«Химки» — «Зенит», Рублёв и Карацев в Бостаде и другие события. Что смотреть 15 июля

Середина лета наступила! Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 июля.

Тренер ЦСКА Федотов жёстко ответил Василию Уткину.

На что ставить в футболе 15 июля

Дождались! Новый сезон РПЛ стартует сегодня. В матче-открытии сыграют «Химки» и «Зенит». Сможет ли команда Сергея Юрана что-то противопоставить чемпиону страны? Петербуржцы, судя по игре за Суперкубок, готовы к сезону хорошо.



Очередные матчи на женском чемпионате Европы. Австрия сыграет с Норвегией, а Северная Ирландия – с Англией.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Ну и очередная порция товарищеских игр. «Ливерпуль» после 0:4 от «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас», победитель Лиги Европы «Айнтрахт» сразится с «Торино», а «ПСЖ» под руководством Кристофа Гальтье встретится с клубом низшего дивизиона «Кевийи Руан».

На что ставить в хоккее 15 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 15 июля

На турнире в шведском Бостаде четвертьфиналы. Андрей Рублёв сразится с сербом Ласло Джере, а Аслану Карацеву будет противостоять Франсиско Серундоло из Аргентины.



На женском турнире в швейцарской Лозанне Анастасия Потапова скрестит ракетки с Юлией Нимайер. В голландском Амерсфорте Иван Гахов будет играть с местным теннисистом Максом Хаукесом.

Этери Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста.

Экс-советник «Спартака» Камоцци: цирк закончился, слава богу.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».

Объявлен новый формат Кубка России по футболу.