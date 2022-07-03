Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль. Рафу может остановить лишь коронавирус

4 июля Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице испанца, коэффициент на его победу составляет 1.13. На успех голландца можно поставить в букмекерских конторах за 6.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль 4 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга турнира в Уимблдоне Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.47. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 4-го круга Уимблдона Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль (04.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир набрал обороты, но всё не так радужно. Из-за коронавируса престижное соревнование покидают звёздные спортсмены. Из-за болезни вслед за Чиличем и Берреттини выбыл из строя Роберто Баутиста-Агут. Другим участникам это снижает конкуренцию, но ведь и они находятся в зоне риска.

Повышенное внимание, разумеется, вокруг Джоковича и Надаля. На 4 июля, к слову, запланирован матч четвёртого круга Уимблдона, в котором померяются силами Ботик ван де Зандсхулп и как раз Рафаэль Надаль. На предыдущей стадии соревнования голландец обыграл Ришара Гаске, а испанец одержал уверенную победу над Лоренцо Сонего.



В матчах первого и второго кругов Уимблдона Рафе пришлось приложить немало усилий для того, чтобы обыграть Франсиско Серундоло и Ричардаса Беранкиса соответственно. Противостояния длились больше трёх часов. Для победы над Сонего в матче третьего круга турнира легендарному испанцу потребовалось гораздо меньше времени.



22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» с ходу задал невероятный темп. В первых двух партиях отдал итальянцу только три гейма. Третий сет получился более упорным, но тоже ушёл в копилку Надаля. Испанец продолжает выжимать из себя все соки и постепенно приближается к «Сезонному шлему» — победе во всех четырёх мэйджорах в течение одного сезона.

Напомним, в этом году Рафаэль уже выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Australian Open и Открытый чемпионат Франции. В финале первого соревнования одержал волевую победу над первой ракеткой мира — Даниилом Медведевым, а в решающем матче второго соревнования разгромил Каспера Рууда. При этом 36-летний теннисист играл на обезболивающих.



Как мы помним, из-за проблем с голеностопом Надаль подумывал о завершении карьеры. К счастью, всё обошлось. Пока другие теннисисты получали игровую практику в менее престижных травяных турнирах, Король грунта восстанавливался и копил силы на Уимблдон. Как видно, не зря. Сейчас испанский спортсмен выглядит непобедимым.



Проблем с Ботиком ван де Зандсхулпом возникнуть не должно. Голландец проводит только второй сезон на таком высоком уровне. Следовательно имеет на порядок меньше опыта и мастерства. Предстоящий матч станет для теннисиста лишь 12-м в карьере на траве во всех официальных соревнованиях (в одиночном разряде).

За этот период спортсмен из Нидерландов не одержал ни одной победы над представителями топ-15 мирового рейтинга. К слову, два раза мерился силами с Маттео Берреттини, но в обоих случаях потерпел поражения, так и не выиграв ни одного сета. До сих пор в Уимблдоне попадались удобные соперники. Впрочем, проблемы возникли и с некоторыми из них.

В противостояниях второго и третьего кругов мэйджора в Великобритании Ботик с трудом обыграл предпочитающего теннисные корты с твёрдым покрытием Эмиля Руусувуори и возрастного Ришара Гаске соответственно. Обе встречи затянулись на четыре партии и получились достаточно упорными.



С Надалем Зандсхулп мерился силами всего один раз, в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Поражение потерпел со счётом 3:6, 2:6, 4:6. В этот раз совокупность факторов вновь предвещает уверенную победу Короля грунта. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П2 + ТМ 34.5 гейма за коэффициент 1.97.



В продолжение текущего сезона нестареющий Рафа неоднократно обыгрывал сильнейших теннисистов мира, причём как на любимом грунте, так и на харде. Судя по встрече с Лоренцо Сонего, испанец адаптировался и к травяному покрытию. Наличие точной и сильной подачи, а также невероятной техники делают его явным фаворитом предстоящей игры.

Кажется, на пути к финалу Уимблдона Рафаэля Надаля может остановить разве что болезнь. Однако после отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнования Уимблдон и так потерял в зрелищности. Поэтому всем оставшимся участникам можно пожелать только здоровья.

Прогноз и ставка на матч в Уимблдоне Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль 4 июля 2022 года

Ботик ван де Зандсхулп имеет на порядок меньше опыта выступлений на высоком уровне и травяном покрытии. На траве теннисист ещё ни разу не обыгрывал лидеров мирового рейтинга. В грядущем матче данная тенденция вряд ли изменится. Судя по разгромной победе над Лоренцо Сонего, Рафаэль Надаль адаптировался к покрытию и готов замахнуться на победу в ещё одном ТБШ. Испанец проводит потрясающий сезон, радуя болельщиков умопомрачительным уровнем игры и самоотдачей. Думается, в этот раз тоже одержит уверенную победу.



Ставка: победа Рафаэля Надаля и тотал меньше 34.5 гейма за коэффициент 1.97.

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