«Краснодар» — «Форте». Сергей Галицкий сделает клубу из Таганрога больно

3 июля состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Форте». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Форте» оценивается аналитиками в 13.80. Поставить на ничью можно за 9.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Краснодар» — «Форте» 3 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.27, тогда как на тотал меньше 2.5 мяча принимают ставки за 3.51. На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.14, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.06. Голы в обоих таймах доступны за 1.21.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Форте» (03.07.2022)

Команды Российской Премьер-Лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. Футбольному клубу «Краснодар» предстоит провести второй матч после выхода из отпуска. Соперником станет футбольный клуб «Форте» из Таганрога. Как и первая игра межсезонья с «Ростовом», матч пройдёт в закрытом режиме.

Игра с ростовчанами состоялась 28 июня и принесла краснодарцам победу со счётом 2:0. Игра прошла при подавляющем преимуществе последних, результат мог быть намного крупнее. Хозяева не использовали множество опасных моментов, а мяч после коварных ударов неоднократно проходил в считаных сантиметрах от каркаса ворот соперника.



Голами в матче с «Ростовом» отличились Эдуард Сперцян с пенальти и Ираклий Манелов, который блестяще разобрался с защитниками и вратарём после отличного дальнего заброса Матвея Сафонова. В матче принял участие новичок: нападающий Даниил Карпов появился на поле после перерыва. Также второй тайм за родной клуб провёл и вернувшийся из аренды нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.



Особо стоит отметить отсутствие на поле опорника Гжегожа Крыховяка, который вернулся в Краснодар из аренды в греческом АЕКе, но чьё будущее в клубе находится под вопросом из-за давления, которое испытывает польский футболист. Недавно из-за решения остаться в России пострадал исключённый из сборной Польши защитник «Спартака» Мацей Рыбус.

На данный момент в ростере «Краснодара» числятся 10 легионеров, но в товарищеском матче с «Ростовом» на поле вышли только двое из них – нигерийский нападающий Олакунле Олусегун и его коллега по амплуа колумбиец Джон Кордоба. Футболисты провели в составе «быков» первый тайм.



Ставка на российских игроков и в первую очередь на воспитанников своего клуба – давняя мечта владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Она неожиданно исполнилась во второй половине сезона-2021/2022. Возможно, именно в этом и кроются истинные причины низкой активности на трансферном рынке. Краснодарский клуб попробует пошуметь в наступающем сезоне преимущественно своими силами.

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Футбольному клубу «Форте» из Таганрога задумываться о легионерах пока слишком рано. Клуб, основанный всего два года назад, представляет третий по силе дивизион российского футбола. В прошлом розыгрыше ФНЛ-2 «Форте» занял четвёртое место в группе 1, отстав на 19 очков от «Динамо» из Махачкалы и упустив вперёд СКА из Ростова-на-Дону с «Чайкой».

В составе «Форте» нет игроков с опытом игры в Российской Премьер-Лиге. Если, конечно, не считать защитника Руслана Паштова, который более 10 лет назад числился в составе «Волги» и даже получил небольшое количество минут игрового времени в сильнейшем российском дивизионе. Но понятно, что и это скромный показатель.

Однако амбиции у молодой команды есть. Выход в ФНЛ видится вполне посильной задачей, которую предстоит решить тренеру Андрею Гордееву. Специалист никогда не тренировал на высоком уровне. Хотя c 2017 по 2019 год возглавлял даже юношескую сборную России.



Матч с «Краснодаром» станет первой для «Форте» встречей с командой РПЛ. В Кубке России команда из Таганрога не продвигалась дальше 1/62 финала, а в истории спаррингов можно было насчитать разве что три матча с командами ФНЛ. Один из них прошёл летом прошлого года — был сыгран со второй командой «Краснодара». Тогда краснодарская молодёжь одержала победу со счётом 1:0.



Как и для «Краснодара», для «Форте» это будет не первый товарищеский матч перед стартом нового сезона. 29 июня со счётом 2:0 был обыгран любительский клуб из чемпионата Ростовской области – «Строитель Каменск‑Шахтинский». Примечательно, что и та встреча прошла без допуска зрителей и трансляции матча.

Первый блин, как видно, хоть и вышел победным, но на фоне такого соперника всё же не впечатлил. В матче с «Краснодаром», который имеет в своём составе пусть не и самых мастеровитых, но очень мотивированных футболистов, будет намного больнее. Зайти на победу хозяев с форой (-3.5) можно с коэффициентом 2.80.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Краснодар» — «Форте» 3 июля 2022 года

То, что один из самых амбициозных клубов России вынужден проводить предсезонный спарринг с командой из ФНЛ-2 в паузе между двумя более статусными матчами с «Ростовом» – новая объективная реальность. Однако это не позволит клубу из Таганрога сделать из встречи праздник. У «Форте» тоже есть определённые амбиции, собственная академия и понимание, как растить профессиональный футбол. Вот только клуб Сергея Галицкого гораздо крупнее.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (-3.5) за 2.80.

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