«Зенит» — «Црвена Звезда». Сергей Семак начнёт с сербской версии «Спартака»

3 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех сербов оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» (03.07.2022)

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на товарищеское противостояние между действующими чемпионами России и Сербии — «Зенитом» и «Црвеной Звездой» соответственно. Встреча запланирована на 3 июля. Стартовый свисток на стадионе «Фишт» прозвучит в 20:00 мск.

Клубы давно сотрудничают друг с другом. Обмениваются опытом и игроками с целью повышения их мастерства. Однако более тёплые, дружеские отношения у белградского коллектива и его болельщиков сложились с одним из главных конкурентов команды из Санкт-Петербурга. Речь, разумеется, про «Спартак».



Любопытно то, что меньше чем через неделю петербуржцы померяются силами с москвичами в финале Суперкубка России. Матч с сербами не что иное, как проверка на прочность перед испытанием. Будет интересно. В двух очных встречах, которые состоялись в 2018 и 2019 годах, подопечные Сергей Семака одержали победы. Оба раза с минимальным счётом.



С тех пор многое изменилось, особенно у «Црвены Звезды». Пост главного тренера занял некогда знаменитый игрок, выступавший за «Интер» и «Лацио» — Деян Станкович. Он является воспитанником своей нынешней команды. Под руководством 43-летнего наставника красно-белые заметно прибавили и выдали два отличных сезона.

В обоих розыгрышах выиграли чемпионат Сербии, не оставив шансов принципиальному сопернику — «Партизану». Также знатно пошумели на евроарене. В 2020 году добрались до 1/16 финала Лиги Европы, где два раза сыграли вничью с крепким «Миланом» (2:2 и 1:1). А на следующий год дошли до 1/8 финала соревнования, где уступили по сумме двух матчей «Рейнджерс».



На руку шотландцам сыграло домашнее поле. В первой встрече, которая состоялась в Глазго, им удалось разгромить сербов, что позволило в ответном противостоянии играть в собственное удовольствие, не беспокоясь о счёте. В Белграде подопечные Станковича оказались сильнее (2:1), но разница забитых и пропущенных не позволила выйти в следующую стадию турнира.

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Сейчас «Црвена Звезда» активно готовится к квалификации Лиги чемпионов. Хотя по трансферам в межсезонье так и не скажешь. Клуб приобрёл только полузащитника вылетевшего в ФНЛ «Арсенала» Кингза Кангву, а расстался с Миланом Гайичем. Сербский защитник, к слову, пополнил стан московского ЦСКА.

Также красно-белые недавно провели три товарищеских матча со словенскими клубами. Сначала обыграли «Браво» (2:1), затем сыграли вничью с «Домжале» (1:1) и, наконец, потерпели поражение от «Копера» (0:1). Судя по всему, к контрольным встречам сербы относятся не очень серьёзно. Иначе результаты вызывают кучу вопросов.

Подготовка «Зенита» к грядущему сезону и финалу Суперкубка России со «Спартаком» проходит более серьёзно. Совсем недавно клуб заключил контракт с одним из лучших бомбардиров РПЛ Матео Кассьеррой. В прошлом сезоне колумбиец выступал за «Сочи». За 22 встречи в РПЛ забил 14 голов и отдал шесть голевых передач. Усиление очень качественное.



Впрочем, незадолго до этого стан команды из Санкт-Петербурга пополнил ещё и талантливый хавбек Зелимхан Бакаев. Полузащитник уже провёл несколько матчей за петербуржцев, где помог обыграть «Пари НН» и «Сочи», а также разгромить ЦСКА в матчах предсезонного Кубка. В противостоянии с сочинцами Бакаев записал на свой счёт гол, а с армейцами отметился голевой передачей.



Безусловно, в такого плана встречах не столь важен счёт, сколь качество игры коллектива в целом. Однако и в данном плане к подопечным Сергея Семака нет никаких претензий. Во всех трёх матчах, несмотря на эксперименты наставника, сине-бело-голубые уверенно доминировали, контролируя всё происходящее на поле.

На наш взгляд, в предстоящем матче, который состоится в Сочи, предпочтительнее выглядят петербуржцы. Уже четыре года кряду они правят бал в РПЛ, завоёвывая различные трофеи и демонстрируя классный футбол благодаря мощному составу. Думаем, можно даже взять лобовую победу хозяев за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года

«Црвена Звезда» является сильной командой. Под руководством Станковича она заметно прогрессировала и громко заявила о себе на евроарене. Тем не менее недавние товарищеские встречи со словенскими командами заставляют усомниться в успехе сербов. История очных матчей и то, что предстоящая игра состоится в России, предвосхищают победу «Зенита», который качественно усилился и вовсю готовится к матчу со «Спартаком». Думаем, петербуржцы одержат верх.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.82.

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