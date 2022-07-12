«Викингур» — «Мальмё». Посмеялись — и хватит. Старый знакомый «Зенита» идёт дальше

12 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Викингур» — «Мальмё». Начало игры – в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: успех «Мальмё» оценивается аналитиками в 1.71. Поставить на победу «Викингура» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. На ничью — за 3.99.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Викингур» — «Мальмё» 12 июля 2022 года

По мнению букмекеров, ответный матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.14, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол хозяев дают коэффициент 1.41, а гол гостей оценивается в 1.10. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.66.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Викингур» — «Мальмё» (12.07.2022)

Стартовый свисток шотландского рефери Джона Битона раздастся над стадионом «Викингсвётлюр» в исландской столице — Рейкьявике — в 22:30 мск и возвестит о начале ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Исландии «Викингур» попытается отыграть отставание в один мяч у чемпиона Швеции «Мальмё».

Первая игра состоялась 5 июля в Швеции и принесла предсказуемый исход, но весьма неожиданный результат – 3:2 в пользу более статусных хозяев. И это несмотря на то, что концовку первого и весь второй тайм «Викингур» провёл в меньшинстве после удаления. Красную на ровном месте заработал вингер Кристалл Мани Ингасон, который зачем-то решил подразнить фанатов после забитого гола и схлопотал за это вторую жёлтую карточку.

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Тем не менее, даже играя в меньшинстве, «Викингур» не только не допустил разгрома, но и отыграл один мяч в самой концовке. Тем самым сохранил шансы на положительный исход раунда в случае победы на своём поле. Однако статистика говорит о том, что «Викингур» в Швеции совершил настоящий подвиг, пропустив всего три мяча. Допустили целых 26 ударов ударов по своим воротам, 14 из которых пришлись в створ. На счету 34-летнего голкипера Тордура Ингасона 11 сейвов.



«Викингур» – редкий гость в еврокубках. Текущий сезон всего восьмой в истории команды из исландской столицы на международной арене. Кроме того, первый, в котором ей удалось пройти хотя бы один раунд квалификации. В XXI веке «Викингур» дважды добивался права попробовать свои силы в Лиге Европы – в 2015 и 2020 годах. Оба раза исландцы были биты соперниками из Словении.

Заглядывать в дела давно минувших дней обычно не имеет смысла, но нельзя не отметить, что в предыдущие пять еврокампаний (с 1982 по 2020 год) гостевые матчи для «Викингура» складывались куда удачнее домашних. 2:3 с «Реалом Сосьедад», 1:2 с «Дьором», 2:4 с московским ЦСКА, 2:2 со словенским «Копером» и 1:2 с «Олимпией» из Любляны.

Тогда как домашние встречи приносили сплошь разочарование. «Викингур» даже ни разу не забивал до 2022 года. Неприятная серия была прервана после того, как клуб из Рейкьявика стал хозяином предварительного раунда Лиги чемпионов. На своём стадионе разобрался с эстонской «Левадией» (6:1), после чего с трудом одолел «Интер» из Андорры (1:0).



В текущем сезоне чемпионата Исландии «Викингур» имеет неплохие шансы на медали. Занимает второе место после 12 туров и имеет в активе восемь побед, одну ничью и три поражения. При этом по количеству забитых мячей «Викингур» — второй в чемпионате, тогда как по надёжности обороны команда лишь шестая.

«Мальмё», чей сезон также проходит по системе «весна-осень», рискует распрощаться с надеждами на повторение прошлогоднего «золотого» успеха. Хотя отставание от лидирующего и имеющего матч в запасе «Хеккена» пока некритичное – четыре очка. Вот только в чемпионской гонке находятся сразу четыре клуба, и «Мальмё» лишь четвёртый из них.



На результатах «Мальмё» в 2022 году сказалась потеря лучшего бомбардира команды по итогам прошлого сезона – Антонио Чолака, который вернулся из аренды в чемпионат Греции. Кроме того, повлияла неожиданная отставка с поста главного тренера. Датчанин Йон Даль Томассон после двух успешных сезонов с «Мальмё» вдруг решил уйти и взял творческий отпуск.

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Команду возглавил серб Милош Миолевич, известный до этого работой с «Црвеной Звездой». Красно-белых он вывел в 1/8 финала Лиги Европы. Там клуб из Белграда дважды сыграл вничью с итальянским «Миланом», но вылетел из турнира из-за правила выездного гола.



Интересно, что Милоевич начинал тренерскую карьеру именно в Исландии. Причём именно в «Викингуре», где провёл два года как игрок и четыре года как тренер сначала молодёжной, а потом основной команды. Однако особых успехов в Рейкьявике Милоевич не добился, а потому покинул клуб весной 2017 года.



В отличие от своего соперника, у «Мальмё» есть громадный опыт участия в еврокубках. За последние 10 сезонов шведская команда трижды пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и трижды в аналогичную стадию Лиги Европы. Все эти еврокубковые достижения не сваливались на «Мальмё» благодаря рейтингу, а добывались через жернова квалификационных раундов.



Так что нет сомнений, что громадный опыт поможет команде выше классом учесть ошибки первого матча и добить строптивого соперника в основное время. На наш взгляд, можно снова смело заиграть победу старого знакомого «Зенита» через тотал больше 2.5 мяча, ведь оборона «Викингура» не блещет в этом сезоне. Да и самим шведам после первой игры гордиться нечем в этом плане.

Прогноз и ставка на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Викингур» — «Мальмё» 12 июля 2022 года

Шведский чемпион в этом году пока не показывает прежнего уровня игры. Однако вопрос выхода во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов стоило закрывать ещё в первой встрече. «Викингур» показал чудеса стойкости, бóльшую часть встречи играя в меньшинстве. Вот только выдать второй такой матч подряд будет крайне сложно. «Мальмё» учтёт ошибки первой встречи и пройдёт дальше не столько на классе, сколько на громадном опыте еврокубковых квалификаций. И можно не сомневаться, что оборона «Викингура» вновь будет уязвима.



Ставка: победа «Мальмё» и тотал больше 2.5 мяча за 3.01.

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