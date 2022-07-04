Кубрат Пулев – Дерек Чисора: у кого из ветеранов ещё есть порох в пороховницах?

9 июля на стадионе «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания) пройдёт вечер бокса под патронатом Matchroom Boxing. Его главным событием станет бой между бывшими претендентами на титул в супертяжёлой весовой категории – болгарином Кубратом Пулевым и британцем Дереком Чисорой. Этот бой имеет статус реванша: соперники уже встречались в 2016 году. Тогда раздельным решением победил Пулев.

Сейчас оба спортсмена находятся на закате карьеры. Букмекеры считают фаворитом Кубрата Пулева. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.44. Шансы Чисоры аналитики оценили коэффициентом 2.60. На ничейный исход дают коэффициент 22.00.

Пулев неплох, но стар

Кубрат Пулев за свою карьеру потерпел всего 2 поражения. В 2014 году его нокаутировал Владимир Кличко, в 2020-м – Энтони Джошуа. Кубрату уже 41, карьера явно движется к завершению, но болгарин не теряет надежды получить ещё один титульный бой.

После поражения от Джошуа Пулев почти 1,5 года не выходил в ринг, но в мае по очкам победил американца Джерри Форреста. Между этим поединком и боем с Чисорой пройдёт всего полтора месяца: хватит ли у ветерана сил? Понятно, что бой с Форрестом для Кубрата стал разминкой, но дважды выйти на пик формы за короткий промежуток времени – реально сложно.

Чисора на серии поражений

Чисора – один из немногих известных бойцов, у которых в карьере больше 10 поражений. Но, к чести Дерека, большинство этих поражений случились в боях с элитными боксёрами. Правда, в последнее время Чисора не впечатляет. В октябре 2020 года его легко победил Александр Усик, а 2021 год для Дерека ознаменовался двумя поражениями от австралийца Джозефа Паркера. Кажется, для британца бой с Пулевым – последний шанс зацепиться за элиту. В случае поражения о серьёзных боях можно забыть: тут либо завершать карьеру, либо же боксировать с менее серьёзными противниками, занимаясь зарабатыванием денег.

Первый бой между этими соперниками состоялся в 2016 году. Тогда раздельным решением победил Пулев, и это, пожалуй, было даже авансом Чисоре. Дерека хватило на 2-3 раунда, после чего болгарин взял поединок под контроль. Правда, Кубрат не слишком рисковал, не стремился нокаутировать противника. Чисоре даже удалось несколько раз потрясти Пулева, но эти удары скорее были случайными, чем закономерными. В итоге – уверенная и заслуженная победа.

Чего ждать от боя-реванша? Да, соперники постарели, но их стиль остался неизменным. Чисора наверняка постарается устроить рубку, о тактике Дерек никогда особо не задумывался. Его стихия – это агрессия, стремление отправить соперника в нокаут. Пулев же будет стараться использовать своё превосходство в технике и тактике. Есть ощущение, что на стороне болгарина будет и выносливость, даже несмотря на то что он старше соперника на три года.

В пользу Кубрата и преимущество в антропометрии. Он постарается держать соперника на дистанции и перебоксировать его. Главное – выдержать первую половину боя, чем ближе будет конец поединка, тем меньше будет шансов у Чисоры на нокаут.

Кажется, ставка на победу Пулева за 1.44 – хороший вариант. Главное, чтобы Кубрат был готов. В 41 год выйти на пик формы – непросто.