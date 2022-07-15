«Химки» — «Зенит», Рублёв и Карацев в Бостаде и другие события. Что смотреть 15 июля

Середина лета наступила! Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 июля.
Тренер ЦСКА Федотов жёстко ответил Василию Уткину.
На что ставить в футболе 15 июля
Дождались! Новый сезон РПЛ стартует сегодня. В матче-открытии сыграют «Химки» и «Зенит». Сможет ли команда Сергея Юрана что-то противопоставить чемпиону страны? Петербуржцы, судя по игре за Суперкубок, готовы к сезону хорошо.
Очередные матчи на женском чемпионате Европы. Австрия сыграет с Норвегией, а Северная Ирландия – с Англией.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».
Ну и очередная порция товарищеских игр. «Ливерпуль» после 0:4 от «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас», победитель Лиги Европы «Айнтрахт» сразится с «Торино», а «ПСЖ» под руководством Кристофа Гальтье встретится с клубом низшего дивизиона «Кевийи Руан».
На что ставить в хоккее 15 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 15 июля
На турнире в шведском Бостаде четвертьфиналы. Андрей Рублёв сразится с сербом Ласло Джере, а Аслану Карацеву будет противостоять Франсиско Серундоло из Аргентины.
На женском турнире в швейцарской Лозанне Анастасия Потапова скрестит ракетки с Юлией Нимайер. В голландском Амерсфорте Иван Гахов будет играть с местным теннисистом Максом Хаукесом.
Этери Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста.
Экс-советник «Спартака» Камоцци: цирк закончился, слава богу.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
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