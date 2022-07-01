«Спартак» — «Енисей». Генеральная репетиция перед битвой за Суперкубок России

2 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на успех «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, а победа «Енисея» оценена в 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» — «Енисей» 2 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Спартак» — «Енисей» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.18. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.36.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Енисей» (02.07.2022)

Товарищеский матч «Спартак» – «Енисей» состоится 2 июля в Москве на стадионе «Тарасовка», начало — в 17:00 мск. До матча за Суперкубок России остаётся неделя, а до начала нового сезона РПЛ – меньше месяца. Грядущий матч станет последней проверкой нового главного тренера москвичей перед стартом сезона.

Паоло Ваноли возглавил «Спартак» в зимнее межсезонье розыгрыша-2021/2022. После успешных сборов в ОАЭ итальянец не сумел существенно повлиять на результаты команды в чемпионате России, завершив турнирную дистанцию на 10-й строчке в турнирной таблице, Зато привёл её к первому за 19 лет триумфу в Кубке России.



Текущим летом «Спартак» вновь взялся за тактическую и кадровую перестройку. Паоло Ваноли принял решение покинуть пост главного тренера на фоне ряда факторов. К слову, переход операционного управления от Федуна к менеджерской команде «Лукойла» – один из них. Возглавил красно-белых 33-летний Гильермо Абаскаль.



В межсезонье команду покинули Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Кроме того, не собирается возвращаться в расположение клуба Виктор Мозес из-за жены. Пополнили ряды Антон Зиньковский, Мацей Рыбус и Кристофер Мартинс Перейра. Будет интересно посмотреть за новичками, скорее всего, они получат игровое время в предстоящей товарищеской встрече.

В прошлом розыгрыше РПЛ красно-белые чаще играли по схеме 3-4-3. Молодой испанский специалист собирается использовать расстановку 4-2-3-1 или 4-3-3 и привить футболистам агрессивный атакующий футбол с высоким прессингом. Так это было в «Волосе» и «Базеле», где ранее Абаскаль тренировал и набирался опыта.

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В прошлом сезоне у «Спартака» не возникало особых проблем с доминированием на поле лишь с представителями второй половины турнирной сетки. Красно-белые контролировали мяч в среднем 52,9% игрового времени (пятый результат в чемпионате) и имели третий показатель активности игры в атаке, выполняя по 15,1 ударов (из них 5,1 — в створ ворот).

Подводила команду реализация. Александр Соболев и компания забили лишь 37 голов. Это девятый показатель результативности. Скромно для победителя группы в Лиге Европы. Сможет ли недостаточно опытный тренер без значимых достижений за плечами быстро адаптироваться к реалиям РПЛ и стать авторитетом для игроков команды? Пожалуй, вот главный вопрос.



Главной проблемой «Спартака» в прошлом сезоне была в том числе низкая надёжность игры в обороне, клуб завершил турнирную дистанцию с 41 пропущенным мячом. Только четыре коллектива пропустили больше. Учитывая, что в товарищеских матчах с «Аланией» (2:2) и «Балтикой» (3:2) красно-белые пропустили четыре мяча, эта проблема остаётся актуальной.



«Енисей» в прошлом розыгрыше ФНЛ финишировал на пятой строчке. От зоны стыковых матчей красноярский коллектив по итогам турнирной дистанции отделяли лишь два очка. То есть путёвка в элиту была довольно близка. В Кубке России он умудрился добраться до полуфинала, где проиграл как раз «Спартаку» с разгромными 0:3.

После ухода Вадима Гаранина в «Сочи» команду возглавил Артём Горлов. Под его руководством красно-синие провели три товарищеские матча, в которых уступили «Торпедо» и «Балтике» (1:2 и 0:2 соответственно), а также переиграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0. «Спартак» же акцентированно готовится к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».



Некоторые наработки нового тренерского штаба уже видны. В товарищеских встречах подопечные Гильермо Абаскаля играют результативно, за две игры забили пять мячей. На фоне фактора родных стен и превосходства в классе мы бы присмотрелись к ставке на победу «Спартака» через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают крепкий — 1.98.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спартак» — «Енисей» 2 июля 2022 года

Статус товарищеского матча не обязывает «Спартак» играть на пике возможностей. Гильермо Абаскаль продолжит наверняка наигрывать состав, создавая разные игровые ситуации. Учитывая, что с «Аланией» красно-белым пришлось отыгрываться, а с «Балтикой» они добыли минимальную победу (3:2), ведя в счёте три мяча, наверняка «Енисей» также сможет наиграть на гол. Отсюда вырисовывается весёлая победа хозяев и много голов.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

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