Новак Джокович — Ник Кирьос. Иначе быть просто не могло

10 июля Новак Джокович и Ник Кирьос сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.27. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на финал Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос 10 июля 2022 года

Аналитики считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Ник Кирьос получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.72, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.11. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.60.

Анализ и прогноз на финал Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос (10.07.2022)

10 июля состоится решающий матч Уимблдона, в котором померяются силами Новак Джокович и Ник Кирьос. На предыдущей стадии соревнования серб одержал волевую победу над Кэмероном Норри. Австралиец же получил возможность сыграть в финале мэйджора благодаря тому, что Рафаэль Надаль снялся из-за травмы.

К сожалению, Король грунта повредил мышцы живота. Дабы не усугублять состояние и подготовиться к US Open, испанец решил не играть с Кирьосом в полуфинале Уимблдона. Таким образом, лишился возможности собрать «Сезонный шлем» и предоставил австралийцу возможность впервые в карьере выступить в финале соревнования.



Немаловажным остаётся вопрос, будут ли болельщики поддерживать Ника в решающем матче? С одной стороны, зрители могут отдать предпочтение теннисисту, который ещё ни разу не выигрывал лондонский мэйджор. С другой — австралиец обладает дурной славой. Неоднократно он скандалил с судьями, провоцировал соперников и даже обзывал фанатов.



Новак Джокович, в свою очередь, имеет в коллекции целых шесть трофеев Уимблдона. Причём три из них выиграл подряд — в 2018, 2019 и 2021 годах (в 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса). Беспроигрышная серия знаменитого серба на траве насчитывает уже 27 матчей. К слову, все они были добыты в лондонском ТБШ. 35-летнего спортсмена местная публика точно поддержит.

К тому же на двух предыдущих стадиях соревнования Джокович устроил болельщикам потрясающее зрелище. Порадовал умопомрачительным уровнем игры и камбэками. В 1/4 финала обыграл Янника Синнера, уступая по партиям 0-2. А в полуфинале одержал победу над хозяином кортов великобританского мэйджора Кэмероном Норри, проигрывая по сетам 0-1.

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С Кирьосом Ноле ранее мерился силами два раза. В обоих случаях, как ни странно, потерпел поражения. Сначала уступил в матче 1/4 финала турнира в Акапулько (6:7, 5:7), а затем проиграл в противостоянии 1/2 финала Индиан-Уэллса (4:6, 6:7). Впрочем, обе встречи состоялись ещё в далёком 2017 году.



Австралиец тогда пребывал в отличной форме. Демонстрировал высокий уровень тенниса и стабильно находился в топ-50 мирового рейтинга. С тех пор заметно сбавил обороты. Единственное, что выиграл за последние три года, — Открытый чемпионат Австралии в парном разряде вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом.

К слову, Коккинакиса Джокович разгромил совсем недавно, в матче второго круга текущего розыгрыша Уимблдона. Победу одержал в трёх сетах со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Удастся ли повторить успех в финале с Кирьосом? Как мы помним, серб не принимал участия в других травяных турнирах перед Уимблдоном. Следовательно, к противостоянию подходит с хорошим запасом сил.

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Также отметим, что другой возможности выиграть мэйджор у серба может и не быть. Ещё в конце июня текущего года появилась информация о том, что 20-кратного чемпиона ТБШ, скорее всего, не допустят до участия в US Open из-за отсутствия прививки от коронавируса. К слову, Australian Open в начале нынешнего сезона Ноле пропустил по той же причине.



В одном из интервью Новак заявил, что возможный пропуск Открытого чемпионата США по теннису станет для него дополнительной мотивацией преуспеть в Уимблдоне. Для получения очередного трофея осталось сделать последний шаг. Всё индивидуальное мастерство, опыт и энергия определённо будут направлены на достижение цели.



При таком раскладе вероятно даже разгромное поражение австралийца. В прошлом сезоне Джокович не знал себе равных. Выиграл три мэйджора и почти взял «Календарный шлем». Для столь грандиозного достижения не хватило победы в US Open. Ноле добрался до финала турнира, где уступил Даниилу Медведеву.

Хотя Кирьос получил дополнительный отдых за счёт технической победы над Надалем. Следовательно, тоже подходит к грядущей встрече с запасом сил. Да и в целом решающие противостояния редко получаются быстрыми. При таких раскладах хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + тотал больше 32.5 гейма за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставка на финал Уимблдона Новак Джокович — Ник Кирьос 10 июля 2022 года

У Новака Джоковича имеется особая мотивация преуспеть в этом соревновании. Результаты на дистанции, а также наличие огромного опыта и великолепной техники предвосхищают его победу. Плюс на стороне серба наверняка будут болельщики. Однако Ник Кирьос подходит к матчу, статус которого невероятно велик, с хорошим запасом энергии из-за снятия Рафаэля Надаля с турнира. Отнять у Джоковича трофей это, конечно, вряд ли поможет. Но навязать борьбу австралиец, думается, сможет. Полагаем, матч получится упорным и интересным. Также поверим в победу Ноле.



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 32.5 гейма за коэффициент 1.82.

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