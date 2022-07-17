Слуцкий в Первой лиге, дебют «Факела» в РПЛ, «Динамо» — «Ростов»: что смотреть 17 июля

Второй месяц лета перевалил за экватор, а это значит, что европейский футбол потихоньку возвращается. Хоккейные фанаты только отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 июля.

Президент «Урала» не исключил переход Дзюбы

На что ставить в футболе 17 июля

Долгожданный новый сезон чемпионата России наконец-то стартовал. Сегодня завершится программа первого тура, причём сразу четырьмя встречами. Украшением вечера станет матч «Динамо» и «Ростова», который пройдёт в Москве и стартует в 20:00 мск. Однако это далеко не всё, на что стоит обратить внимание.

В то же время в Краснодаре местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с воронежским «Факелом», который дебютирует в Российской Премьер-Лиге. Чего ожидать от краснодарцев после ухода большинства легионеров — непонятно. Для воронежцев, которые наверняка будут крайне заряжены, это реальный шанс набрать первые очки.

Мостовой: Абаскалю повезло оказаться в большом клубе

Кроме того, не забываем про Первую лигу, ранее именовавшуюся ФНЛ. В прошлом сезоне казанский «Рубин» Леонида Слуцкого занял предпоследнее место в турнирной таблице и ушёл на понижение во второй по значимости дивизион. Наставник решил остаться и помочь клубу вернуть былое имя. В первом туре казанцам предстоит принять «Родину». Начало — в 18:00 мск.

На что ставить в теннисе 17 июля

Открытый турнир в Бостаде (Швеция) подошёл к концу. В финале соревнования сыграют два представителя Аргентины — Франсиско Серундоло и Себастьян Баэс. Начало — не ранее 15:00 мск. Примечательно, что Серундоло в четвертьфинале не оставил шансов Аслану Карацеву, а Баэс в полуфинале разгромил Андрея Рублёва.

Овечкин не попал в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии официального сайта лиги.

Также можно обратить внимание на женский теннис. Сегодня на турнире в Гамбурге (Германия) россиянка Дарья Касаткина сыграет в матче первого круга с Катержиной Синяковой из Чехии. Начало — не ранее 16:30 мск. Касаткина является первой ракеткой мира, на последнем турнире в Бад-Хомбурге Дарья дошла до четвертьфинала.

На что ещё ставить 17 июля

Сегодня завершится волейбольная Лига наций среди женщин. В финале сразятся сборные Бразилии и Италии, а бронзовые медали разыграют сборные Сербии и Турции. Начало матча за третье место запланировано на 15:00 мск, а финальный матч стартует в 18:30 мск. Напомним, российская команда была отстранена от участия во всех соревнованиях.



Также в штате Орегон (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня состоятся беговые состязания, в 16:15 мск стартует мужской марафон. Также в 21:45 мск стартуют соревнования среди женщин в метании молота.

Петржела: ни один европейский топ-клуб Черчесова не позовёт



Быстров: «Спартак» набирает игроков, которые сбегают как крысы



Журналистку BBC возмутил белый состав женской сборной Англии



Тренер «Баварии» ответил на вопрос, просил ли он купить Криштиану Роналду