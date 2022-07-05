«Зриньски» — «Шериф». Где-то икает мадридский «Реал»

6 июля состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Зриньски» — «Шериф». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на успех «Шерифа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, а победа «Зриньски» оценена в 3.35. Заключить пари на ничью предлагается за 3.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Зриньски» — «Шериф» 6 июля 2022 года

Букмекеры считают, что встреча «Зриньски» — «Шериф» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.72. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» — «Шериф» (06.07.2022)

Матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Зриньски» — «Шериф» состоится 6 июля в Мостаре на стадионе «Биелы Бриг», начало — в 21:00 мск. Пока главные претенденты на трофей набираются сил, у нас есть возможность понаблюдать за игрой одного из вероятных участников групповой стадии.

«Зриньски» — самый титулованный клуб Боснии и Герцеговины в XXI веке. «Дворяне» в прошлом розыгрыше потерпели лишь одно поражение при шести ничьих и 26 победах, опередив ближайшего преследователя на 27 очков. Впечатляющий результат! Неманья Билбия был главным голеадором команды, забив 33 мяча из 74 общекомандных.



В межсезонье обойму команды Сергея Якировича покинул полузащитник Иван Башич. Он перебрался в «Оренбург». Среди новичков стоит отметить защитника Матея Сенича и атакующего полузащитника Марио Чузе. Новоиспеченный чемпион Боснии и Герцеговины немного повысил конкуренцию в составе.



Выступления «Зриньски» в Лиге чемпионов никогда не отличались продолжительностью. Дальше второго раунда квалификаций «дворяне» не проходили. Вряд ли увенчается успехом и текущий еврокубковый поход. Клуб по меркам местного чемпионата ощутимо прибавил в атакующем компоненте, но опыт всё равно на стороне «Шерифа».

К тому же «Зриньски» не сможет рассчитывать на двух игроков атаки: Драгана Юрановича и Ирфана Хаджича. А вот «Шериф» по итогам прошлого сезона дополнил клубный зал славы двумя трофеями, победив в Кубке и чемпионате Молдавии. Хотя сезон доигрывал под началом Дмитрия Кара-Мустафы — помощника Юрия Вернидуба.

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В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «осы» играли по схеме 3-5-2 и 4-2-3-1. На групповой стадии в компании «Интера», мадридского «Реала» и «Шахтёра» им приходилось играть от обороны, контролируя мяч лишь 29,2% игрового времени. Однако достойно огрызались со столь статусным визави, реализовывали свои моменты при контратаках и розыгрышах стандартов. В итоге забив внушительные семь голов.



Летом команду возглавил Степан Томас. На прошлом месте работы в турецком «Гёзтепе» он варьировал схемы 3-4-2-1 и 4-2-3-1. В межсезонье клуб покинули Бобан Николов, Бруно и Адама Траоре. Потери существенны, особенно в атаке. Малийский нападающий «Шерифа» в прошлом еврокубковом сезоне по системе «гол+пас» имел 7+2.



Руководство клуба попыталось компенсировать потери входящими трансферами Ияйи Атимвена, Рашида Аканби и Абу Уаттара. Все они с опытом выступлений в более сильных европейских чемпионатах. На фоне кадровых перестановок будет интересно посмотреть на выбор тактической схемы.

«Шериф» на две головы сильнее соперника в кадровой составляющей и превосходит его в опыте. Атакующее звено претерпело преобразование. Учитывая численное и качественное усиление, оно должно стать более опасным. На фоне этих факторов мы бы присмотрелись к ставке на победу «Шерифа» за 2.30. Если в прошлом сезоне «Шериф» сумел переиграть «Реал», то со скромным «Зриньски» тоже должен справляться.

Прогноз и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Зриньски» — «Шериф» 6 июля 2022 года

«Шериф» – регулярный участник финальных частей еврокубковых баталий. Молдавский коллектив в межсезонье претерпел ряд качественных изменений. Учитывая небогатый еврокубковый опыт «Зриньски» и кадровое превосходство «Шерифа», есть смысл рискнуть со ставкой на чистую победу гостей.



Ставка: победа «Шерифа» за 2.30.

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