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Ставки на спорт сегодня, 9 июля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Зенит» — «Спартак», женский финал Уимблдона и другие события. Что смотреть 9 июля
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 9 июля
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Футбольный сезон в России открывается!

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 9 июля.

На что ставить в футболе 9 июля

Российский футбол возвращается, да как! Сразу же дерби «Зенит» — «Спартак», да ещё матч за Суперкубок. Петербуржцы — фавориты, они сильнее по составу, стабильнее и играют дома. Но «Спартак» настроен очень решительно, да ещё это дебют Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

Ну а другие клубы пока готовятся к старту сезона. Сегодня сразятся новички РПЛ — «Торпедо» и «Факел».

На что ставить в хоккее 9 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 9 июля

На Уимблдоне сегодня женский финал. И в нём сыграет россиянка, пусть и с казахстанским паспортом. Елена Рыбакина в решающем поединке сразится с представительницей Туниса Онс Жабер.

В волейбольной Лиге наций предпоследний день группового этапа. В плане борьбы за плей-офф ключевой матч Иран – Сербия. Для европейцев это последний шанс зацепиться за «Финал восьми», иранцам же победа гарантирует путёвку в плей-офф.

Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон
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