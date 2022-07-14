«Оренбург» — «Крылья Советов». Новичок добавит чемпионату России красок

Оренбуржцев давно не было в РПЛ, но Марцел Личка устроит шоу в честь возвращения.

16 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех самарцев оценивается в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 1-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьёт «Оренбург», сыграет коэффициент 1.30. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (16.07.2022)

В субботу, 16 июля, футбольные болельщики города Оренбурга до отказа заполнят местный стадион «Газовик». Повод для этого у фанатов весомый — их любимый клуб после долгих мучений в ФНЛ возвратился в Российскую Премьер-Лигу. Первым соперником для «Оренбурга» станут самарские «Крылья Советов». Сумеют ли «газовики» отметить возвращение в элиту победой?

В минувшем сезоне «Оренбург» целенаправленно шёл к завоеванию прямой путёвки в высший дивизион страны. Для этого необходимо было занять первое или второе место в первенстве ФНЛ, ныне именуемой Первой лигой. Долгое время оренбуржцы лидировали в чемпионате. Казалось, что они без нервотрёпки оформят выход, но серия неудачных игр в концовке сезона выбила из заветной двойки.

«Оренбург» набрал одинаковое количество очков (74) с воронежским «Факелом», но уступил конкуренту вторую строчку в таблице по дополнительным показателям. Пришлось подопечным чешского специалиста Марцела Лички отправиться в стыковые матчи. Соперник достался сложный и колючий — «Уфа» во главе с лучшим бомбардиром РПЛ Гамидом Агаларовым.

От столкновения команд ждали искромётного футбола с большим количеством забитых мячей. Оппоненты не подвели — с общим счётом 4:3 победу по итогам двухматчевого противостояния одержал «Оренбург». Отметим, что команда сыграла с представителем РПЛ в атакующем стиле и с большим количеством забитых мячей. Этот факт важен.

В межсезонье «Оренбург» покинула группа арендованных футболистов. Решили, что не выдержат уровень РПЛ, ветераны Сергей Бреев с Адесойе Ойеволе и завершили игровую карьеру. Среди приобретений можно выделить лишь боснийского хавбека Ивана Башича да игрока «Ростова» Александра Павловца. Чешский наставник сделал ставку на футболистов, которые доказали свой уровень в ходе изматывающего марафона игр ФНЛ.

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В ходе предсезонной подготовки тренерский штаб «Оренбурга» ограничился двумя контрольными играми. Хозяева завершили ничейным исходом матч с «Динамо-Ауто» (2:2) и обыграли турецкий «Газиантеп» (2:1). Во время этих встреч тренеры проверяли многочисленных новичков, поэтому сложно предположить, кто из них выйдет в стартовом составе. Вероятно, Личка будет опираться на проверенных горнилом ФНЛ.

«Крылья Советов» могут занести минувший сезон себе в актив. Команда остановилась на восьмом месте РПЛ, хотя некоторое время шла выше. Четыре поражения в пяти последних матчах чемпионата России заметно ухудшили турнирное положение самарцев. Главный тренер Игорь Осинькин обратил внимание на оборону, стараясь свести к минимуму опасные моменты у собственных ворот. В атаке «крылышки» полагались на быстрые контратаки и стандартные положения.

Важную роль в успешном сезоне команды сыграл полузащитник Антон Зиньковский. Он отправил в сетку ворот соперника четыре мяча и девять раз ассистировал партнёрам. В межсезонье футболист перешёл в московский «Спартак». Насколько быстро и качественно сумеет заменить Осинькин своего лидера и как будет строить игру в нападении, пока предсказать сложно.

Товарищеские матчи, которые провела команда в межсезонье, не дали ответ на этот вопрос. «Крылья Советов» ограничились тремя играми. Случились два поражения: от «Рубина» (1:3) и «Акрона» из Тольятти (0:3). Затем «Крылья Советов» обыграли другого представителя РПЛ — «Урал» (3:0). В последней встрече соперники провели три тайма по сорок минут. Голами отметились Коваленко, Пиняев и Якуба.

Соперники регулярно пересекались на футбольных полях в турнирах ФНЛ и Российской Премьер-Лиги. В очных встречах нет явного преимущества ни у одной из команд: шесть побед одержали футболисты «Оренбурга», пять матчей выиграли «Крылья Советов», и трижды арбитры зафиксировали ничейный исход. Обратим внимание, что в пяти из восьми случаев на стадионе «Газовик» соперники обменялись забитыми мячами и пробили букмекерский верх.

Это обстоятельство, наряду с высокой результативностью «Оренбурга» в последних официальных и товарищеских матчах, обращает внимание на исход «тотал больше 2.5 гола и обе команды забьют» с коэффициентом 2.31. Определить явного фаворита будущей встречи сложно, поэтому вариант со ставкой на результативный матч с обменом голами выглядит перспективно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года

В ходе контрольных игр у «Оренбурга» и «Крыльев Советов» просматривается склонность к действиям в атакующем ключе. Вероятно, что хозяева при поддержке трибун предложат сопернику открытый футбол, в котором легко спрогнозировать высокую результативность и обмен голами. История очных противостояний и результаты минувшего сезона идут в пользу этого исхода.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.31.

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