаила Мартиновича будет явно нелёгким.

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Солигорский «Шахтёр» — чемпион Беларуси. Так ещё сейчас борется за место в тройке лидеров с 21 баллом. Отставание от идущего на третьем месте минского «Динамо» составляет всего четыре очка. Впрочем, его легко можно сократить. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:7. Намного лучше, нежели у оппонента. Хотя на фоне прошлого чемпионского года команда не в лучшей форме.

В то же время предстоящий соперник — яркий пример середняка. Накануне в 12-м туре «Славия» проиграла дзержинскому «Арсеналу» (2:3), хотя клуб из Дзержинска на данный момент занимает 14-ю строчку. Благо в 1/16 финала Кубка Беларуси без особых проблем удалось разобраться с «Молодечно» (3:0). Это важно, ведь в прошлом году дальше 1/8 финала команда не сумела пробиться.

Солигорский «Шахтёр» же в 12-м туре Высшей лиги уступил с минимальным счётом «Торпедо-БелАЗ», а в 1/16 финала Кубка Беларуси обыграл «Островец» (2:1). В целом не так плохо: за 12 игр в чемпионате у команды шесть побед при трёх ничьих. Три победы — с минимальным счётом. Однако можно и лучше.

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И вот почему. Во-первых, в пяти прошлых играх со «Славией» у чемпиона Беларуси три победы при одной ничьей и поражении. В целом неплохая статистика. При этом в трёх победных матчах «Шахтёр» забивал больше двух мячей и два раза не пропустил. Плюс по положению в таблице вряд ли «Славия» сможет прыгнуть выше головы.

В обеих командах, конечно, есть кому забивать. У «Шахтёра» есть Дембо Дарбо из Гамбии — лучший бомбардир с пятью голами. В «Славии» лучшие бомбардиры сейчас — Глеб Жердев и Андрей Кобец с четырьмя голами. Цифры приличные. Хотя, конечно, не сравнить с 13 голами Бобура Абдихоликова из «Энергетик-БГУ». В то же время рано делать выводы.

Смена тренера «Шахтёра» на старте чемпионата Беларуси и всего 14 мячей настораживают. Солигорчане хоть и смотрятся фаворитами встречи, но утверждать о явном преимуществе мы бы не стали. Середнячок таблицы играет на свой уровень, даже при 20 пропущенных голах атака в порядке. А у гостей с этим небольшие проблемы.

Впрочем, статистика очных игр за гостями. Думается, они всё же смогут совладать с оппонентом. Конечно, сверхъестественного не ждём. Можно рассмотреть ставку «обе забьют» за 2.00. Нападение хозяев на своём поле вполне может отличиться. Как минимум на один мяч наиграют. Однако в качестве основного варианта мы бы взяли победу «Шахтёра» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

Всё потому, что больше четырёх мячей соперники друг другу забивали лишь в двух из 10 последних встреч. В тоже время у гостей в защите всё неплохо — за 12 туров пропустили лишь семь мячей. Меньше только у лидирующего БАТЭ. Что-то вроде 2:1 или 3:1 в пользу «горняков» тут вполне может быть.

Прогноз и ставка на матч белорусской Высшей лиги «Славия-Мозырь» — «Шахтёр» С 1 июля 2022 года

«Шахтёр» пока играет не совсем в свой футбол. Думается, работа над ошибками будет сделана, но пока есть вопросы. «Славия-Мозырь» выглядит на свой средний уровень, но на контрасте с чемпионом шансов мало. Хотя и в нападении всё неплохо, на один мяч наиграть хозяева могут. Однако в очных встречах преимущество за «Шахтёром». Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь может быть, но лёгкой прогулки ждать не стоит.

Ставка 1: победа «Шахтёра» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

Ставка 2: обе команды забьют за 2.00.

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