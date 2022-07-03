ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». И ради этого убрали Березуцких?

4 июля состоится матч предсезонного турнира ЦСКА — «Пари НН». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех нижегородцев оценивается в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.40.

Почему «Торпедо» обыграет «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» 4 июля 2022

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч предсезонного кубка ЦСКА — «Пари НН» (04.07.2022)

4 июля болельщики соберутся на стадионе «ВЭБ Арена», чтобы насладиться матчем между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» в очередном туре Кубка Pari Премьер. Однако мало кто доволен результатами, которые показывали эти клубы. Оба находятся в кризисном состоянии. Если для гостей это нормально, то хозяева со своей богатой историей должны срочно искать лекарство.

Владимир Федотов пришёл на пост главного тренера московского клуба, чтобы спасти его от неудач. Специалист прекрасно отработал в «Сочи» — вывел команду на серебряные медали. Если бы бана российского футбола не было и сочинцы вышли в Лигу чемпионов, вряд ли Владимир Валентинович покинул бы место. Однако в текущей ситуации принял предложение от руководства ЦСКА, поэтому болельщики армейцев ждут от него чуда.

В качестве наставника красно-синих на счету у специалиста только поражения. Едва ли он ответит на вопрос, когда они закончатся. Стартовал Федотов с проигрыша откровенно слабому «Велесу» из Первой лиги. Команда просто переиграла армейцев с комфортным счётом. Никто не ожидал, что московский клуб уступит 0:2. Огромное количество замен так и не помогло сравнять счёт встречи.

Наступило время для первого тура Кубка Pari Премьер с «Зенитом». Весь боевой состав вышел на газон, но на 39-й минуте ЦСКА пропустил первый гол. Во втором тайме Федотов произвёл замены, в том числе посадил на лавку Акинфеева, Облякова, Эджуке и Карраскаля. На смену им вышли совсем молодые парни. Воспитанники молодёжной школы предпринимали много попыток выхода к воротам, но всё безуспешно. В итоге поражение – 0:3.

Команда лишилась не только Березуцкого, но и Магнуссона, Дзагоева, Марио Фернандеса, Ахметова. В ответ был приобретён только Хорхе Карраскаль – полузащитник из «Ривер Плейт». Он уже принимал участие в играх, но не был сильно полезен. Возможно, колумбийцу просто необходимо немного времени, чтобы освоиться в российском клубе. Зато из аренды вернулись как минимум семь футболистов. Интересно, как с ними поступит Федотов?

В «Зените» рассказали, какие две позиции усилят в ближайшее время.

«Пари Нижний Новгород» преображается. Уволил Кержакова, который сохранил клубу место в РПЛ, а затем подкорректировал название. Михаил Галактионов должен вывести нижегородскую команду на совершенно новый уровень. Как минимум этого требуют от него руководство и болельщики. Впереди много плодотворной работы с составом, который требует свежести и улучшения некоторых позиций.

Болельщики ожидают трансферов, но ничего интересного не происходит. В предсезонном кубке «Пари НН» провёл две встречи — обе проиграл с одинаковым счётом. Команда стартовала с поражения «Зениту» в серии пенальти. Автором единственного мяча коллектива стал Гоцук. Он же забил гол в следующей игре – уже с «Сочи», которая закончилась также после 11-метровых проигрышем.

Кирилл Гоцук на данный момент активнее остальных футболистов, несмотря на то что играет на позиции защитника. Великолепная игра поможет ему заслужить место в основе Галактионова. Если за «Нижний Новгород» забивают футболисты оборонительного плана, то это можно считать криком об укреплении нападения.

Нижегородцам явно нужны спортсмены атакующего звена, способные повести команду вперёд, однако сегодня таких здесь нет. Зато клуб работает как одно целое и неплохо справляется. Нельзя, конечно, пройти мимо истории очных противостояний. Пять встреч насчитывается между ЦСКА и «Пари НН».

Четыре раза победу одержали армейцы, а одна из игр завершилась ничьей. При этом нижегородцы забивали лишь в двух матчах, проиграв остальные всухую. По статистике чаша весов склонилась на сторону московского клуба, поэтому он идёт в роли фаворита. Однако, на наш взгляд, с сегодняшними армейцами нижегородцы способны огрызнуться. Возьмём даже Х2 за 2.43.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» 4 июля 2022 года

ЦСКА испытывает проблемы, несмотря на наличие классных игроков, наработанных схем и громкого имени. Владимир Федотов пока не выглядит спасителем. Эксперты продолжают верить в победу армейцев и их возвращение. Однако, на наш взгляд, мотивированные нижегородцы вполне могут удивить в предстоящей товарищеской игре в Москве.

Ставка: «Пари Нижний Новгород» не проиграет за 2.43.

«Фиорентина» недовольна желанием Кокорина остаться.



Новый тренер «Локомотива»: база клуба не уступает лучшим в Германии.



Вернидуб: сборную Украины не особо хотели видеть на ЧМ-2022.



Нобоа: хочу закончить карьеру в «Зените».