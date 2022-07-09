«Зенит» — «Спартак», женский финал Уимблдона и другие события. Что смотреть 9 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 9 июля.
На что ставить в футболе 9 июля
Российский футбол возвращается, да как! Сразу же дерби «Зенит» — «Спартак», да ещё матч за Суперкубок. Петербуржцы — фавориты, они сильнее по составу, стабильнее и играют дома. Но «Спартак» настроен очень решительно, да ещё это дебют Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.
Ну а другие клубы пока готовятся к старту сезона. Сегодня сразятся новички РПЛ — «Торпедо» и «Факел».
На что ставить в хоккее 9 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 9 июля
На Уимблдоне сегодня женский финал. И в нём сыграет россиянка, пусть и с казахстанским паспортом. Елена Рыбакина в решающем поединке сразится с представительницей Туниса Онс Жабер.
В волейбольной Лиге наций предпоследний день группового этапа. В плане борьбы за плей-офф ключевой матч Иран – Сербия. Для европейцев это последний шанс зацепиться за «Финал восьми», иранцам же победа гарантирует путёвку в плей-офф.
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