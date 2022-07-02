«Спартак» — «Енисей», Уимблдон и другие события. Что смотреть 2 июля

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 2 июля.

На что ставить в футболе 2 июля

Наши клубы продолжают играть товарищеские матчи. «Спартак» сегодня сыграет с представителем ФНЛ – «Енисеем». Это уже третья игра команды Гильермо Абаскаля. Совсем скоро Суперкубок – нужно подойти к нему во всеоружии.

Кроме того, сегодня «Ростов» сыграет с «Кубанью». Из зарубежных товарищеских игр можно выделить матчи «Фейеноорд» — «Копенгаген» и «Зальцбург» — «Олимпиакос».

На что ставить в хоккее 2 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 2 июля

На Уимблдоне продолжается третий круг. Рафаэль Надаль сегодня сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Из других матчей выделим интригующую встречу Ника Кирьоса и Стефаноса Циципаса.

В женской части соревнований победную серию попробует продлить Ига Свёнтек, у неё в соперницах сегодня Ализе Корне из Франции.

Ну и UFC! В ночь на воскресенье очередной турнир. В главном бою встретятся Исраэль Адесанья и Джаред Каннонье, а в соглавном мы увидим уже третий поединок Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя.