Франсиско Серундоло — Аслан Карацев. И кто теперь подумает про договорные матчи?

С новым тренером россиянин впервые за долгое время вышел в четвертьфинал турнира ATP. И это не предел.

15 июля Франсиско Серундоло и Аслан Карацев сыграют в матче 1/4 финала АТР-250 в Бостаде. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Серундоло. Коэффициент на победу аргентинца составляет 1.79. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 2.03.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-250 в Бостаде Франсиско Серундоло — Аслан Карацев 15 июля 2022 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала турнира в Бостаде Франсиско Серундоло — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.17. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ATP-250 в Бостаде Франсиско Серундоло — Аслан Карацев (15.07.2022)

На конец августа запланирован старт заключительного розыгрыша турнира «Большого шлема» текущего сезона. Речь про US Open, разумеется. До тех пор у теннисистов есть возможность подготовиться и посостязаться в менее престижных, но тоже интересных турнирах. 15 июля состоится матч 1/4 финала ATP-250 в Бостаде, Швеция. Франсиско Серундоло сыграет с Асланом Карацевым.

Российский спортсмен здорово начал нынешний сезон. Выиграл ATP-250 в Сиднее, а также дошёл до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где в упорной борьбе уступил опытному Адриану Маннарино. Но потом наступил кризис. В последующих 15 матчах во всех официальных соревнованиях в одиночном разряде Карацев одержал только три победы.

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За этот период Аслан успел сменить трёх наставников. Сначала расстался с Егором Яцыком, затем — с испанцем Габриэлем Труильо-Солером и, наконец, с немецким специалистом Яном де Виттом после поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» от квалифаера Камило Карабельи. Строго говоря, перемены назревали.



Вскоре появилась информация, что Карацев начал готовиться к матчам под руководством заслуженного тренера России Бориса Собкина. В этот раз теннисист, кажется, не прогадал с выбором наставника. Сотрудничество с опытным специалистом практически сразу начало приносить плоды.

Во встрече первого круга ATP-500 в Галле Карацев потерпел поражение, но дал достойный отпор Карену Хачанову. Также добрался до второго круга ATP-250 на Мальорке, где в равной борьбе уступил первой ракетке мира — Даниилу Медведеву. А на этой неделе одержал победы над Лоренцо Сонего и Юго Гастоном в матчах первого и второго кругов ATP-250 в Бостаде соответственно.



Франсиско Серундоло, в свою очередь, на предыдущих стадиях шведского турнира одержал победы над Педру Соузой (6:4, 6:3) и пятой ракеткой мира Каспером Руудом (6:4, 3:6, 7:5). Перспективный аргентинец проводит прекрасный, по собственным меркам, сезон. Радует качественной, уверенной игрой и результатами.



В начале текущего года ему удалось пробраться в четвертьфинал ATP-250 в Буэнос-Айресе и в полуфинал ATP-500 в Рио-де-Жанейро. После получилось дойти до полуфинала «Мастерса» в Майами. Также теннисист здорово проявил себя на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.

В обоих случаях пробраться дальше первого круга не получилось. Зато Франсиско сумел навязать борьбу очень сильным оппонентам. Во Франции создал проблемы Даниэлю Эвансу, а в Великобритании — самому Рафаэлю Надалю. Наиболее интересна, разумеется, встреча с 22-кратным чемпионом мейджоров.

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Аргентинец, являющийся профильным грунтовиком, с ходу задал высокий темп. В первых двух сетах выиграл семь геймов. Затем записал на свой счёт третью партию и был близок к успеху в четвёртой. Но не повезло — Рафа вовремя перехватил инициативу. За всю игру Серундоло допустил только две двойные ошибки. Учитывая то, что теннисисту всего 23 года, результат очень хорош.



В предстоящем матче выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Карацев начал прибавлять благодаря тренировкам с Собкиным и понемногу возвращать чемпионские кондиции. Как мы помним, в прошлом сезоне ему удалось выиграть Кубок Кремля и ATP-500 в Дубае. А удастся ли преуспеть в Бостаде?



Отметим, что на россиянина сейчас оказывают огромное давление. Немецкие журналисты подозревают спортсмена в участии в договорных матчах. Как будут развиваться дальнейшие события, пока неизвестно. Однако шумиха, судя по результатам первых двух кругов турнира в Швеции, только подстёгивает Аслана и прибавляет мотивации.

Аргентинец тоже не робкого десятка. Пока что в его коллекции достижений нет трофеев, но в будущем наверняка появятся. Если уж обыграть Каспера Рууда удалось, то как минимум навязать борьбу Карацеву в грядущей встрече наверняка получится. Думается, предстоящий матч получится упорным и затянется на три партии. Возьмём тотал больше 2.5 сета за коэффициент 2.46.

Прогноз и ставка на матч АТР-250 в Бостаде Франсиско Серундоло — Аслан Карацев 15 июля 2022 года

Аргентинец здорово проводит сезон, неоднократно обыгрывал и навязывал борьбу сильным соперникам. Аслана Карацева ждёт испытание. Однако списывать россиянина со счетов тоже не станем. Благодаря Собкину и мотивации теннисист постепенно возвращается в тонус и двигается вперёд по турнирной сетке ATP-250 в Бостаде. При таком раскладе силы оппонентов примерно равны. Ждём упорной борьбы и полагаем, что встреча затянется на три сета.



Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.46.

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