Новак Джокович — Янник Синнер. Ноле отомстил за Медведева, а теперь выйдет в полуфинал

5 июля Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.10. На успех итальянца можно поставить в букмекерских конторах за 6.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Янник Синнер 5 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.58. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Новак Джокович — Янник Синнер (05.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир набрал обороты. На 5 июля запланирован матч 1/4 финала Уимблдона, в котором померяются силами Новак Джокович и Янник Синнер. На предыдущей стадии соревнования серб одержал победу над Тимом ван Рейтховеном, а итальянец обыграл Карлоса Алькараса.

Для победы над Рейтховеном Джоковичу потребовалось четыре сета, однако в трёх из них знаменитый серб не оставил оппоненту никаких шансов. Ноле с непринуждённой лёгкостью прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию голландца. А ведь тот обыграл в финале недавнего розыгрыша травяного турнира в Хертогенбосхе первую ракетку мира — Даниила Медведева.



До встречи с Рейтховеном 20-кратный чемпион мэйджоров одержал разгромные победы над талантливым соотечественником Миомиром Кецмановичем и Танаси Коккинакисом в матчах второго и третьего кругов Уимблдона соответственно. Кажется, на пути к финалу самого популярного теннисного турнира Джоковича уже ничто и никто не остановит.



Во-первых, Новак вошёл в потрясающую форму и адаптировался к травяному покрытию. Во-вторых, другой возможности выиграть ТБШ в этом году у теннисиста может и не быть. Как мы помним, из-за отсутствия прививки от коронавируса его могут не допустить до участия в US Open. Мотивация выиграть Уимблдон наверняка запредельная.

В-третьих, Ноле не участвовал в других официальных турнирах на траве, чтобы как следует подготовиться к мэйджору в Великобритании. Ввиду этого стартовал в турнире не лучшим образом, с усилиями обыграв Квон Сон У. Зато теперь серб выглядит непобедимым. Даже просто навязать ему борьбу для большинства теннисистов становится непреодолимой задачей.

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В прошлом году Джокович был близок к тому, чтобы выиграть «Сезонный шлем» — то есть победить во всех четырёх турнирах «Большого шлема». В финале последнего мэйджора в США серб обидно уступил Даниилу Медведеву. Если бы не скандальная история в начале текущего года с отстранением от участия в Australian Open, серб наверняка продолжил бы выступать в том же умопомрачительном темпе.

Сейчас складывается впечатление, что прошлогодний Ноле начинает возвращаться. Опыт и мастерство вновь склеиваются воедино с хорошими физическими данными и моральным подъёмом. Вопрос только в том, есть ли у молодого Янника Синнера шансы на то, чтобы дать достойный отпор знаменитому сербу? Мы так не считаем.



В матчах первого и второго кругов Уимблдона Янник с трудом обыграл 37-летнего Стэна Вавринку и Микаэля Имера соответственно. Затем сумел одержать верх над двумя достаточно сильными оппонентами — Джоном Иснером и Карлосом Алькарасом. Впрочем, американец и испанец сами создали себе проблемы. Оба совершили много ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.



Также отметим, что Синнер проводит не лучший сезон. В его течение теннисист неоднократно отказывался продолжать матчи из-за травмы колена. Сначала снялся с Индиан-Уэллса. Затем не смог доиграть матч 1/4 финала в Майами с Франсиско Серундоло. И, наконец, совсем недавно не сумел закончить матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с Андреем Рублёвым.

После Открытого чемпионата Франции Янник принял участие в травяном турнире в Истбурне, где потерпел поражение в матче первого же круга от Томми Пола (3:6, 6:3, 3:6). Безусловно, итальянец является очень перспективным игроком. Неоднократно он демонстрировал классный теннис и добывал хорошие результаты.



Однако в грядущем матче Синнеру, пока ни разу не доходившему даже до полуфинальных противостояний мэйджоров, вряд ли удастся навязать борьбу легендарному Ноле. В единственной очной встрече итальянец потерпел поражение со счётом 2:6, 4:6. В этот раз серб наверняка вновь одержит уверенную победу. Возьмём П1 + тотал меньше 35.5 гейма за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставка на четвертьфинал Уимблдона Новак Джокович — Янник Синнер 5 июля 2022 года

Судя по уверенным победам в последних трёх кругах Уимблдона, Новак Джокович набрал потрясающий ход. Кажется, спортсмен привык к травяному покрытию и мотивирован укрепить и без того впечатляющее наследие на корте. Думается, Янник Синнер не сможет навязать такому Ноле борьбу. Итальянец в этом сезоне неоднократно снимался с соревнований из-за травмы. Причём последний раз был совсем недавно. Плюс в очной встрече потерпел поражение. Поставим на очередную уверенную победу знаменитого серба.



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал меньше 35.5 гейма за коэффициент 1.90.

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