«Торпедо» – «Факел». Новички РПЛ в деле

9 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Факел». Начало – не ранее 11:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех воронежцев оценивается в 3.02. На ничью дают коэффициент 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Факел» 9 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» Москва — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Факел» (09.07.2022)

Новички РПЛ впервые после окончания сезона в ФНЛ (теперь — Первая лига) встретятся на одном стадионе. К этой встрече будет пристальное внимание, ведь по ней можно определить степень готовности коллективов. Игра назначена на 9 июля и пройдёт на стадионе в Бронницах. Носит она исключительно товарищеский характер, но это не означает, что не будет зрелищной.

Автозаводцы проходят подготовку к предстоящему сезону в РПЛ. Видимо, главный тренер и руководство ответственно подошли к процессу восстановления былой славы клуба. В межсезонье команда постаралась сохранить своих лидеров. Так что былые наигранные связки должны помочь.

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Есть и приобретения. Среди них Илья Кутепов, который пришёл в качестве свободного агента. Он поможет защите играть надёжнее, но пока только в перспективе. Как и соперник, не постеснялся «Торпедо» обобрать «СКА-Хабаровск», вырастивший в прошлом сезоне настоящих гениев. Подписание Давида Караева выглядит удачной сделкой, ведь на его счету за 37 матчей 14 голов в ФНЛ.

Не упускает возможности усилить воронежский состав Олег Василенко. Из хабаровской команды он забрал Георгия Гонгадзе и Ираклия Квеквескири. Первый стал автором мяча в товарищеской игре с «Локомотивом». Ещё одна удачная сделка – Илья Свинов из «Спартака». Не продлило контракт руководство с Денисом Файзуллиным и Андреем Разборовым, а также отпустило Владимира Дядюна.

Работа на трансферном рынке помогла командам измениться и усилиться, но это только часть улучшений. «Торпедо» серьёзен в подготовке, поэтому провёл шесть контрольных матчей. Не собираются спортсмены в отпуск – для них важнее быть готовыми к РПЛ. Факт, но ни в одном из них они не проиграли. К слову, соперники не выглядели достойными уровня высшей футбольной лиги России.

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Автозаводцы добыли победы над «Енисеем», «Текстильщиком», «Нефтехимиком» и хабаровским СКА. В двух других встречах сыграли вничью и пропустили. Проблемы с обороной актуальны для московского клуба, ведь в каждом из шести матчей он пропускал, хотя всегда забивал в ответ. Это реальная причина возможных провалов, потому что команды не настолько хороши в атаке, как лидеры РПЛ. Дальше может быть грустно.

«Факел» более скромен и сдержан в предсезонных играх, поэтому отыграл всего два матча. Противники оказались вполне достойными. Воронежцы стартовали с поражения в матче с «Ростовом» со счётом 0:2. В недавней встрече с московским «Локомотивом» снова проиграли – 2:4. Здесь уже удалось оказать хоть какое-то сопротивление. Первый мяч забил Дмитриев, а второй – Гонгадзе.

Независимо от результата, «Факелу» удалось прочувствовать уровень РПЛ, который его ждёт совсем скоро. «Торпедо» ещё не понимает, с каким сопротивлением ему предстоит столкнуться в ближайшем будущем. Всего в истории российского футбола насчитывается 30 личных встреч между этими командами, и 18 из них заканчивались победами москвичей.

Воронежцы только четыре раза выигрывали. При этом автозаводцы не знают поражений на протяжении 15 матчей, с учётом ФНЛ. Сколько ещё будет длиться эта серия для москвичей? Сине-белые постараются её прервать, но хватит ли у них характера это сделать – большой вопрос. Мы бы вообще проверили 1Х через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент — 2.90.

Анализ и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Факел» 9 июля 2022 года

«Торпедо» сыграло шесть товарищеских матчей за то время, пока воронежцы приняли участие в двух. Они доказывают делом, что не знают усталости и готовы стремиться к футболу уровня РПЛ. В действительности ни одной игры с участниками Премьер-Лиги они не провели. С «Факелом» будет первая, но ведь он тоже новичок. Думается, «Торпедо» не проиграет, но вновь не удержит ворота нетронутыми.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

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