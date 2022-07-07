«Нюрнберг» — «Арсенал». Жезус поможет Артете доминировать

8 июля состоится товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на успех «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Победа «Нюрнберга» оценена в 9.90. Заключить пари на ничью предлагается за 5.90.

В РФС рассказали о новом формате Кубка России.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал» 8 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Нюрнберг» — «Арсенал» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.37. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.04. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.72.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал» (08.07.2022)

Товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал» состоится 8 июля в Нюрнберге на стадионе «Макс-Морлок-Штадион», начало — в 18:30 мск. «Канониры» в прошлом сезоне упустили шанс вернуться в Лигу чемпионов. Едва ли задачи и цели поменяются и в новом. Со спаррингов в Германии лондонский клуб начинает подготовку к новому сезону.

«Нюрнберг» третий сезон кряду безуспешно пытается завоевать обратный билет в Бундеслигу. По итогам прошлого розыгрыша Второй Бундеслиги подопечные Роберта Клауса были лишь восьмыми. От зоны стыковых матчей клуб отделили девять очков. Строго говоря, довольно много.

Мовсисян жёстко раскритиковал Захаряна.

В межсезонье «Нюрнберг» провёл качественную работу по повышению конкуренции в составе. Адам Гнезда-Черин и Килиан Фишер покинули команду, а в обратном направлении последовало полдюжины игроков. Среди них выделяются Ян Джамера, Эрик Векессер, Квадво Дуа, Мануэль Винтцхаймер и Кристоф Дафернер.



В прошлом сезоне команда Роберта Клауса не отличалась качественной игрой в обороне, имея одни из худших показателей отборов и перехватов мяча — 14,7 и 9,1 соответственно. Грядущая встреча с «Арсеналом» станет серьёзным вызовом для «Нюрнберга». Когда ещё удастся проверить свои силы в матче с таким оппонентом?

«Арсенал» в прошлом сезоне впервые за несколько лет претендовал на место в зоне Лиги чемпионов. Из-за череды осечек на финишной прямой, в том числе в матче с прямым конкурентом по борьбе за место в топ-4 — «Тоттенхэмом» (0:3), подопечные Микеля Артеты завершили турнирную дистанцию на пятой позиции. Лишь двух очков не хватило для достижения цели. Обидно.

Фердинанд: Роналду даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы.

«Пушкари» отличались тактической гибкостью по ходу встречи, чаще играя по схеме 4-2-3-1. Вообще, игровая философия команды Артеты, основанная на доминировании и комбинационной игре с эффективной реализацией моментов, имела своё отражение в качественных показателях команды в игре впереди. Стоит взглянуть на статистические показатели по сезону.



«Канониры» владели мячом в среднем 52,6% игрового времени (пятый показатель в АПЛ). Игроки выполняли по 15,5 удара, из них 5,2 — в створ ворот (четвёртые показатели). Интегрированная в тактические схемы молодёжь полностью оправдала кредит доверия тренера. Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака забили по 10 и 11 голов соответственно из 61 общекомандных.



В межсезонье «канониры» продолжили работу над строительством перспективного проекта. Микель Артета попрощался с Константиносом Мавропаносом, Маттео Гендузи и Александром Ляказеттом. В обратном направлении последовали Мэтт Тёрнер, Маркос Корреа, Фабиу Виейра и Габриэл Жезус. Усиление значительное.

Команда Микеля Артеты начала подготовку к новому сезона с победы над «Испсвичем» со счётом 5:1. На фоне превосходства в классе и желания молодых игроков проявить себя перед тренером, мы бы присмотрелись к ставке на победу «Арсенала» с форой (-1.5). Коэффициент предлагают играбельный — 1.75. Едва ли немцы чем-то удивят.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Нюрнберг» — «Арсенал» 8 июля 2022 года

«Нюрнберг» уже третий сезон кряду не может включиться в борьбу за повышение в дивизионе. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты в прошлом сезоне едва не отвоевал место в зоне Лиги чемпионов. Команда качественно преобразуется, всё больше напоминая коллектив эпохи Арсена Венгера. «Канониры» в первом товарищеском матче разгромили «Ипсвич», не менее результативной игры ждём от лондонской команды и в следующей игре. Отсюда вырисовывается ставка на победу гостей с форой (-1.5).



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.75.

Не ничья, а паритет. Как Черчесов опозорился в Лиге чемпионов.

В чемпионате России могут вернуть «золотой матч».

Президент «Торпедо» назвал дурью слухи о переговорах с Кокориным.



Прогноз Владислава Радимова с коэффициентом 12.0 на матч «Зенит» — «Спартак».



Канчельскис: с таким руководством «Спартак» ни за что бороться не будет.

Глава судейского комитета РФС назвал условие работы в РПЛ иностранных судей.