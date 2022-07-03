«Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Роман Шаронов проверит готовность автозаводцев к РПЛ

4 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «СКА-Хабаровск» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ товарищеского матча (04.07.2022)

На 4 июля запланирован товарищеский матч двух весьма интересных соперников. А именно московское «Торпедо» примет на своём поле «СКА-Хабаровск». Матч пройдёт на стадионе «Рублёво» в Москве, начало встречи — в 12:00 мск. До недавнего времени обе команды выступали в ФНЛ, но в будущем сезоне москвичи сыграют в РПЛ. Подготовка идёт полным ходом.

«Торпедо» завершило сезон ФНЛ на первом месте с 75 баллами в 38 играх. Весьма неплохо. Хотя и ближайший преследователь — воронежский «Факел» — был очень близко, набрал 74 балла. В тоже время оба конкурента напрямую попали в РПЛ. В концовке сезона «Торпедо» сыграло отменно: за 13 матчей выиграло восемь раз при четырёх ничьих. Показатель просто запредельный.

«СКА-Хабаровск» же в сезоне ФНЛ занял четвёртое место, попав на стыковые матчи с командами РПЛ за выход в высший дивизион. Увы, но в битве с «Химками» потерпел неудачу. По сумме двух встреч клуб проиграл со счётом 1:3. Так хабаровчане остались в ФНЛ, однако в новом сезоне планы грандиозные. Для этого даже подписали нового тренера.

Им стал Роман Шаронов — легенда казанского «Рубина». Однако были и кадровые потери в лице ушедшего в «Факел» капитана, а также лучшего бомбардира Давида Караева, который теперь играет как раз в «Торпедо». Концовку прошлого сезона тоже провели неплохо, проиграли лишь в трёх матчах из 13. А вот в товарищеских играх выступили средне: уступили «Енисею» (0:2) и одолели «Шинник» (3:0).

В тоже время недавно хабаровский клуб получил от московского «Динамо» (0:3), хотя этот результат ни у кого не вызывает вопросов. У «Торпедо» в товарищеских матчах всё интереснее: сыграно пять матчей, и ни одного поражения. Уже весомый результат — три победы и две ничьих. Последний матч был с «Волгарём» (1:1), а до этого клуб вничью сыграл с «Текстильщиком» (2:2).

Показатель многообещающий. Плюс стоит вспомнить, что в ФНЛ столичная команда забила 65 мячей за 38 матчей. У «СКА-Хабаровска» же лишь 48. Нападение хозяев лучше, да и последние товарищеские матчи говорят о хорошей готовности. Всё же клуб будет выступать в РПЛ, где уровень явно выше, нежели в ФНЛ.

Стоит также вспомнить и об очных встречах. Соперники встречались уже 18 раз, и в 11 случаях победу одерживало «Торпедо». В пяти случаях была ничья, и лишь дважды победил «СКА-Хабаровск» — в далёких 2007 и 2008 годах. Так что фаворит встречи очевиден. Хотя за последние семь встреч лишь дважды тотал превысил два мяча, что весьма странно видеть в такой паре.

Ведь забивать есть кому. Тон в «Торпедо» задаёт Мухаммад Султонов с 15 голами в 30 играх прошлого сезона, из которых два с пенальти. Амур Калмыков также был хорош — 13 мячей в 30 встречах. Весьма неплохо показал себя Денис Лаптев, сыгравший всего 13 встреч после перехода из белорусского «Руха». Забил пять мячей.

Нападение москвичей в хорошей форме, в целом беспокоиться не о чем. А вот хабаровчанам всё-таки стоит, пусть и соперник ему весьма знаком по ФНЛ. Мы бы в предстоящем товарищеском матче рассмотрели победу хозяев за 1.93. К этому также можно добавить индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 мяча за 1.90. Коэффициенты неплохие.

В целом по игре хозяева должны побеждать уверенно. Они явно готовы к РПЛ, состав подобран не так плохо. Московский клуб в РПЛ участвовал в сезоне-2014/2015, а потому мотивации задержаться у клуба достаточно. «СКА-Хабаровск» же играл в сезоне-2017/2018, но сейчас есть кадровые потери, а уровень явно недотягивает до РПЛ.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 июля 2022 года

«Торпедо» ведёт подготовку к РПЛ полным ходом, пока идёт в товарищеских играх без поражений. У «СКА-Хабаровск» статистика спаррингов чуть хуже, плюс есть кадровые потери значимых игроков. В очных встречах также преимущество за хозяевами. Но последние битвы команд были низовыми, так что особой прыти не ждём. Проверим индивидуальный тотал и победу хозяев, они сейчас подготовлены куда лучше.

Ставка 1: победа «Торпедо» в основное время за 1.93.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 мяча за 1.90.

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