«Фламенго» — «Депортес Толима». Айртон и Витиньо встретят Артуро Видаля хлебом и солью

7 июля состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Депортес Толима». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех колумбийцев оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Депортес Толима» 7 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Фламенго» — «Депортес Толима» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Депортес Толима» (07.07.2022)

Пока европейский клубный футбол в отпуске, а национальные сборные уже разыграли все путёвки на ЧМ-2022 в Катар, обратим внимание на Кубок Либертадорес. На 7 июля запланировано ответное противостояние 1/8 финала соревнования. На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро померяются силами «Фламенго» и «Депортес Толима». Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

В прошлом сезоне команда из Рио-де-Жанейро под руководством Ренато Гаушо достигла достаточно неплохих результатов. По итогам розыгрыша бразильской Серии А заняла второе место. Также добралась до финала Кубка Либертадорес, где обидно уступила «Палмейрас» в добавленное время — 1:2.

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Однако в преддверии нынешнего сезона руководство «Фламенго» приняло решение о смене наставника. На пост главного тренера был приглашён Паулу Соуза. Португалец, вероятно, впечатлил бразильцев желанием ради красно-чёрных покинуть сборную Польши, которая была в нескольких шагах от получения путёвки на ЧМ-2022.



Увы, трансфер себя не оправдал. Несмотря на усиление защитником московского «Спартака» Айртоном Лукасом, за первые 10 туров в чемпионате Бразилии клуб из Рио-де-Жанейро под руководством португальца одержал только три победы и столько же раз сыграл вничью. В остальных встречах потерпел поражения, в том числе от располагающейся в зоне вылета «Форталезы».

Для самой популярной команды Бразилии, обладающей мощным составом, такие результаты недопустимы. К слову, за красно-чёрных выступают небезызвестные Филипе Луис и Давид Луис, а также экс-нападающий московского ЦСКА Витиньо и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра.



Также, по некоторой информации, со дня на день коллектив пополнится опытным чилийским хавбеком Артуро Видалем. Контракт с полузащитником планируется заключить на несколько лет. С такими резервами можно и на победу в Кубке Либертадорес претендовать. А потому Паулу Соуза был уволен. Новым наставником стал опытный Доривал Жуниор, ранее уже возглавлявший «Фламенго».



Под руководством 60-летнего специалиста коллектив снова ожил. За последние четыре тура местной Серии А потерпел лишь одно поражение — от сильного «Атлетико Минейро» (0:2). В остальных встречах одержал победы. Сначала обыграл «Куябу» (2:0), затем «Америку Минейро» (3:0) и, наконец, крепкий «Сантос» (2:1).

Также подопечные Доривала Жуниора одержали на выезде победу как раз над «Депортес Толима» (1:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. В предстоящем противостоянии, которое состоится в Рио-де-Жанейро в Бразилии, колумбийцам вряд ли удастся взять реванш.

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Дело в том, что за всю историю существования «Депортес Толима» лишь раз добирался до полуфинала Кубка Либертадорес. Причём было это в далёком 1982 году. С тех пор многое изменилось. Уровень чемпионата Колумбии заметно снизился, а первенства Бразилии, напротив, возрос.



Впрочем, за шесть игр группового этапа текущего розыгрыша самого престижного международного клубного турнира Южной Америки подопечные Эрнана Торреса потерпели лишь одно поражение — от «Атлетико Минейро» (0:2). Также сыграли вничью с «Америка Минейро» (2:2) и «Индепендьенте дель Валье» (тоже 2:2). Во всех остальных встречах одержали победы.



Также отметим, что «Депортес Толима» недавно дошёл до финала Кубка Мустанга. По итогам двух встреч потерпел поражение от «Атлетико Насьональ» (3:4). Хотя навязать борьбу сумел. Очевидно, клуб неуступчив. Ждать его крупного поражения в предстоящем матче, на наш взгляд, не стоит. И всё же хозяева предпочтительнее. Возьмём лучше П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Депортес Толима» 7 июля 2022 года

Благодаря очередной смене наставника «Фламенго», кажется, выбрался из чёрной полосы. В предстоящем матче наверняка одержит победу. Преимущество в виде домашнего стадиона и больших ресурсов должно сыграть на руку. Однако крупного поражения «Депортес Толима» не ждём. Колумбийцы неплохо выступили на групповом этапе Кубка Либертадорес, а в недавней очной встрече потерпели поражение с минимальным перевесом. Ждём чего-то похожего и в этот раз.



Ставка: победа «Фламенго» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.

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