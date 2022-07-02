Новак Джокович — Тим ван Рейтховен. Даниил Медведев останется доволен

3 июля Новак Джокович и Тим ван Рейтховен сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех голландца можно поставить в букмекерских конторах за 9.80.

В Госдуме готовы оплатить лечение журналисту, предложившему отправить Овечкина в тюрьму.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен 3 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.76, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 4-го круга Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен (03.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир набрал обороты. На 3 июля запланирован матч четвёртого круга Уимблдона, в котором померяются силами Новак Джокович и Тим ван Рейтховен. На предыдущей стадии соревнования серб одержал победу над Миомиром Кецмановичем, а голландец обыграл Николоза Басилашвили.

В текущем розыгрыше Уимблдона Ноле стартовал не лучшим образом. В матче первого круга соревнования не без усилий обыграл корейского спортсмена Квон Сон У, который в течение текущего сезона демонстрировал не лучший свой теннис. Для победы Джоковичу потребовалось четыре партии и целых 37 геймов.



Причиной такому результату послужило отсутствие официальной игровой практики на траве длительный промежуток времени. До мэйджора в Великобритании Новак сыграл только один матч на данном виде покрытия — на выставочном турнире в Харлингеме, где обыграл Феликса Оже-Альяссима. Канадцу отдал только три гейма.



В других травяных турнирах Джокович решил не участвовать, чтобы накопить сил и хорошенько подготовиться к турниру «Большого шлема» в Лондоне. Кажется, не зря. В матчах второго и третьего круга соревнования знаменитый серб разгромил Танаси Коккинакиса и талантливого соотечественника Миомира Кецмановича соответственно.

Одержав верх над последним, 20-кратный чемпион мэйджоров поднялся на третье место по длительности победной серии на травяных кортах за всю историю тенниса. На второй позиции находится Бьорн Борг, а первую строчку занимает Роджер Федерер. Первый швейцарец давно завершил профессиональную карьеру, а второй продолжает восстанавливаться после перенесённой операции.



Однако, помимо Рафаэля Надаля, обладающего столь же невероятным мастерством и опытом, у Джоковича появился ещё один конкурент за трофей нынешнего розыгрыша Уимблдона. Речь идёт о сопернике по предстоящему матчу — Тиме ван Рейтховене. Удивительно, но до нынешнего сезона теннисист провёл только один матч на уровне ATP.

В этом году голландец заявился лишь на один ATP-турнир в одиночном разряде в Хертогенбосхе. По итогам розыгрыша стал чемпионом и получил путёвку на Уимблдон. На пути к решающему матчу одержал победы над сильными теннисистами — Тейлором Фритцем и Феликсом Оже-Альяссимом. А в финале даже обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева!



Как мы помним, Даню и других теннисистов из России и Беларуси не допустили до участия в лондонском мэйджоре. Спортсмен был полностью сконцентрирован на достижении успеха в других травяных турнирах, но встретил неожиданно мощный отпор от Рейтховена. Поражение потерпел со счётом 4:6, 1:6.



На этом сказка голландца не закончилась. В первых трёх кругах Уимблдона ему удалось одержать победы над мастеровитыми оппонентами — Федерико Дельбонисом, Райлли Опелкой и Николозом Басилашвили. А получится ли совершить ещё один подвиг и обыграть самого Новака Джоковича? Что-то не верится.

Ноле имеет в своей копилке уже шесть трофеев мэйджора Великобритании, причём три из них добыл подряд в последних трёх розыгрышах. Судя по уверенным победам над Коккинакисом и Кецмановичем, легендарный серб набрал форму и настроен строго на победу в соревновании.



На наш взгляд, Новак выглядит фаворитом. На стороне теннисиста опыт и техника. Впрочем, голландец уже не раз в этом сезоне обыгрывал очень сильных соперников, в том числе Даниила Медведева. Дать достойный отпор наверняка сумеет. Возьмём П1 + ТБ 30.5 гейма за коэффициент 1.89. Противостояние обещает получиться интересным.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен 3 июля 2022 года

Грядущий матч обещает получиться упорным и очень интересным. Новак Джокович набрал хороший ход, что придаёт уверенности в его победе. 20-кратный чемпион ТБШ бьёт рекорды и восхищает индивидуальным мастерством. Однако талантливый Тим ван Рейтховен наверняка не сдастся без боя. Голландец великолепно выступил на домашнем турнире в Хертогенбосхе и пока преуспевает на Уимблдоне. Ждём яркого зрелища и вновь поверим в успех Ноле.



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 30.5 гейма за коэффициент 1.89.

Алькарас вышел в следующий круг Уимблдона.

Маррей ответил на вопрос о продолжении карьеры после поражения на Уимблдоне.

Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.



Тарпищев: время Серены Уильямс прошло, у неё лишний вес.