Формула-1, Гран-при Великобритании. Шарль Леклер возьмёт быка за рога

3 июля на трассе в Сильверстоуне пройдёт гонка Гран-при Великобритании Формулы-1 2022 года. Начало – в 17:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом лидера чемпионата Макса Ферстаппена: поставить на успех пилота «Ред Булл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Победа главного конкурента — Шарля Леклера — оценена аналитиками в 5.50.

Коэффициенты букмекеров на гонку Гран-при Великобритании Формула-1 3 июля 2022 года

Букмекеры не ожидают плотной борьбы: отрыв победителя на финише больше 10 секунд котируется за 2.00, а меньше пяти секунд – за 2.80. На то, что отличится обладатель поула Карлос Сайнс, можно поставить за 5.00. Вероятность того, что по ходу гонки на трассе хотя бы один раз появится сейфти-кар, оценивается в 1.33.

Анализ и прогноз на гонку Формулы-1 в Сильверстоуне (03.07.2022)

До летнего перерыва в Формуле-1 остался всего месяц. Прежде чем уйти на каникулы, участники чемпионата мира проведут четыре этапа за пять недель. И для Шарля Леклера с «Феррари» этот интенсивный отрезок станет определяющим. Либо они останутся в борьбе за титул, либо распрощаются с шансами. Первый такой матч-пойнт ждёт в ближайшее воскресенье в Сильверстоуне.

Красные ударно начали сезон, выиграв две из трёх первых гонок и заработав 71 из 103 возможных очков в личном зачёте. Кроме того, 104 из 132 в Кубке конструкторов. Так успешно итальянская команда в последний раз стартовала почти два десятилетия назад – ещё при легендарном Михаэле Шумахере в 2004 году. Вот только развить этот успех не получилось. Дальше всё развалилось самым наихудшим образом.



За следующие шесть гонок «Феррари» разбазарила всё преимущество в чемпионате. Если Макс Ферстаппен и «Ред Булл» выиграли на этом отрезке шесть раз, то Шарль Леклер всего однажды побывал на подиуме и набрал в общей сложности на 95 очков меньше действующего чемпиона мира. А «Скудерия» набрала на 125 очков меньше «красных быков». О какой борьбе за титул может идти речь при такой ужасной динамике?



Винить в провале во второй половине весны и начале лета «Феррари» и её лидер могут только себя. Как и в том, что их соперники из «Ред Булл» выиграли шесть гонок и завоевали три дубля. Шарль потерял десяток очков из-за разворота на последних кругах в Имоле, в Барселоне и Баку подвела надёжность мотора (что стоило 50 баллов). В Монте-Карло сплоховали стратеги, а в Монреале – механики.

Самое обидное, что скорость у машины есть. Лучшее тому подтверждение – шесть поулов в девяти Гран-при, лучшее время в 13 из 26 тренировок. Да, иногда на гоночной дистанции случаются провалы по темпу, особенно на жёстких шинах, но это капля в море. При слаженной работе команды и надёжной технике даже при чрезмерном износе резины точно можно было выиграть половину из шести последних этапов.

Может быть, в Сильверстоуне наконец-то удастся всё собрать воедино – по крайней мере, фортуна на британской трассе всегда благоволит красным. За последние 10 лет «Феррари» всего дважды (в 2014 и 2016 годах) оставалась без подиума, а за всю историю коллектив Маранелло выиграл больше любой другой команды – 14 гонок.



Подходит Сильверстоун и Леклеру. Трасса ходовая, 81% круга — газ в пол. А Шарль хорош на таком типе трасс. Недаром же он выигрывал в Спа и Альберт-парке! В Джидде в этом году рубился за победу с Ферстаппеном до финишной черты. Он побеждал тут в Европейской Ф-2 и Ф-2, поднимался на подиум в трёх из четырёх стартах за «Феррари» в Ф-1. А в дебюте за «Заубер» ехал седьмым, пока не сошёл из-за заминки на пит-стопе.



В дождевой квалификации Леклер был стабильно среди лидеров, но в конце проехал не лучшим образом и стал третьим. Его главный соперник Ферстаппен будет стартовать лишь на одну позицию выше, а поул выиграл второй пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Так что упущенная победа в субботу ничего не значит. На старте надо будет постараться опередить Макса, а там, скорее всего, в дело вступит командная тактика. Мы бы взяли победу Леклера.

Формула-1: прогноз и ставки на гонку Гран-при Великобритании 3 июля 2022 года

Из-за плохого положения Леклеру и «Феррари» нечего терять. Можно атаковать с открытым забралом и без прессинга, с которым проблемы. Скорость есть. Учитывая, что в предыдущие два года даже на машине на порядок хуже нынешней лидер «Феррари» финишировал на подиуме на Гран-при Великобритании, победа в воскресенье вполне реальна. Главное избежать ошибок и неприятностей. Тем более вероятность дождя на гонку – 60%.



Ставка: победа Шарля Леклера за 5.50.