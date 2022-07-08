Финансирование профессионального и любительского спорта — одно из условий легализации букмекерских контор в России.

Сколько денег букмекеры направят на развитие спорта в России в 2022 году?

До 1 октября 2021 года букмекерские конторы самостоятельно заключали соглашения со спортивными федерациями и направляли часть прибыли молодёжным, любительским, профессиональным клубам и лигам.

С 1 октября 2021 года контроль за целевыми перечислениями на поддержку российского спорта взяла на себя организация ЕРАИ — Единый регулятор азартных игр.

Обязательные отчисления букмекерских компаний аккумулирует Единый Центр учёта переводов ставок и по итогам каждого квартала перечисляет удержанные суммы в ЕРАИ.

Сколько денег БК направляют на развитие спорта?

БК направляют деньги на развитие спорта Фото: istockphoto.com

До образования Единого регулятора сумма перечислений букмекеров в спортивную сферу составила 1,14 млрд рублей (в 2019 году). По итогам 2021 года под контролем ЕРАИ целевые выплаты букмекерских компаний увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим годом — с 2,3 до 10 млрд рублей.

Рост связан с увеличением выручки букмекерских контор — компании заработали на чемпионате Европы по футболу.

Новые правила расчёта отчислений вступили в силу осенью 2021 года. До изменений букмекерские компании отправляли федерациям 5% от доходов, минимум — 15 млн рублей каждый квартал. По новым правилам выплаты составляют 1,5% от выручки за квартал, минимальная сумма — 30 млн рублей.

В 2020 году оборот рынка российских БК составил 1,07 трлн рублей. В 2021 году общая сумма ставок в БК выросла до 1,1 трлн рублей.

Новые правила спровоцировали закрытие небольших букмекерских компаний. По словам руководителя Первой СРО букмекеров Николая Оганезова, bwin.ru и «Вулканбет» указали рост суммы обязательных выплат среди основных причин ликвидации.

ЕРАИ направляет целевые отчисления организаторов азартных игр в букмекерских конторах на развитие 113 профессиональных федераций и спортивных лиг.

Вступившие в силу изменения коснулись распределения денег от ставок клиентов на международные матчи. Половину отчислений получает федерация, на вид спорта которой поставил пользователь, 50% распределяют между другими лигами. Это позволило увеличить прибыль малопопулярным дисциплинам. Например, после зимней Олимпиады в Токио финансирование получила федерация по лыжному двоеборью.

Как российские БК финансируют профессиональные клубы?

БК размещают символику и название компании на футболках команд Российской футбольной Премьер-Лиги Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Букмекерские конторы заключают соглашения о спонсорстве с профессиональными клубами и лигами. Например, БК размещают символику и название компании на футболках команд Российской футбольной Премьер-Лиги:

BetBoom — у «Арсенала» и «Уфы»;

Olimpbet — у «Рубина»;

Winline — у «Краснодара».

В сезоне-2022/2023 команда «Нижний Новгород» выступит в Премьер-Лиге под названием «Пари НН». За смену названия букмекерская контора «Пари», по данным источников, заплатила клубу 450 млн рублей. Букмекер пошёл на этот шаг после ребрендинга — в 2022 году «Париматч» дважды принимал решения о переименовании. Сначала был выбран бренд Paribet, в июне БК объявила, что продолжит работу под названием Pari.

В первом квартале 2022 года букмекеры отправили федерациям 3,2 млрд рублей на развитие спорта. Николай Оганезов считает, что сумма по итогам четырёх кварталов будет мало отличаться от размера выплат за 2021 год. Резкого роста Оганезов не ожидает, считает, что выплаты вырастут максимум на 5-10%.