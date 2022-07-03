«Зенит» — «Црвена Звезда». Привет УЕФА от «Газпрома»

3 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех сербов оценивается в 4.52. На ничью дают коэффициент 3.64.

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» (03.07.2022)

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в 20:00 мск стартует матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Никакого значения игра не имеет и считается товарищеской встречей двух клубов, принадлежащих одному спонсору – «Газпрому». Несмотря на дружественный статус, противостояние окажет большое влияние на футбол в России на сегодняшний день. Всё же это первая международная встреча после бана от УЕФА и ФИФА.

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«Газпром» решил устроить футбольный праздник для болельщиков, он проведёт игру международного клубного формата. Вывеска будет громкой, ведь на поле встретятся два победителя в своих чемпионатах. «Зенит» выиграл РПЛ в прошлом сезоне, а «Црвена Звезда» является победителем в сербской лиге. По этому поводу пройдёт выставка всех трофеев, а спортсмены готовы устроить автограф-сессию.

По этому принципу и выбран стадион в Сочи, где сейчас царит прекрасная погода. Здесь довольно популярный курорт. Болельщики приедут ради такого события, а параллельно смогут развлечься. В этом свете матч может превратиться в шоу, по которому соскучились болельщики питерского клуба. Да и вообще россияне. Наблюдать за играми между клубами РПЛ и Первой лиги становится скучно.

«Зенит» принимает участие в Кубке Пари Премьер и готовится к очередному сезону. Команда из Санкт-Петербурга провела три встречи, выиграв в каждой. Но в двух из них – только в серии пенальти. В основное время подопечные Семака разошлись вничью с «Пари НН» и «Сочи» (оба 1:1). В серии послематчевых ударов они оказались сильнее, трофей досрочно у них в кармане.

В прошлый раз сине-бело-голубые провели товарищеский матч с одним из давних и принципиальных соперников – ЦСКА. Ещё одно противостояние с красивой вывеской, но чуда для москвичей не произошло. «Зенит» без проблем выиграл с внушительными 3:0. Дубль оформил Сутормин, но один из голов забил с пенальти. Автором третьего мяча стал Мостовой. На поле появлялись почти все имеющиеся в расположении клуба игроки.

Семак проводит отличную трансферную кампанию, уже купил нескольких полезных футболистов. Из «Спартака» в команду из города на Неве перешёл Бакаев, который уже открыл счёт мячам в новом месте. Недавно «Зенит» завершил сделку с «Сочи» по одному из лучших бомбардиров РПЛ – Матео Кассьерре. Теперь колумбиец будет выступать за сине-бело-голубых, наверняка окажется полезным в линии атаки.

Петербургский клуб недавно лишился Юри Алберто, но взамен получил молодых Густаво Мантуана и Ивана Куарежму. Сделка прошла на правах аренды. Возможно, молодые парни окажутся эффективнее покинувшего расположение клуба спортсмена. Не стали продлевать контракт с Артёмом Дзюбой, а также ушёл Оздоев. Впрочем, вряд ли это можно считать потерей на фоне наличия бразильского костяка.

«Црвена Звезда» входит в ритм и готовится к следующему сезону. Сербский клуб провёл три контрольных встречи, в которых выиграл только один раз. Он не включает свой максимум, а в чём реальные причины такой игры – непонятно. Стартовал с пропущенного гола от «Браво», во втором тайме включился Живкович и оформил дубль, добыв победу. В сезоне-2021/2022 форвард не был таким активным.

В следующем противостоянии, уже с «Домжале», клуб сыграл вничью – 1:1. Автором единственного гола в составе сербского коллектива оказался Лучич. Это 20-летний нападающий, которому пророчат светлое будущее в футболе. Предыдущая игра оказалась менее удачной для «Црвены Звезды», пришлось потерпеть поражение от «Копера» со счётом 0:1.

В сравнении петербуржцев и сербов по прошлому сезону преимущество на стороне гостей. Красно-белые выиграли не только Суперлигу, но и взяли Кубок Сербии. «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом РПЛ, но в кубковом турнире проиграл. Есть шанс добыть Суперкубок, но думать об этом футболисты будут после товарищеского матча. Не факт, что они откроются на все 100%, потому что перед ответственной игрой нужно беречь важных футболистов.

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История насчитывает четыре личные встречи между командами. В каждой из них побеждали сине-бело-голубые, причём трижды делали это всухую. Две предыдущие игры с участием клубов заканчивались с одинаковым счётом — 1:0 в пользу «Зенита». От будущего противостояния болельщики ждут зрелища, вряд ли стоит рассчитывать на такой скучный футбол, который связывал стороны прежде.

Все соскучились по международным клубным матчам. Какой бы печальной ни была реальность, смотреть за противостоянием местных клубов уже не так весело. Хочется увидеть, на что способны команды РПЛ на более высоком уровне. Вряд ли встречу двух коллективов «Газпрома» можно назвать по-настоящему конкурентной, учитывая, что вскоре «Зениту» играть за Суперкубок.

Семак наверняка побережёт футболистов, пусть не всех, но основных. «Црвена Звезда» же никуда не торопится, может выкладываться так, как захочет. Футбол должен получиться зрелищным и богатым на события. На наш взгляд, игроки закатят для трибун на стадионе «Фишт» настоящее голевое шоу, поэтому ставим на крупный тотал. Тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.90.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года

В нынешних суровых реалиях игра российской команды с зарубежным соперником — редкость и радость. «Газпром», который является спонсором «Зенита» и «Црвены Звезды», решил сделать на стадионе «Фишт» в Сочи подарок россиянам. Товарищеская встреча наверняка получится весёлой и порадует соскучившихся по европейскому футболу фанатов. У петербуржцев впереди битва за Суперкубок со «Спартаком», а это отличная возможность проверить свои силы.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

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