«Мальмё» – «Викингур». У старых знакомых «Зенита» проблемы будут позже

5 июля состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» – «Викингур» Рейкьявик. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Мальмё» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Викингура» оценивается в 15.00. На ничью дают коэффициент 6.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» – «Викингур» 5 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» – «Викингур» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.51.

Анализ и прогноз на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» – «Викингур» (05.07.2022)

Противостояние чемпионов Исландии и Швеции особой интриги в себе не несёт. Исландские клубы в еврокубках успехов не добиваются, зачастую вылетая уже в первых квалификационных раундах. «Викингур» не исключение. Команда из Рейкьявика семь раз в своей истории зарабатывала путёвку в еврокубки и семь раз вылетала в первом квалификационном раунде.

Победа в предварительном раунде для «Викингура» уже достижение. Чтобы попасть на «Мальмё», исландцам сначала пришлось пройти эстонскую «Левадию». Уверенно одолели соперника со счётом 6:1. В финале предварительного раунда исландцев ждал представитель Андорры – «Интер Клуб Эскальдес». С ним уже пришлось помучиться. «Викингур» выиграл, но не слишком убедительно – 1:0.

Чтобы представить себе уровень исландского клубного футбола, достаточно посмотреть на выступления островитян в прошлом еврокубковом сезоне. Чемпион «Валюр» попал в первом раунде на «Динамо» из Загреба и проиграл с общим счётом 2:5. Выпав в Лигу конференций, «Валюр» вдобавок получил дважды по 0:3 от «Будё-Глимт».

«Хабнарфьордюр», «Стьярнан» и «Брейдаблик» отправились в Лигу конференций. «Стьярнан» уже в первом раунде вылетел от ирландского «Богемианса». «Хабнарфьордюр» одолел ирландский «Слайго Роверс», но в следующем раунде попал на «Русенборг» и был безоговорочно бит.

А «Брейдаблик» справился сначала с люксембургским «Расинг Унион», потом сотворил сенсацию в матче «Аустрией». Но уже в следующем раунде «Абердин» положил конец исландскому походу. После таких выступлений не стоит удивляться, что гости являются аутсайдерами предстоящего матча.

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Да и как может быть иначе, если встречаются команда, которая в рейтинге УЕФА на 57-м месте, и команда, которая занимает 355-е место. «Мальмё» может быть даже в очень плохой форме, но с командами уровня «Викингура» будет считаться явным фаворитом. Так происходит и теперь.

Вообще, у шведов во внутреннем первенстве дела сейчас как раз идут не лучшим образом. «Мальмё» взял два чемпионства подряд, но пока не видно, за счёт чего Милош Милоевич и компания могут сделать это в третий раз. Сейчас клуб в чемпионате Швеции идёт только на пятом месте и может опуститься ещё ниже, если кто-то из преследователей выиграет свой отложенный матч.

«Мальмё» сейчас испытывает проблемы с атакой. Зимой пришлось возвращать в ПАОК арендованного Антонио-Мирко Колака, который был лучшим бомбардиром команды. А ему на смену приглашать Исаака Телина. Опытный швед пока не отличается стабильностью, а некоторые его коллеги по атакующей линии сбавили обороты.

Нынешний «Мальмё» пока выглядит ощутимо слабее той команды, которую в прошлом году мы видели в группе Лиги чемпионов с «Зенитом». Кадровые перестановки, смена тренера – всё это не пошло на пользу шведам. Май «Мальмё» с треском провалил: три поражения подряд и серия из четырёх матчей без забитых голов.

Сейчас команда постепенно приходит в себя, но порой допускает обидные осечки. В первом раунде шведам повезло с жеребьёвкой. Тут можно смело заиграть тотал больше 3.5 мяча, поскольку исландцы не отличаются надёжной игрой в обороне. Даже во внутреннем первенстве «Викингур» пропускает в среднем почти 1,5 гола за матч. Однако дальше «Мальмё» может быть тяжело.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мальмё» – «Викингур» 5 июля 2022 года

«Мальмё» гораздо сильнее соперника. Даже при всех своих проблемах шведы смотрятся фаворитами в матче с имеющим серьёзные проблемы с обороной «Викингуром». Сейчас старые знакомые «Зенита» уверенно выиграют, а настоящие трудности возникнут позже.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.48.

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