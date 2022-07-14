ЦСКА – «Урал». В новый сезон со старыми проблемами

ЦСКА в очередной раз обновился, но начать сезон с победы всухую будет сложно.

16 июля состоится матч 1-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (16.07.2022)

Все любители отечественного футбола наконец-то могут вздохнуть с облегчением, потому что стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. 16 июля на стадионе «Арена ЦСКА» армейцы будут принимать «Урал». Хозяева должны подарить праздник своим болельщикам на трибунах, а гостям необходимо справиться с давлением в Москве.

Основным изменением в ЦСКА стало увольнение Алексея Березуцкого и назначение Владимира Федотова. Бывший наставник «Сочи» не особо занимался изменениями в составе и, видимо, рассчитывает на своё чутьё. Пока непонятно, с кем он планирует выигрывать РПЛ и конкурировать с тем же «Зенитом». Без нескольких хороших форвардов здесь точно не обойтись.

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Пока Армейцы подписали только сербского защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды», а также заключили контракт с Хорхе Карраскалем. Вернулся из аренды Фёдор Чалов, и, вероятнее всего, он продолжит играть в ЦСКА. Но насколько хороший опыт он получил в «Базеле» – покажет время. Вместо приобретений клуб потерял Бохинена, Магнуссона, Дзагоева, Марио Фернандеса, Ахметова и Эджуке.

Игорь Шалимов сохранил своё место в «Урале» и теперь попытается выполнить новую задачу. Прошлый сезон получился неудачным: клуб находился на грани вылета, опередив «Химки» всего на одно очко. Неизвестно, чем закончились бы стыковые матчи для «шмелей», проиграй они в заключительном туре тульскому «Арсеналу». Лучшего бомбардира тренер сохранил – Эрик Бикфалви остался в России.

За новыми приобретениями «Урал» не погнался и остался при своих. В основном пришли арендованные футболисты, среди которых Илья Помазун из ЦСКА, Фаниль Сунгатулин из «Спартака» и другие. Компания собралась необычная, но «шмели» не отходят от своей модели. Предпочитают делать ставку на молодых и талантливых, используя давно собранный костяк во главе с румынским полузащитником.

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В межсезонье армейцы провели четыре товарищеские встречи, в которых только один раз выиграли. В первом спарринге после окончания сезона-2021/2022 ЦСКА сенсационно проиграл «Велесу» — 0:2. В следующей игре потерпел поражение от «Зенита», опять не сумев забить – 0:3.

Фанаты ожидали возвращения прежних красно-синих в игре с «Пари НН». Как оказалось, напрасно. Клуб вновь уступил, не реализовав ни одного момента – 0:2. Слегка поднять настроение помогла игра с бывшим клубом Федотова – «Сочи». ЦСКА выиграл со счётом 2:1, а авторами мячей стали Дивеев и Чалов. Оформили быстрые голы, благодаря чему повели 2:0 уже к шестой минуте.

А вот уральские футболисты ничего хорошего не вспомнят о контрольных встречах. Они также сыграли четыре матча, но ни в одном из них не добились победы. Стартовали с «Акрона» и ничьей – 2:2. В следующей игре оранжево-чёрных ожидал разгром от «Уфы» со счётом 1:4. Команда рассыпалась, несмотря на то что первой забила. Автором мяча стал Бикфалви.

Во второй игре с уфимцами удалось вымучить ничью – 1:1. Гол забил новичок Каштанов, до этого выступавший в ФНЛ. В заключительном товарищеском матче «Урал» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:3. В итоге, судя по этим цифрам и статистике, никакой работы по улучшению клубом сделано не было.

Как с этим будет справляться Игорь Шалимов? В истории насчитывается 32 матча между клубами. В 20 из них ЦСКА обыграл «Урал», при этом уступил только четыре раза. Правда, факт — в трёх последних очных встречах армейцы не могут выиграть у «шмелей» на своём поле и стабильно пропускают.

В очередном матче ситуация слишком похожа на предыдущие, учитывая то, что красно-синие так и не набрали нужную форму. Ждать от гостей победы тоже не стоит, их состояние ничуть не лучше. Однако поразить ворота Игоря Акинфеева екатеринбуржцы вполне могут. С обороной у армейцев сейчас не всё хорошо. Проверим «обе забьют» за 2.01.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года

Единственное, чем порадовали армейцы в межсезонье, это победой Федотова над своим бывшим клубом. В остальном — оборона остаётся слабой, постоянно пропускают. Атака также не отлажена, голы Чалова и Дивеева на первых минутах выглядят как случайность. Впрочем, даже на фоне этого сложно сказать что-то хорошее про игру «Урала». На наш взгляд, два неподготовленных клуба откроют новый сезон РПЛ и просто обменяются голами, на что мы и рекомендуем сделать ставку.

Ставка: обе забьют за 2.01.

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