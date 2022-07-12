Лига чемпионов, Карацев в Бостаде и другие события. Что смотреть 12 июля

Лето приближается к экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе событий много. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 12 июля.

На что ставить в футболе 12 июля

Сегодня день ответных матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов. И там есть ряд интересных встреч. Интригует матч «Карабах» — «Лех», в первой игре поляки победили на своём поле со счётом 1:0. «Шериф» дома встретится с клубом «Зриньски», на выезде молдаване не смогли переиграть боснийцев – ничья 0:0.



А вот болгарский «Лудогорец» и шведский «Мальмё» должны решить вопросы по проходу в следующий круг. Болгары победили в первой игре «Сутьеску» из Черногории со счётом 2:0, а «Мальмё» оказался сильнее исландского «Викингура» — 3:2.



На женском чемпионате Европы сегодня очередные два матча. Дания сыграет с Финляндией, а Германия сразится с Испанией.

На что ставить в хоккее 12 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 12 июля

На послеуимблдонской неделе проходит несколько теннисных турниров. В шведском Бостаде Аслан Карацев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. На днях в прессе появились слухи, что Аслана подозревают в договорных матчах. Неплохой шанс ответить на обвинения своей игрой.



В швейцарской Лозанне Варвара Грачёва встретится с немкой Евой Лис, а Анна Блинкова и Эрика Андреева сыграют между собой.