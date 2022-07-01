Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье. А вы ждали другого? Иззи в пятый раз защитит титул

В ночь со 2 на 3 июля состоится бой за титул чемпиона в среднем весе UFC между Исраэлем Адесаньей и Джаредом Каннонье. Начало – в 6:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом действующего чемпиона: поставить на победу Адесаньи в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех Каннонье оценивается в 4.52. На ничью дают коэффициент 51.00.

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье 3 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что бой продлится пять раундов: коэффициенты на тотал меньше 4.5 раунда и тотал больше 4.5 раунда – 1.85. Сделать ставку на победу нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией можно с коэффициентом 1.87. Победа по очкам оценивается в 1.91. Поставить на победу удушающим, болевым или добровольной сдачей можно за 15.00.

Анализ и прогноз на бой за пояс чемпиона в среднем весе UFC Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье (03.07.2022)

Средний вес UFC постепенно из конкурентного дивизиона превращается в театр одного актёра, имя которому — Исраэль Адесанья. На счету Исраэля уверенное завоевание пояса и четыре защиты подряд. Как бы того ни хотелось хейтерам Иззи, но в среднем весе у него пока только один реальный оппонент. А именно дважды битый Роберт Уиттакер. Шансы остальных на титул крайне малы.

Многие эксперты предрекали Уиттакеру долгое правление в дивизионе, но Адесанья возник практически из ниоткуда и забрал у австралийца титул. Даже после такого многие не воспринимали Иззи всерьёз. Может, из-за его имиджа. Может, ещё из-за чего-то. Адесанье не раз предрекали поражение, но в своём родном весе он ещё никому не проигрывал.

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Это уже в какой-то степени народная забава – искать шансы у претендента, выделять его сильные стороны, благодаря которым он побьёт Адесанью, а потом ждать следующего претендента. Ромеро – уникум, который переедет чемпиона. На выходе имеем максимально скучный бой, где оба бойца не заслуживали победы. Однако титул остался у чемпиона, потому что претенденту обычно всегда нужно сделать чуть больше.

Дальше был Пауло Коста — мощный дерзкий бразилец с «динамитом в кулаках», с чистым рекордом. Считалось, что такой уж точно задаст жару Адесанье. На деле же имеем декласс с издевательством над претендентом. Из той же серии заматеревший Марвин Веттори, который шёл за титулом и реваншем, но немного не дошёл. У Джареда Каннонье хорошие шансы пополнить эту компанию.

Всё же одно поражение у Иззи есть. Он замахнулся на большее, чем царствование в одной весовой и решил забрать титул полутяжёлого дивизиона у Яна Блаховича. Поляк не был уникумом в борьбе или стойке, но был крепким середнячком, который оказался в нужное время в нужном месте, чтобы примерить пояс. При этом Ян — природный полутяж. В отличие от Исраэля, которого Блахович успешно заборол в своей единственной успешной защите.

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Джаред Каннонье потратил драгоценные годы на то, чтобы наконец найти свою весовую категорию. Он начал путешествие с тяжёлого веса, чтобы в 38 лет впервые добраться до боя за титул — только уже в среднем весе. Здесь Каннонье провёл шесть боёв и проиграл только в одном — Роберту Уиттакеру. Причём решением судей. Австралиец сейчас в рейтинге выше Джареда, но свой шанс уже использовал. Теперь пришёл черёд американца.

Четыре из шести боёв в среднем весе Джаред закончил нокаутами. Андерсон Силва не продержался и одного раунда. Дэвид Бранч, Джек Херманссон и Дерек Брансон улетели во втором. Если бой доходит до решения судей, то тут Каннонье стоит начинать беспокоиться: два раза судьи отдавали победу ему, трижды — соперникам.

Джаред Каннонье интересен в первую очередь как яркий и мощный нокаутёр. В борьбе слаб, очень редко переводит бой в партер по собственной инициативе. Мощь, тайминг, хороший футворк – всё это делает Джареда опасным бойцом, у которого есть свой шанс в каждом бою. Однако в технике Каннонье уступает тому же Адесанье. Что бывает, когда в бою с Иззи полагаешься на одну лишь физическую мощь, мы наглядно увидели на примере Пауло Косты.

Полностью списывать со счетов столь опасного бойца, как Джаред, нельзя. У таких ребят всегда есть шанс закончить бой одним ударом. Но если этого сделать не получится – тушите свет. Пять раундов в клетке с Адесаньей не сулят Каннонье ничего хорошего. При таких раскладах мы бы взяли победу Исраэля решением судей за коэффициент 2.25.

Прогноз и ставки на чемпионский бой в среднем весе UFC Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье 3 июля 2022 года

Разница между бойцами в том, что Каннонье будет идти за нокаутом, а Адесанья — за победой. Снова мощный ударник будет пытаться навязать чемпиону свою игру, а Исраэль будет методично разбирать соперника с дистанции и уходить с линии атаки. Ведь в скорости он ничуть не уступает оппоненту. Адесанья уже давно поставил во главу угла результат, он не станет ввязываться в размен с опасным соперником. Лучше в привычной манере довести бой до победы решением судей. Такой вариант и проверим.

Ставка: победа Исраэля Адесаньи решением судей за 2.25.

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