«Арсенал» — «СКА-Хабаровск». Олег Кононов начнёт в «лучшей лиге мира» с победы

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех хабаровчан оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» 17 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (17.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Первый тур второго по силе дивизиона России стартует 16 июля, а на следующий день программа продолжится шестью матчами. В одном из них на стадионе «Арсенал» в Туле померяются силами местный «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

У «Арсенала» прошлый сезон, откровенно говоря, не задался. За 30 встреч в чемпионате России он одержал только пять побед и восемь раз сыграл вничью. В оставшихся 17 противостояниях потерпел поражения. Вследствие чего вылетел во второй по значимости дивизион страны и подвергся кардинальным изменениям.



В преддверии грядущего розыгрыша Первой лиги пост главного тренера команды из Тулы занял Олег Кононов, который ранее уже возглавлял «канониров» — в 2018 году. Под руководством 56-летнего специалиста они провели 14 встреч в чемпионате России, одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели столько же неудач.



Затем наставник перебрался в «Спартак», где снискал не лучшую славу. После неполных двух сезонов у руля подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Болельщики красно-белых точно не вспоминают тренера хорошим словом. Многие из них по сию пору считают его худшим специалистом в истории «народной команды».

Как бы там ни было, сейчас у Кононова есть хороший шанс добыть путёвку в РПЛ. Дело в том, что в межсезонье к тульской дружине присоединилось не менее 11 новых игроков, в том числе Никита Бакалюк из «Спартака» и Данила Хромов из «Ростова». Также вернулся в клуб Гиа Григалава и был арендован у «Химок» Кирилл Большаков.

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При этом «канонирам» удалось сохранить основной костяк, состоящий из Антона Коченкова, Сергея Ткачёва, Евгения Луценко и Джордже Деспотовича. Кажется, к грядущему розыгрышу Первой лиги туляки подходят во всеоружии. Кстати, недавно они провели три контрольные встречи с командами из Второй лиги. Одержали победы над «Балашихой» (3:0), «Пересветом» (7:0) и «Сахалинцем» (1:0).

А вот «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне смотрелся очень даже неплохо. Благодаря совместным усилиям Сергея Юрана и Алексея Поддубского по итогам розыгрыша Первой лиги занял четвёртое место и получил возможность побороться с «Химками» за путёвку в первый по силе дивизион страны.



Однако в переходных матчах клуб из Хабаровска преуспеть не сумел. В первой встрече на домашнем стадионе обыграл химчан со счётом 1:0. А в ответной, в Химках, потерпел разгромное поражение — 0:3. К слову, на выезде в течение прошлого сезона он регулярно испытывал проблемы. За 19 противостояний в гостях одержал только пять побед.



В предстоящем матче тем более вряд ли преуспеет. Дело ещё в том, что Алексей Поддубский и весь его тренерский штаб покинули «СКА-Хабаровск». Также ушёл генеральный директор и капитан команды Ираклий Квеквескири. Большая часть основообразующих футболистов также разлетелись по другим коллективам.

Новым главным тренером клуба из Хабаровска стал Роман Шаронов, имеющий скудный опыт работы наставником. Под его руководством хабаровские армейцы недавно провели две товарищеские встречи — с «Динамо» и «Торпедо». В обоих случаях потерпели поражения, пропустив от московских команд по три мяча. Сами сумели забить только один.



Думается, в грядущем противостоянии победу одержат «канониры». Без сомнений, оба коллектива очень сильно изменились за межсезонье. Но если тулякам изменения обещают принести пользу, то хабаровчанам они не сулят, на наш взгляд, ничего хорошего. Проверим победу хозяев за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» 17 июля 2022 года

Так как встреча состоится в Туле, фаворитом выглядит «Арсенал». Как мы выяснили, «СКА-Хабаровск» на выезде практически не представляет угрозы. Плюс он претерпел менее качественные изменения, нежели «канониры». Основной костяк ушёл, тренерский штаб новый и неопытный. Результаты сборов говорят сами за себя. Проверим успех хозяев.



Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.87.

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