«Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Халку нипочём даже легендарный Сени

11 июля состоится матч 16-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Начало игры — в 0:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Сан-Паулу» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» 11 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» (11.07.2022)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. На 11 июля запланированы четыре встречи 16-го тура. Среди прочих выделяется противостояние между «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Матч будет проведён на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти. Стартовый свисток запланирован на 0:00 мск.

«Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» обладают очень богатой историей и считаются одними из традиционно сильнейших клубов Бразилии. Коллектив из Сан-Паулу при этом является наиболее титулованным среди бразильских команд на международной арене. За время существования ему удалось выиграть Суперкубок Либертадорес, Южноамериканский кубок и три Кубка Либертадорес (1992, 1993 и 2005).



Помимо того, после побед в последнем турнире «трёхцветные» неминуемо становились сильнейшим клубом мира (два раза выиграли Межконтинентальный кубок и один раз Клубный чемпионат мира). Столь классных достижений достигли не без помощи одного из лучших игроков в истории клуба — Рожерио Сени, который прославился за счёт потрясающих сейвов и результативности.



Некогда гениальный голкипер забивал потрясающие по красоте голы со штрафных. Вследствие этого был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего количества забитых мячей среди вратарей. Впрочем, то было давно. Сейчас Сени уже 49 лет. Бразилец давно стал тренером. Бывшую команду возглавил в конце прошлого сезона.

Под его руководством «трёхцветные» за 14 туров текущего розыгрыша бразильской Серии А одержали только четыре победы — над «Атлетико Паранаэнсе», «Сантосом», располагающейся в зоне вылета «Куябой» и «Америкой Минейро». Поражений тоже немного, три. От «Фламенго», «Ботафого» и «Палмейрас». А вот ничьих целых семь штук, в том числе с явными аутсайдерами первенства — «Жувентуде» и «Форталезой».



Ввиду таких результатов команда из одноимённого города расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На более высокие места, которые даруют возможность принять участие в Кубке Либертадорес, пока не претендует. Перед Рожерио Сени стоит несколько важных задач. Хорошо бы улучшить игру своих подопечных — повысить эффективность защиты и нападения.

Последнее, пожалуй, наиболее важно. За последние шесть встреч в бразильской Серии А «трёхцветным» ни разу не удалось забить больше одного мяча за игру. Как следствие — лишь одна победа за этот период. Внимания заслуживает и то, что большая часть нападающих, в том числе экс-защитник «Зенита» Эмилиано Ригони, не отметились в текущем сезоне ещё ни одним голом за «Сан-Паулу».

Держаться на плаву помогает результативность полузащитников, защитников и одного форварда — Хонатана Кальери. Но для стабильности, как показывает практика, этого мало. У «Атлетико Минейро» расклады на порядок лучше. За 15 матчей бразильской Серии А клуб потерпел только два поражения — с минимальным перевесом от «Америки Минейро» и на выезде от «Флуминенсе» (3:5).



Также добыл шесть ничьих, а в остальных противостояниях одержал победы. Таким образом, занял третью позицию в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Бразилии. Отставание от лидирующего «Палмейраса» составляет всего один пункт, но у оппонента есть ещё игра в запасе. Зато в случае победы в грядущем матче подопечные Антонио Мохамеда поднимутся на вторую строчку.

Навязать «Палмейрасу» чемпионскую гонку «Атлетико Минейро» вполне по силам. Как мы помним, в минувшем сезоне клуб смог впервые за 50 лет выиграть бразильскую Серию А, а также дойти до полуфинала Кубка Либертадорес. Таких бесподобных результатов добился отчасти благодаря бывшему нападающему петербургского «Зенита» Халку.



Прошлый сезон стал, можно сказать, первым в чемпионате Бразилии для мощного нападающего. Ранее на счету был всего один матч за бразильский клуб (за «Виторию» в начале карьеры). Несмотря на это, к «Атлетико Минейро» Халк адаптировался очень быстро. С ходу стал лучшим бомбардиром по итогам прошлогоднего розыгрыша чемпионата Бразилии и лидером клуба.



Опыт, техника, наличие оборонительных навыков, умение обострять, а также самоотверженность бомбардира способствовали прогрессу всего коллектива из Белу-Оризонти. Вдохновляясь примером 35-летнего форварда, сокомандники заметно улучшили качество собственного футбола. Думается, в предстоящем матче одержат верх. Возьмём П1 за сносный коэффициент 1.69.

Противостояние пройдёт в Белу-Оризонти, что даёт «петушкам» дополнительное преимущество. Домашние стены и поддержка болельщиков точно не будут лишними. В последних трёх турах бразильской Серии А «Атлетико Минейро» играл строго на победу. Успехи «Сан-Паулу» за этот же промежуток далеко не так хороши (два поражения и ничья). Проверим победу хозяев.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу» 11 июля 2022 года

Благодаря Халку «Атлетико Минейро» второй год кряду демонстрирует отличный футбол. Результаты на дистанции, а также то, что матч состоится на стадионе «Минейрао», предвещают победу клуба из Белу-Оризонти. «Сан-Паулу» обладает потрясающей историей и на данный момент возглавляется некогда легендарным игроком. Однако итоги последних шести туров в чемпионате Бразилии и проблемы с результативностью не внушают доверия в успех «трёхцветных». Думается, хозяева окажутся сильнее и поднимутся на вторую строчку в турнирной таблице первенства.



Ставка: победа «Атлетико Минейро» за коэффициент 1.69.