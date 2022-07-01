«Ростов» — «Кубань». Главный тренер сборной России будет удивлён

2 июля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Кубань». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Кубани» оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Позорился в Германии и работал с «пиратами». Что за ноунейм будет рулить «Локо».

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Кубань» 2 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Кубань» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

«Ростов» — «Кубань»: прогноз и анализ товарищеского матча (02.07.2022)

Начало нового сезона РПЛ всё ближе, а пока команды могут порадовать своих болельщиков товарищескими матчами. На 2 июля запланирована встреча между «Ростовом» и «Кубанью», которая пройдёт на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск. Ростовчане зря времени не теряют перед стартом нового розыгрыша чемпионата России.

Прошлый сезон у жёлто-синих выдался нелёгким, заняли лишь девятое место из 16. Не самый успешный результат, учитывая, что пришлось спасаться от вылета. Помог Валерий Карпин, который после возвращения в стан прежней команды под конец сезона весьма неплохо поработал. За последние 12 матчей выиграл шесть при четырёх поражениях. Думается, в новом сезоне результаты будут куда выше.

Последние три товарищеских матча у ростовской команды сложились весьма неплохо. Потерпели лишь одно поражение, уступив «Краснодару» (0:2). До этого же жёлто-синие одолели «Факел» (2:0) и «Кубань Холдинг» (5:1). Конечно, бросается в глаза, что с командами ниже классом проблем нет, а вот с представителями РПЛ дела не так хороши. Впрочем, счёт — последнее, на что смотрят в таких играх.

«Кубань» — клуб из Первой лиги. В последнем сезоне команда заняла 12-е место из 21. Вроде бы неплохо, но заново рождённому клубу четыре года, звёзд с неба не хватает. В концовке сезона за 13 матчей выдали шесть побед при шести ничьих. Солидно! Даже с «Торпедо», вышедшим в РПЛ, сыграли вничью (2:2). А в товарищеских матчах огорчили ставропольское «Динамо» и «Дружбу» из Майкопа (оба — 1:0).

В товарищеских встречах с клубами из РПЛ будет иметь дело лишь второй раз. Первый был 14 февраля с «Сочи» (0:1). Теперь впереди «Ростов», и здесь особо сравнивать команды сложно, поскольку уровень лиг отличается. Плюс у ростовчан, как мы уже сказали, всё неплохо с командами ниже классом. Пока без проигрышей. Для жёлто-зелёных это явно минус.

Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».

Очных встреч между «Ростовом» и «Кубанью» ещё не было в современной истории. Так что первый матч будет весьма интересен даже для самих команд. Хотя вряд ли гости сумеют удивить ростовчан, тем более на их поле. Букмекеры уверены в победе хозяев, здесь вопросов мало. Класс команд сказывается, а «Кубань» ещё молодая команда.

В прошлом сезоне ФНЛ Максим Лаук из «Кубани» забил восемь мячей за 26 игр. Лучший в команде по этому показателю. У «Ростова» же есть Дмитрий Полоз, который забил 14 мячей и отдал три передачи в 27 играх прошлого сезона РПЛ. Даже так видно различие в классе. Так что преимущество хозяев неоспоримо в этом противостоянии. Кроме того, если посмотреть на игры «Кубани» с представителями РПЛ, напрашивается ещё одна ставка.

А именно тотал больше. Например, в Кубке России жёлто-зелёные уступили «Спартаку» со счётом 1:6. При этом в прошлом розыгрыше ФНЛ с обороной были тоже проблемы. За 38 матчей пропустили 48 мячей. В целом немного, но чуть больше одного мяча за матч. С соперником принципиально другого уровня это может сказаться.

Думается, Валерий Карпин вряд ли даст установку расслабиться. Совсем скоро старт РПЛ, нужно подойти в оптимальной форме. Так что к победе хозяев мы бы взяли тотал больше 2.5 мяча. За такой комбинированный вариант дают коэффициент 1.67. Терпимо. Другой интересный вариант — «обе забьют» за 1.79. «Кубань» на один мяч в целом наиграть может. Статистика матчей неплохая у неё в последнем сезоне.

Кроме того, кубанские футболисты наверняка захотят себя проявить перед главным тренером сборной России. Сыграть хорошо в спарринге с командой Валерия Карпина, который вместе с Виктором Онопко продлил контракт с «Ростовом, — это отличный шанс зарекомендовать себя. Так что лёгкой прогулки ждать хозяевам точно не стоит.

При желании можно даже рискнуть и рассмотреть победу «Ростова» с форой (-2), которая идёт за 2.12. Статистика игр с командами ниже классом такое позволяет. Если сыграют 2:0 или 3:1, будет возврат. Что-то вроде 3:0 или 4:1 тут вполне может быть, так что рискнуть стоит. Хотя нам больше нравится победа хозяев через общий верх по голам. Гости наверняка будут мотивированы.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ростов» — «Кубань» 2 июля 2022 года

Соперники впервые встретятся друг с другом в новейшей истории «Кубани». Пусть и в товарищеском матче. Класс команд кардинально различается, хотя в обеих есть кому забивать. И всё же «Ростов» по опыту и составу мощнее, играет дома. Статистика выступлений с командами ниже классом у него неплохая. Проблем точно быть не должно. Кубанцы дадут бой и постараются проявить себя перед тренером сборной России, но вряд ли смогут прыгнуть выше головы.

Ставка: победа «Ростова» + тотал больше 2.5 мяча за 1.67.

Эдуард Мор дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



Эджуке приостановит контракт с ЦСКА и перейдёт в «Герту».



Глушенков: рад, что ушёл из «Спартака». Давно хотел.



Салихова родила Федуну пятого ребёнка.



Нобоа объяснил, почему не стал приостанавливать контракт с «Сочи».