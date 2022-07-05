«Марибор» — «Шахтёр» С. Лучше так, чем «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи и бан от УЕФА

6 июля состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Марибора» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на первый матч Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск 6 июля 2022 года

Букмекеры не считают, что матч «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Марибор» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз и анализ первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (06.07.2022)

На 6 июля на футбольной европейской арене запланированы матчи отборочного этапа Лиги чемпионов. Отдельное внимание уделим первому матчу 1-го квалификационного раунда между словенским «Марибором» и белорусским «Шахтёром». Матч пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе, начало — в 21:15 мск.

Примечательна эта встреча тем, что соперники — действующие чемпионы своих стран. что должно вызвать немалый интерес у болельщиков. «Марибор» — 16-кратный чемпион Словении и девятикратный обладатель Кубка. В последнем сезоне набрал 70 очков в 36 играх, оторвавшись от ближайшего преследователя «Копера» на три балла.

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В последних 16 играх сезона у фиолетовых было лишь три поражения при девяти победах. Отличный результат. Хотя в последних пяти товарищеских встречах — три ничьих при одном поражении, девяти забитых и пяти пропущенных мячах. По прошлому сезону команда была хороша, разница забитых и пропущенных — 57-37 в 36 играх. Весьма недурно.



У белорусского «Шахтёра» сейчас новый сезон в самом разгаре. Клуб идёт на пятой строчке в турнирной таблице с 21 баллом после 12 игр. Лидирует привычно БАТЭ с 28 очками в 13 играх. В целом солигорчане пока выступают не совсем хорошо, особенно на фоне прошлого сезона. Всё-таки чемпионы Беларуси как никак. Разница забитых и пропущенных скромная — 14-7. Команда в основном забивала по одному мячу за игру. Не так много для чемпиона.

Любопытно, что соперники впервые встретятся друг с другом, так ещё и на таком уровне. История выступлений словенской команды в Лиге чемпионов впечатляет. Она без проблем доходила до третьего отборочного раунда и даже попадала в групповой этап. Весомый показатель на фоне «Шахтёра», который максимум доходил до третьего раунда. Причём лишь в Лиге Европы.



А в Лиге чемпионов лучший результат — первый раунд квалификации. Да и то неудачно. Прошлым летом были осечки с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов и с «Фолой Эш» в Лиге конференций. Четыре поражения кряду в международных турнирах. И это всё, конечно, показывает уровень лиг и команд в целом. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам.

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Плюс у «Марибора» есть кому забивать. Лучшим бомбардиром в прошлом сезоне был Огнен Мудрински с 14 голами в 24 матчах, один из которых с пенальти. У «Шахтёра» же есть Дембо Дарбо из Гамбии — лучший бомбардир с пятью голами. В прошлом сезоне он оформил 19 голов и восемь голевых передач в 29 играх. Но пока с результативностью не клеится.



Ожидать слишком голевого матча мы бы не стали. В этом сезоне белорусский клуб забивает очень мало. А уровень словенской команды выше, нежели уровень оппозиции в чемпионате Беларуси. «Марибор» в прошлом сезоне пропускал чуть меньше одного мяча за матч. В то же время словенцы вряд ли у себя дома при поддержке трибун будут стесняться, наверняка пойдут вперёд.



Мы бы рассмотрели победу «Марибора» через тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20. У хозяев есть кому забивать и опыта выступлений на подобного рода турнирах больше. Гости, конечно, неплохо играют в защите, статистика текущего сезона не даст соврать. Однако на многое солигорчанам рассчитывать не придётся.

К слову, второй матч также будет проходить в Словении, так что фактически хозяевами останутся «фиалки». Это тоже будет играть весомую роль в противостоянии. Впрочем, на наш взгляд, словенцы оформят удачный задел на ответную игру уже в первой встрече. Что-то вроде 2:0 здесь вполне может быть.

Прогноз и ставка на первый отборочный матч Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск 6 июля 2022 года

«Марибор» уже многие годы является чемпионом Словении, а также неплохо выступает на международной арене. «Шахтёру» в еврокубках не везёт, опыта и мастерства не хватает. Так что хозяева имеют преимущество. В то же время много голов не ждём. Оборона у гостей приличная. Победа словенцев через тотал меньше выглядит логично.



Ставка: победа «Марибора» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

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