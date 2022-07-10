Джокович — Кирьос в финале Уимблдона, «Локомотив» — «Динамо»: что смотреть 10 июля

Второй месяц лета набрал обороты. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол понемногу возвращается из отпуска, российские команды готовятся к старту РПЛ. На хоккейной арене пока затишье, зато сегодня пройдёт финал теннисного турнира в Уимблдоне. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 июля.

Скандальный Суперкубок России и унижение «Спартака». Пять главных итогов.

На что ставить в футболе 10 июля

Российские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона чемпионата России. Сегодня пройдут две товарищеские встречи, и на обе стоит обратить внимание. В Ростове-на-Дону сойдутся «Ростов» и «Краснодар». Недавний очный спарринг, проходивший в Краснодаре, завершился победой «быков» со счётом 2:0. Взять реванш для Валерия Карпина — дело чести. Начало — в 19:00 мск.

В это же время на стадионе «РЖД Арена» в Москве стартует московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Примечательно оно не только тем, что сразятся два новых главных тренера для чемпионата России. Противостояние должно продлиться три тайма по 45 минут. У команд в преддверии старта нового розыгрыша РПЛ будет время и возможность проверить всех новичков разом.

Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» за 0:4 от «Зенита».

Кроме того, можно при желании зацепить игру 16-го тура бразильской Серии А. «Атлетико Минейро», цвета которого защищает экс-футболист петербургского «Зенита» Халк, на своём поле сыграет с «Сан-Паулу». Любопытно, что в футболке гостей выступает ещё один бывший игрок команды из Санкт-Петербурга — Эмилиано Ригони. Начало — 11 июля в 0:00 мск.

На что ставить в теннисе 10 июля

Уимблдонский турнир в Великобритании подошёл к концу. Сегодня за «Большой шлем» сразятся серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос. Решающая встреча соревнования пройдёт на центральном корте, начало запланировано на 16:00 мск. Стоит отметить, что для австралийского спортсмена это первый финал старейшего теннисного турнира планеты.

Ник Кирьос вышел в финал Уимблдона благодаря отказу Рафаэля Надаля принимать участие в полуфинальной стадии из-за проблем со здоровьем. Новак Джокович же в полуфинале одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Кирьос славится своими неспортивными выходками, именитый сербский теннисист даже высказался об этом.

На что ещё ставить 10 июля

Поклонники Формулы-1 продолжают следить за выступлениями любимых команд. Сегодня в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг» пройдёт гонка 11-го этапа соревнования, где пилотам предстоит преодолеть 71 круг общей протяжённостью свыше 306 километров. Трасса считается относительно простой, однако некоторые спортсмены имеют на ней проблемы.



Льюис Хэмилтон, например, уже столкнулся с трудностями — попал в аварию во время квалификаций. В личном зачёте британец лишь шестой, уступает соотечественнику Джорджу Расселлу 22 очка.

Возглавляет таблицу Макс Ферстаппен, набравший 189 очков. Фора перед Хэмилтоном серьёзная — составляет уже порядка 100 очков. Начало гонки в Шпильберге — в 16:00 мск.

Уткин высмеял «Спартак» после разгрома от «Зенита».



Объявлен новый титульный спонсор РПЛ.

Мостовой: а нужен ли был аналитик Абаскаль, чтобы получить 0:4 от «Зенита»?

Быстров: когда «Спартак» так ошибается с «Зенитом» — это до свидания.