Александр Волкановски – Макс Холлоуэй: чем завершится трилогия UFC?

В ночь со 2 на 3 июля на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 276. В его соглавном бою чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски сразится с Максом Холлоуэем. Начало поединка – не ранее 6:40 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя действующего чемпиона. Поставить на победу Алекса Волкановски можно с коэффициентом 1.52. Шансы Макса Холлоуэя эксперты оценили коэффициентом 2.60. Ничейный исход идёт за 55.00.

Аналитики считают, что бой будет полным. Сделать ставку на то, что поединок продлится все пять раундов, можно с коэффициентом 1.45. За 2.65 предлагают поставить на досрочное завершение боя.

Волкановски завершит трилогию?

Алекс Волкановски идёт на потрясающей серии из 21 победы подряд. Единственное поражение в карьере он потерпел ещё в 2013 году, в рамках Australian Fighting Championship. Тогда его нокаутировал Кори Нельсон. С тех пор только победы. В том числе дважды и над Максом Холлоуэем. Правда, нужно признать, что второй бой был очень близким, победа досталась Алексу непросто. Об этом говорит и раздельное решение судей.

Свой последний бой Волкановски провёл совсем недавно: 9 апреля он нокаутировал Корейского Зомби Чен Сон Джона. Нельзя сказать, что Алекс обладает каким-то потрясающим техническим арсеналом. Но то, что он умеет, он умеет в совершенстве. А ещё он очень стоек и вынослив. Его фанаты шутят, что претендентам на пояс проще будет дождаться, пока Волкановски завершит карьеру, чем победить его в бою.

Холлоуэй может создать проблемы

Для Макса Холлоуэя трилогия с Волкановски – дело всей карьеры. После двух поражений многие бойцы раскисли бы и затерялись среди серой массы, но только не Благословенный. Он поставил рекорд по числу попаданий (455) в бою с Кевином Каттаром, а затем разобрался с Яиром Родригесом. Теперь Макс получает третий шанс побороться с Волкановски.

Холлоуэй – умный и выносливый боец. Во-первых, он из тех, кто способен удивить. И эти неожиданные ходы едва не принесли ему победу во втором поединке с Волкановски. Кроме того, гаваец очень любит провоцировать соперника, показывать, что его удары не наносят никакого урона. Если получится вывести Алекса из себя – шансы Макса на победу явно повысятся. Есть ощущение, что Холлоуэй готов к третьему бою лучше, чем когда бы то ни было.

На что ставить?

2.60 – на Холлоуэя, пожалуй, достаточно неплохая цифра. Если не сейчас, то уже никогда. А второй бой был достаточно оптимистичным для поклонников Благословенного. К тому же всей своей карьерой Макс показал – он делает выводы из поражений.

За 1.45 можно поставить на полный бой. И это тоже валуйный вариант. Оба поединка этих соперников были полными, предпосылок к досрочному завершению нет.

Интересным выглядит вариант и с победой одного из бойцов раздельным решением. Коэффициент здесь высокий – 4.05. Бой, скорее всего, будет близким, поэтому такой исход вполне возможен. Второй поединок этих бойцов завершился именно так. Обратный исход идёт за 1.22.

В любом случае нас ждёт очень интересный бой. Совсем скоро узнаем: останется ли Волкановски на троне или Холлоуэй сможет с третьей попытки свергнуть чемпиона. Удачных ставок!