«Арсенал» — «Эвертон». 1:5 в последнем туре АПЛ покажутся Лэмпарду цветочками

«Арсенал» три матча кряду забивает по пять голов, а «Эвертон» потерял лучшего бомбардира и имеет проблемы в защите.

17 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Эвертон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Арсенал» — «Эвертон» 17 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и анализ товарищеского матча (17.07.2022)

17 июля на международной арене запланирован товарищеский матч по футболу между лондонским «Арсеналом» и ливерпульским «Эвертоном». Он пройдёт на стадионе «М&T Банк» в Балтиморе, США. То есть на нейтральном поле. Начало встречи состоится в 2:00 мск. Предсезонка в самом разгаре: топ-клубам есть что показать, а болельщикам — на что посмотреть.

Лондонский «Арсенал» в минувшем сезоне Премьер-лиги занял лишь пятую строчку, не добившись попадания в топ-4. Не хватило всего два балла до «Тоттенхэма» для путёвки в Лигу чемпионов. Увы, клуб довольствуется лишь Лигой Европы. А всё из-за смазанной концовки чемпионата — в трёх последних турах «канониры» проиграли «Тоттенхэму» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:2).

Хотя последний матч сезона с «Эвертоном» выдался успешным (5:1), но это не помогло. Сейчас же идёт подготовка к новому сезону, а в предсезонных матчах клуб также был хорош. Одолел английский «Ипсвич» (5:1) и немецкий «Нюрнберг» (5:3). Команда Микеля Артеты разыгралась. Как видно, меньше пяти мячей не забивает. До старта нового сезона АПЛ остаётся ещё 21 день, но «канониры» подняли планку на последующие игры.

«Эвертон» же в минувшем сезоне чудом избежал вылета из Премьер-лиги. Финишировал на 16-й позиции, опередив на четыре балла красную зону. И всё же 39 баллов в 38 матчах это маловато для такой команды. Плюс статистика забитых и пропущенных удручает: 43-66. Благо за последние 11 игр сезона есть четыре победы при двух ничьих. Это и помогло удержаться на плаву. Только в копилку лучших сезонов это выступление точно не тянет.

Стоит отметить решающий матч сезона с «Кристал Пэлас» (3:2). «Ириски» летели после первой половины встречи 0:2, но сумели перевернуть игру, забив три безответных мяча. Показали характер, что стоит похвалы. Однако на фоне «Арсенала» всё же не кажется такой мощной командой. Очные встречи — тому подтверждение. Перевес лондонцев весьма велик.

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В истории команды встречались 34 раза, знают друг друга очень хорошо. Перевес побед за «Арсеналом» — 19. У «Эвертона» же лишь семь. При этом на своём поле «канониры» выиграли четыре из пяти последних случаев. Неплохо. Предстоящая товарищеская игра пройдёт на нейтральной территории, но тут стоит вспомнить последний очный матч сезона АПЛ. Ливерпульцы и Фрэнк Лэмпард вряд ли забыли 1:5.

У «Арсенала» в минувшем сезоне лучшим бомбардиром стал Букайо Сака с 11 голами и семью передачами за 38 игр. Шумиха вокруг персоны молодого футболиста была серьёзная, но сейчас появилась информация, что клуб хочет продлить контракт до 2027 года. Кроме того, на смену ушедшему Александру Ляказетту пришёл Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» и уже отметился голом.

Строго говоря, лондонский коллектив прилично усилился и планирует ещё подписать как минимум Александра Зинченко. Так что вполне Микель Артета может претендовать на более высокие места в следующем сезоне. «Эвертону» сильно помогал Ришарлисон, забил 10 голов и отдал пять голевых передач за 30 матчей. Однако бразилец перешёл в «Тоттенхэм». Атакующий потенциал «ирисок» и так не был на высоте, а тут ещё такая потеря.

Последние три встречи по пять голов от «канониров» — просто сумасшедшая реализация. «Эвертону» стоит быть осторожнее в защите. По минувшему сезону с 66 пропущенными мячами в 38 матчах и последней игре с лондонским клубом Лэмпарду явно есть над чем поработать. В нападении теперь тоже не всё гладко. Хотя могут и наиграть на один гол при сильном желании.

Мы же в предстоящем товарищеском матче рассмотрим победу «Арсенала» с форой (-1) за 1.90. Вряд ли «Эвертон» навяжет серьёзную борьбу даже сейчас. Есть проблемы с игровой манерой, плюс это первый матч «ирисок» в предсезонке. Конечно, можно рассмотреть победу «Арсенала» через тотал больше 2.5 мяча за 2.17. Тут тоже неплохой коэффициент, а последние товарищеские матчи совсем не против такой статистики.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Арсенал» — «Эвертон» 17 июля 2022 года

«Арсенал» ярко проводит предсезонные встречи, это важно на фоне не очень хорошей концовки сезона в АПЛ. Впрочем, «канониры» нацелены на серьёзный результат: они порядочно усилились, а последние матчи — тому доказательство. «Эвертон» же чудом избежал вылета за один тур до окончания сезона и пока матчей не проводил. Плюс по очным встречам «Арсенал» на голову выше оппонента. И сейчас на стороне номинальных хозяев игровой тонус и сумасшедшая реализация моментов. Так что проверим победу «Арсенала» с форой (-1).

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.90.

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