«Клаксвик» – «Будё-Глимт». Россиянин Никита Хайкин снова порадует игрой в Лиге чемпионов

Чемпион Норвегии банально не по зубам команде с Фарерских островов, но в этот раз у нашего голкипера будет больше работы.

12 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Будё-Глимт». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Клаксвика» оценивается в 4.54. На ничью дают коэффициент 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на ответный матч Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» – «Будё-Глимт» 12 июля 2022 года

Букмекеры думают, что матч «КИ Клаксвик» – «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» – «Будё-Глимт» (12.07.2022)

Чемпион Фарерских островов — где-то на севере Атлантического океана это, может, и звучит гордо. Однако в еврокубках большинство команд, которым попадается представитель Фарер, начинают довольно потирать руки. Что уж говорить, если начиная с 1992 года «Клаксвик» в еврокубках прошёл первого соперника только с десятой попытки.

Первой пострадавшей стала мальтийская «Биркиркара». Потом от «КИ» вылетали такие «гиганты», как «Тре Фиори», «Ритеряй» и «Динамо» Тбилиси. Позапрошлый еврокубковый сезон стал для «Клаксвика» самым успешным в истории – он добрался до раунда плей-офф Лиги Европы, но лишь благодаря стечению обстоятельств и удачному жребию. В прошлом сезоне «КИ» дважды зарубился с латвийским РФШ, но всё равно уступил в овертайме.

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Сейчас такой достойный выход уже не светит. В первом матче «Будё-Глимт» уничтожил островитян, не дав ни малейшего шанса. Пара изначально выглядела неравноценной, а первая игра только подтвердила расклады. «Клаксвик» мог пропустить и больше, а на гол престижа не наработал и близко. Для Никиты Хайкина, который играл в воротах чемпиона Норвегии, тот матч стал одним из самых лёгких за последнее время.

Чемпион Норвегии уверенно разделался с соперником, а потом ещё и во внутреннем первенстве выступил очень мощно, убрав с пути мощный «Сарпсборг». Да, теперь у «Будё-Глимт» на три дня меньше отдыха, но команда уже привыкла к такому темпу за последние годы. Вернувшись в еврокубки в позапрошлом сезоне после длительного перерыва, норвежцы очень быстро распробовали это удовольствие.

В прошлом сезоне они и вовсе добрались до четвертьфинала Лиги конференций. Из Лиги чемпионов их в первом же раунде выбила польская «Легия», но это пошло только на пользу. В турнире с соперниками попроще норвежцы проявили себя во всей красе. Один только перформанс с «Ромой» со счётом 6:1 чего стоит. Римляне потом взяли реванш, но славную страницу из истории скромного норвежского клуба теперь не вырвать.

Минус только один. «Будë-Глимт» сверкнул так ярко, что уже зимой некоторых лидеров команды оперативно растащили другие клубы. За Эрика Ботхейма «Краснодар» отдал € 7,5 млн, Патрик Берг за € 4,5 млн ушёл в «Ланс». Защитника Федерика Бьёркана «Герта» забрала бесплатно, так же ушёл и другой защитник — Мариус Лоде — в «Шальке». А усиление скромное: резервист «Русенборга» Андреас Конрадсен, Рунар Эспехорд, который не получил шанса в «Херенвене», и молодой Яфет Сери из «Бранна».

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Команда слишком много времени потратила на притирку после таких перестановок, а потому в новый сезон вошла не лучшим образом. В первых шести матчах «Будë-Глимт» добыл только две победы. Он и сейчас не отличается стабильностью, больше двух побед подряд в новом чемпионате Норвегии не добывал. Команда стала слабее, чем год назад, и повторить тот успех будет крайне сложно.

Есть ещё один момент, который нельзя упускать из виду. Если взять прошлогодний успех в еврокубках, то их матчи можно смело делить на домашние и гостевые. Такое впечатление, что в них играли разные команды. На выезде всего две победы в десяти матчах, а дома девять побед в тех же десяти играх. Только польская «Легия» смогла обыграть «Будё-Глимт» на его поле.

Матч получается таким, что в нём либо нужно ставить на низкий коэффициент, либо рисковать. Рассмотрим второй вариант. Гостям уже особо ничего не нужно, они практически оформили выход в следующую стадию, и игра на Фарерах для них, скорее, тренировка с повышенной ответственностью. Правда, разница в классе между командами слишком существенная, чтобы «Клаксвик» смог обыграть даже немотивированных норвежцев.

Даже с учётом того, что в гостях «Будë-Глимт» играет хуже, чем дома, они смотрятся гораздо предпочтительнее. С другой стороны, обе команды любят открытый футбол, вряд ли станут отсиживаться у своих ворот, им это просто не нужно. А вот шансы у представителя Фарерских островов впереди непременно будут, потому что гости, вероятно, захотят сэкономить силы и проведут ротацию. С такими раскладами можно попробовать объединить П2 и тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» – «Будё-Глимт» 12 июля 2022 года

Чемпионы Норвегии вместе с Никитой Хайкиным практически уже обеспечили себе выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, потому что отыграть три мяча представителям Фарерских островов у такого клуба даже на своём поле почти невозможно. Однако в этот раз работы у российского голкипера наверняка будет больше. Ждём голы с обеих сторон, но норвежцы по-прежнему фавориты.

Ставка: победа «Будё-Глимт» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

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