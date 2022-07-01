Лоренцо Сонего — Рафаэль Надаль. Медленно, но верно! Стальной Рафа всё ближе к финалу

2 июля Лоренцо Сонего и Рафаэль Надаль сыграют в матче третьего круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице испанца, коэффициент на его победу составляет 1.15. На успех итальянца можно поставить в букмекерских конторах за 5.49.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Лоренцо Сонего — Рафаэль Надаль 2 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч третьего круга турнира в Уимблдоне Лоренцо Сонего — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 32.5 гейма принимаются за 1.61, а тотал меньше 32.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз на матч 3-го круга Уимблдона Лоренцо Сонего — Рафаэль Надаль (02.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир набрал обороты. На 2 июля запланирован матч третьего круга Уимблдона, в котором померяются силами Лоренцо Сонего и Рафаэль Надаль. На предыдущей стадии соревнования итальянец одержал победу над Юго Гастоном, а испанец обыграл Ричардаса Беранкиса.

Рафаэль продолжает двигаться к финалу Уимблдона, но пока не такими уверенными шагами. В матче первого круга турнира испанец в упорной борьбе выцарапал победу в четырёх сетах у молодого аргентинца Франциско Серундоло (6:4, 6:3, 3:6, 6:4). Противостояние второго круга с Ричардасом Беранкисом получилось практически идентичным.



После победы над литовцем 22-кратный чемпион мэйджоров признался, что ему нужно прибавлять в уровне игры на траве. Как мы помним, на данном покрытии Надаль в течение последних трёх лет выступал крайне мало из-за травмы голеностопа. Адаптация к условиям, очевидно, проходит не лучшим образом.



Впрочем, понемногу Рафа всё же находит свою игру. В четвёртом сете матча второго круга Уимблдона с Беранкисом Король грунта наловчился более эффективно использовать подачу и удар справа, а также немного прибавил в плане агрессии. Вследствие этого совершил на порядок меньше ошибок, нежели в первых трёх партиях, и довёл матч до победы.

Не последнюю роль в прогрессе играют стремление, самоотдача и мотивация. Всего этого у знаменитого испанца в избытке, плюс ещё есть мастерство и талант. За счёт этих качеств, даже выступая на обезболивающих, Надаль недавно одолел в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» самого Новака Джоковича. А в финале турнира разгромил талантливого Каспера Рууда.

Надаль обыграл Беранкиса за четыре часа во втором круге Уимблдона.

В предстоящем матче, на наш взгляд, отчётливо проглядывается фаворит — в лице Рафаэля, разумеется. Но быстрого поражения Лоренцо Сонего, думается, ожидать не стоит. Да, итальянец проводит не лучший сезон. За последние полгода лишь раз добрался до полуфинала турнира ATP, в котором потерпел поражение от Диего Шварцмана (5:7, 6:3, 2:6).

На мэйджорах в Австралии и Франции 27-летний спортсмен дошёл только до встреч третьего круга, где проиграл Миомиру Кецмановичу и Касперу Рууду соответственно. Однако нельзя не отметить, что он является универсалом. С одинаковым успехом выступает как на любимом грунте, так и на траве.



Более того, свой первый титул ATP Сонего выиграл на травяном турнире в Анталье. На Уимблдоне пока тоже преуспевает. В матче первого круга соревнования обыграл одного из самых неудобных для себя противников — Дениса Кудлу (6:7, 6:3, 7:5, 4:6, 6:2). А во встрече второго круга одержал верх над Юго Гастоном (7:6, 6:4, 6:4).



Плюс перед началом Уимблдона Лоренцо практиковался на травяных турнирах ATP в Штутгарте, Лондоне и Истбурне. В последних двух выступил не лучшим образом, но в первом добрался до 1/4 финала. Дальше не пустил сильный теннисист — Маттео Берреттини. Впрочем, Сонего оказалось по силам дать достойный отпор соотечественнику. Встреча получилась яркой и затянулась на три сета.

Думаем, можно взять П2 + ТБ 30.5 гейма за коэффициент 1.79. Ещё одним хорошим вариантом для ставки выглядит «тотал больше 3.5 сета» за 1.89. На предыдущих стадиях турнира Рафе потребовалось четыре партии, чтобы обыграть оппонентов уровнем ниже Сонего. В предстоящем матче испанца вновь ждёт испытание, но уверенность в его победе от этого не убавляется.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Лоренцо Сонего — Рафаэль Надаль 2 июля 2022 года

Лоренцо Сонего комфортно чувствует себя на травяных кортах и имел на них игровую практику перед Уимблдоном. Итальянец наверняка навяжет испанцу борьбу и, вероятно, даже сумеет выиграть один сет. Однако о победе в матче, на наш взгляд, и речи быть не может. Рафаэль Надаль является невероятным мастером и живой легендой. Понемногу Король грунта привыкает к покрытию кортов Уимблдона и продвигается к финалу. Ждём его очередной победы в интересном матче.



Ставка 1: победа Рафаэля Надаля и тотал больше 30.5 гейма за коэффициент 1.79.



Ставка 2: тотал больше 3.5 сета за коэффициент 1.89.

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