«Динамо» — «Рубин». Смолов, Тюкавин и Фомин раззадорят Слуцкого

«Рубин» вернётся в РПЛ в лучшем случае через год. Сейчас казанцы не ровня бело-голубым.

5 июля состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Рубин». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех казанцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Рубин» 5 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Москва — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Динамо» — «Рубин» (05.07.2022)

5 июля пройдёт товарищеский матч между «Динамо» и «Рубином». Ещё недавно оба клуба были связаны одним чемпионатом – РПЛ. Теперь их разделяет целая ступень, ведь казанцы вылетели в ФНЛ, именуемую нынче Первой лигой. Несмотря на это, преимущество у хозяев не такое большое, как может показаться. Слуцкий готовит мощный проект, который будет соответствовать Премьер-Лиге. Хотя пока только на словах.

17 июня руководство «Динамо» назначило главным тренером Славишу Йокановича – дважды чемпиона Сербии и обладателя Кубка Сербии. Последним местом работы специалиста была Англия. Он руководил клубом «Шеффилд Юнайтед», но с задачами не справился. Управлять таким клубом, как московское «Динамо», дело тоже непростое. На данный момент статистика команды во главе с сербом идеальная, но прошло не так много времени. Да и настоящих испытаний пока не было.

Бело-голубые привлекают внимание общественности, а недавно и вовсе взорвали СМИ. В товарищеской встрече с командой блогеров за «Динамо» сыграл легендарный Александр Овечкин. И даже открыл счёт! После этого звёздный хоккеист НХЛ сел на скамейку, а москвичи забили ещё четыре мяча. В итоге клуб выиграл 5:0. Неприлично мало, учитывая, насколько низок уровень блогерской команды на фоне профессионального коллектива из РПЛ.

Дублем отметился Константин Тюкавин. В предыдущем контрольном матче бело-голубые играли со СКА из Хабаровска. В итоге снова одержали победу всухую, но на этот раз со счётом 3:0. Автором дубля стал Даниил Фомин, а третий мяч забил как раз Тюкавин. Неплохо выглядит Ярослав Гладышев, записавший на свой счёт в тот игровой день два ассиста.

«Динамо» давно омолодилось, и, к радости болельщиков, Йоканович продолжает эту тенденцию. В недавнем интервью сербский специалист высказался, что только в молодых футболистах клуба видит его будущее. Судя по всему, наставник оставляет и Николая Комличенко, вернувшегося из ростовской аренды. Крупных трансферов ещё не было, но есть перспективные идеи наставника.

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«Рубин» сохранил Леонида Слуцкого у руля и даровал ему второй шанс. Теперь опытному и узнаваемому тренеру предстоит поднять казанский клуб из Первой лиги. Заявлений по этому поводу сделано много, но результаты можно будет увидеть только после старта нового сезона. Наблюдать за поведением такого серьёзного клуба в чемпионате ниже уровнем интересно даже в межсезонье.

«Рубиновые» взорвали трансферный рынок Первой лиги, скупая талантливых футболистов. Возможно, из них вырастут настоящие звёзды РПЛ. Высокими зарплатами их заманивают в «Рубин», поэтому конкурентов у казанцев здесь просто не останется. Серьёзным усилением станет Джоэль Фамейе. Ганец, выступавший за «Оренбург», за 26 туров оформил 15 голов.

Недавно подопечные Слуцкого проводили товарищескую встречу с «Крыльями Советов» и выиграли со счётом 3:1. Сыграли три тайма по договорённости сторон. Счёт открыл Камиль Муллин – экс-нападающий «Ротора». Темп подхватил другой новичок – как раз Фамейе. Автором третьего гола оказался Георгий Зотов.

Леонида Викторовича часто критикуют за неумение работать с молодыми футболистами. Собранные в стане «рубиновых» игроки не тянут на молодёжку. У большинства возраст не менее 28 лет, даже среди новичков. Будет интересно понаблюдать, как звёзды Первой лиги прошлого сезона сыграют с амбициозными динамовскими футболистами, в которых полно свежести.

На наш взгляд, забить наверняка получится, а вот победить – вряд ли. Подбор футболистов в московском клубе заметно качественнее, там много сборников. Да и о сыгранности забывать не стоит. Бело-голубые сохранили костяк, а казанцы, по сути, собрались заново. Так что проверим победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент — 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Рубин» 5 июля 2022 года

Встреча обещает порадовать красивым футболом. Бело-голубыми руководит тренер, делающий ставку на молодых и перспективных футболистов, которым есть что доказывать. С другой стороны, «Рубин» дал Слуцкому, собравшему много новых футболистов, второй шанс. На наш взгляд, «Динамо» выглядит интереснее. Атмосфера внутри клуба хорошая, поэтому команда добивается нужного результата.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

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