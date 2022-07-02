«Локомотив» — «Факел». Новый тренер железнодорожников омрачит праздник воронежцев

3 июля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Факела» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

«Локомотив» — «Факел»: прогноз и анализ товарищеского матча (03.07.2022)

Июль набирает обороты, до нового сезона РПЛ остаётся всё меньше времени. Пока болельщиков футбола могут радовать лишь товарищеские матчи. На 3 июля запланирована встреча между «Локомотивом» и «Факелом», которая пройдёт на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. Для железнодорожников это отличный шанс показать нового тренера в деле.

«Локомотив» объявил о назначении нового специалиста 30 июня. Им стал немец Йозеф Циннбауэр. Впрочем, клуб оставил в тренерском штабе Марвина Комппера, так что, скорее всего, тренировочный процесс никак не изменится. Новый главный тренер ранее работал в «Гамбурге» и «Санкт-Галлене», а с 2019 по 2021 год — в «Орландо Пайрэтс» из ЮАР. Дважды занимал третье место в южноафриканской Премьер-лиге и выиграл Кубок Восьми.



Послужной список неплохой. А вот «Локомотив» в прошлом сезоне занял лишь шестое место в РПЛ. Не лучший сезон для команды. Хотя тут стоит учесть, что много было кадровых проблем и перестановок. В тоже время концовка сезона у красно-зелёных прошла относительно неплохо. Обыграли «Рубин» и «Крылья Советов» (оба — 1:0), сыграли вничью с «Динамо» (3:3). А в товарищеском матче во время подготовки победили «Велес» (2:1).



«Факел» — клуб, перебравшийся в этом сезоне из ФНЛ в РПЛ. Причём со второго места в турнирной таблице, то есть напрямую, без стыковых матчей. Весьма неплохо. Заработал в 38 турах 74 очка, больше было лишь у «Торпедо» (75). Не такая сильная разница. Кроме того, в концовке сезона воронежский клуб выдал четыре победных матча. Пусть в трёх из них победил с минимальным счётом.

В то же время клуб тоже провёл один товарищеский матч с «Ростовом», уступив (0:2). Не серьёзный показатель, но задуматься есть над чем. Класс всё же сказывается. История встреч с «Локомотивом» насчитывает восемь противостояний с 1992 по 2001 год. Трижды победу одерживали москвичи, дважды — воронежцы. При трёх ничьих. Статистика интересная.

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Однако доверять ей не стоит, прошло уже слишком много времени. Кроме того, перед новым сезоном идёт селекция составов. «Локомотив» успели покинуть Ян Кухта, Дмитрий Рыбчинский и Мацей Рыбус. Зато прибыл Андрей Никитин, отданный в аренду «Факелу», а также Марко Раконьяц из Монтенегро и Лукас Фассон из Бразилии. Команда всё ещё неплохо укомплектована легионерами.

У «Факела» звёздных переходов нет. Подписали капитана «СКА-Хабаровск», также забрали у «Спартака» своего бывшего голкипера — Илью Свинова. В целом это должно помочь в будущем сезоне РПЛ. Благо на днях РФС допустил стадион команды, а потому никаких проблем быть не должно. «Оренбург», к слову, тоже празднует.



Конечно, для фанатов воронежского «Факела» это хорошие новости. Пока же есть возможность проверить свои силы в товарищеских матчах с представителями РПЛ. Гости уступают по составу оппоненту, а ведь играют на его поле. У «Локомотива» есть Рифат Жемалетдинов, который за 26 матчей в прошлом сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. Весьма недурно.



У «Факела» есть Максим Максимов, в 37 играх ФНЛ забивший 22 мяча, четыре из которых с пенальти. Результат шикарный, вот только уровень совсем разный в лигах. Да и опыта выступлений с командами выше классом у команды из Воронежа практически нет. Товарищеский матч с «Ростовом» доказал это. У железнодорожников есть и опыт, и мастерство.

При новом тренере вряд ли футболисты потеряют мотивацию. Скорее всего, наоборот. Тем более красно-зелёные дома не проигрывают уже пять матчей подряд, а это весьма хороший задел на товарищеский матч. В прошлом сезоне имели интересную статистику забитых и пропущенных — 43:39. И сами забивали, и сопернику давали. Впрочем, думается, воронежцы тоже отсиживаться в обороне не станут.



Тем более что в ФНЛ забили 60 мячей, то есть в среднем по 1,58 мяча за матч. Так что напрашивается ставка на тотал больше. С учётом статуса «Локомотива» мы бы рассмотрели его победу через тотал больше 2.5 мяча за 2.30. Коэффициент интересный. Ждём от команд интересного футбола. Скучно быть не должно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года

У «Локомотива» новый тренер, а состав пополнился легионерами. «Факел» же выбился в РПЛ и уже точно сыграет — накануне допустили стадион. По составу и опыту преимущество, разумеется, за хозяевами. Однако, на наш взгляд, и гости могут удивить и навязать борьбу. Статистика прошлого сезона в ФНЛ была в порядке.



Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

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