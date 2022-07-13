Федерико Кория — Андрей Рублёв. Вторая ракетка России возьмёт трофей перед US Open

14 июля Федерико Кория и Андрей Рублёв сыграют во втором круге турнира АТР-250 в Бостаде. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.25. На успех аргентинца можно поставить в букмекерских конторах за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-250 в Бостаде Федерико Кория — Андрей Рублёв 14 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга турнира в Бостаде Федерико Кория — Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.16, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.65. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го круга ATP-250 в Бостаде Федерико Кория — Андрей Рублёв (14.07.2022)

Недавний розыгрыш Уимблдона порадовал зрелищностью и упорной борьбой. В ожиданий очередного мэйджора обратим внимание на менее престижный, но тоже интересный турнир категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. 14 июля состоится матч второго круга, в котором померяются силами Федерико Кория и Андрей Рублёв.

18 апреля 2022 года Федерико Кория поднялся на рекордное для себя 52-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде. Позиция довольно неплохая. Однако то, как аргентинец на неё взобрался, заслуживает отдельного внимания. Суть в том, что немалую часть рейтинговых очков спортсмен набрал благодаря участию и победам в теннисных турнирах уровня «Челленджер» (тур второго уровня).

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На высшем же уровне Федерико за всю карьеру не выиграл ни одного трофея. Более того, до финала добрался лишь раз. А именно в прошлом сезоне. То был как раз розыгрыш ATP-250 в Бостаде. В матчах первого и второго кругов турнира Кория обыграл молодого квалифаера Франсиско Серундоло (117-е место) и Марко Чеккинато (86) соответственно.



В четвертьфинале аргентинцу удалось взять верх над более именитым оппонентом Кристьяном Гарином. Хотя нужно понимать, что чилиец был вымотан розыгрышем Уимблдона, в котором дошёл аж до четвёртого круга. Вылет из самого престижного турнира сильно ударил по его моральному настрою. Реабилитация длилась почти полгода.

В полуфинале турнира в Бостаде Кория превзошёл равного по силе оппонента — Янника Ханфмана. А в финале потерпел разгромное поражение от крепкого Каспера Рууда. В текущем сезоне лучшим результатом теннисиста пока что является выход в полуфинал ATP-250 в Марракеше. Дальше не пустил Давид Гоффен. Бельгиец одержал уверенную победу — 6:3, 6:3.



Результаты Федерико в других престижных соревнованиях говорят сами за себя. В большей части турниров 30-летнему спортсмену не удалось миновать даже первый круг. Поражения терпел в том числе от теннисистов, уровень которых значительно ниже. Например, в матче первого круга ATP-250 в Эшториле (Португалия) уступил квалифаеру Бернабе Сапата-Миральесу (4:6, 3:6).

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В предстоящем матче у Андрея Рублёва есть все шансы разгромить аргентинца. Россиянин только в текущем сезоне выиграл уже три турнира. Сначала победил в ATP-250 в Марселе, затем в ATP-500 Дубае и, наконец, выиграл турнир ATP-250 в Белграде. Последний случай наиболее интересен, так как в финале удалось переиграть самого Новака Джоковича.



Также Андрей добрался до третьего круга Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинала «Ролан Гаррос». В обоих случаях навязал борьбу, но потерпел поражения от мастеровитого Марина Чилича. На третьем турнире «Большого шлема» (Уимблдоне), к сожалению, поучаствовать не довелось, так как организаторы соревнования отстранили от участия всех русских и белорусов.



Впрочем, даром Рублёв время не терял. Тренировался на грунтовых кортах в Барселоне, готовясь к турниру в Бостаде. В одном из интервью теннисист отмечал, что просто хочет провести ещё матчи, чтобы как можно лучше подготовиться к хардовому сезону. Но, думается, ему удастся пополнить коллекцию достижений очередным трофеем. Турнирная сетка благоволит.



Бóльшая часть лидеров мирового рейтинга по разным причинам не участвует в соревновании. Потому у россиянина есть отличная возможность преуспеть и тем самым укрепить собственное место в мировом рейтинге. К слову, на данный момент Андрей является восьмой ракеткой мира и второй ракеткой России.

Классный теннис россиянин демонстрирует уже не первый год. Неоднократно удавалось одержать верх над именитыми, сильными и техничными соперниками. Проблем с Федерико Корией возникнуть не должно. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П2 + тотал меньше 22.5 гейма за коэффициент 1.85.



Аргентинец в нынешнем сезоне принимал участие в трёх розыгрышах «Большого шлема», но ни в одном из них не сумел пробраться даже во второй круг. На Australian Open без шансов проиграл Гаэлю Монфису, на Открытом чемпионате Франции уступил 32-летнему Алексу Молчану, а на Уимблдоне потерпел поражение в трёх сетах от Иржи Веселы. Полагаем, Корию ждёт очередное фиаско.

Прогноз и ставка на матч АТР-250 в Бостаде Федерико Кория — Андрей Рублёв 14 июля 2022 года

Результаты на дистанции и уровень тенниса Федерико Кории на порядок хуже, чем у Андрея Рублёва. Аргентинец частенько терпел поражения в текущем сезоне в матчах первого круга различных соревнований даже от аутсайдеров. Сильным соперникам часто проигрывал разгромно. Россиянин, являющийся восьмой ракеткой мира и тренировавшийся на грунтовых кортах в Барселоне, наверняка одержит уверенную победу в предстоящем матче.



Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал меньше 22.5 гейма за 1.85.

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