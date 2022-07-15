«Рубин» — «Родина». Леонид Слуцкий найдёт чем заинтересовать Дзюбу

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Рубин» — «Родина». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех москвичей оценён экспертами в 9.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «Родина» 17 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «Родина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Рубин» — «Родина» (17.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Первый тур второго по силе дивизиона России стартует 16 июля, а на следующий день программа продолжится шестью матчами. В одном из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами местный «Рубин» и «Родина». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Как мы помним, в минувшем сезоне «Рубин» выступал в РПЛ. Начало розыгрыша получилось очень даже неплохим. За пять первых туров соревнования клуб не потерпел ни одного поражения. Однако затем из-за травм основообразующих игроков угодил в чёрную полосу. В восьми из последних 10 встреч в чемпионате России потерпел поражения.

Цорн: «Локомотив» не собирается продавать Баринова.

Наиболее интересен провал в матче заключительного тура РПЛ от «Уфы». На тот момент подопечные Леонида Слуцкого имели возможность зацепиться за ничью и отправиться в стыковые матчи вместо уфимцев. Но в компенсированное время Виталий Лисакович не реализовал 11-метровый удар. Вследствие чего «Рубин» проиграл со счётом 1:2 и вылетел в Первую лигу.



Несмотря на это, опытный Леонид Слуцкий принял решение остаться в коллективе и постараться вернуть его в РПЛ. В преддверии грядущего сезона наставник получил в подспорье результативного нападающего «Оренбурга» Джоэля Фамейе и ещё несколько качественных усилений. Плюс в команду из Казани вернулось много футболистов из аренды.

Помимо прочего, остались почти все футболисты, выступавшие за «Рубин» в прошлом сезоне. Также относительно недавно в расположение клуба прибыл Артём Дзюба. Экс-нападающий «Зенита» провёл несколько тренировок с командой и вместе с Леонидом Слуцким принял участие в интеллектуальной игре. На данный момент 33-летний игрок является свободным агентом. Неужели назревает громкий трансфер?



Как бы там ни было, сейчас у «Рубина» сильный по меркам Первой лиги состав и классный наставник. В межсезонье дружина проявила себя очень даже неплохо. Провела два матча, в которых обыграла «Крылья Советов» (3:1) и потерпела нестыдное поражение от «Динамо» (0:2). Все предпосылки к возвращению в РПЛ, на наш взгляд, имеются.

В «Спартаке» отреагировали на смерть Александра Козлова в 29 лет.

«Родина», в свою очередь, относится к молодым и прогрессивным командам. Основана была относительно недавно — в 2015 году. Стабильно хороших результатов начала добиваться только в прошлом сезоне, ещё в ФНЛ-2. Амбиции на будущее имеет колоссальные, а именно за два года выйти в РПЛ. Однако удастся ли их реализовать?



В преддверии грядущего розыгрыша Первой лиги руководство клуба из Москвы приняло решение о смене наставника. Новым главным тренером стал Дмитрий Парфёнов, выигравший в 2018 году Кубок России с «Тосно». Как быстро специалист адаптируется и перестроит коллектив под свои стандарты и видение игры, пока непонятно. Зато в трансферной кампании он уже успел принять участие.



К слову, совсем недавно московская команда заключила контракт с Александром Безчаснюком, несколько раз выступавшим за юношескую сборную России. Однако и без потерь не обошлось. Ушёл в «Урал» результативный нападающий. Алексей Каштанов забил 13 мячей за весеннюю часть сезона, чем был очень полезен.

Также отметим, что за «Родину» выступают сыновья легенды «Спартака» Андрея Тихонова — Михаил и Денис Тихоновы. В будущем они наверняка сумеют обратить на себя внимание и, вероятно, даже достичь солидных успехов. Однако в преддверии грядущего матча их команда выглядит явным аутсайдером.



Думается, уровень соперников слишком разный. Индивидуальное мастерство и опыт выступлений на высоком уровне предвосхищают уверенную победу казанцев. К тому же встреча состоится на их домашнем стадионе. Дома, как водится, и стены помогают. Для москвичей же это будет первый матч во втором по силе дивизионе страны. Первый блин комом? Возьмём Ф1 (-2) за коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «Родина» 17 июля 2022 года

«Рубин» здорово усилился в преддверии нового сезона. При этом сумел сохранить основообразующий костяк и главного тренера, имеющего все шансы вернуть клуб в РПЛ. С «Родиной», которая только находится в процессе становления, проблем возникнуть не должно. Московская команда очень перспективна, но слишком молода. В будущем, вероятно, окрепнет и сможет бороться с «Рубином» на равных. Но сейчас гораздо больше верится в разгромную победу хозяев.



Ставка: победа «Рубина» с форой (-2) за коэффициент 2.32.

Донецкий «Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Польше.



Федотов: Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.



Сёмин: «Спартак» каждый год должен бороться за чемпионство.



Дель Пьеро рассказал об игре против 17-летнего Месси.



ЦСКА пытается заполучить аргентинского защитника «Аякса».