Черчесов в Лиге чемпионов и другие события. Что смотреть 13 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 июля.

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На что ставить в футболе 13 июля

Продолжается квалификация Лиги чемпионов. Сегодня ответный матч сыграет «Ференцварош» Станислава Черчесова. На выезде победить казахстанский «Тобол» не удалось – ничья 0:0. Нужно решать все вопросы на своём поле.

Почему Черчесов разберётся с чемпионом Казахстана в ЛЧ.

С таким же раскладом подходит к своему матчу против «Слована» «Динамо» из Батуми. Нулевая ничья на выезде. Наверняка грузинскому клубу очень жаль, что «Наполи» не разрешил сыграть Хвиче Кварацхелии в этих играх.



Чемпион Беларуси – «Шахтёр» из Солигорска – тоже сделал 0:0 на выезде. Его соперник – «Марибор». Правда, белорусы по понятным причинам проводят свои домашние матчи еврокубков на нейтральном поле. 0:0 было и в матче «Пюник» — «Клуж», армянский клуб теперь сыграет в Румынии.

На что ставить в хоккее 13 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 13 июля

Аслан Карацев успешно стартовал на турнире в шведском Бостаде. Теперь соперником россиянина будет француз Уго Гастон. На «челленджере» в голландском Амерсфорте Иван Гахов встретится с ещё одним французом Артуром Филсом.



На женском турнире в швейцарской Лозанне Анастасия Потапова сыграет с Ириной-Камелией Бегу из Румынии. Анне Калинской будет противостоять Ольга Данилович, а Эрике Андреевой – Петра Мартич.

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