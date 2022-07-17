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«Динамо» — «Ростов», 17 июля 2022 года, прогноз и ставки, бесплатная онлайн-трансляция, какой канал покажет, прямой эфир

Слуцкий в Первой лиге, дебют «Факела» в РПЛ, «Динамо» — «Ростов»: что смотреть 17 июля
Алексей Анисимов
«Рубин» — «Родина»: смотреть сегодня, ставки
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Наконец-то стартовал новый сезон чемпионата России!

Второй месяц лета перевалил за экватор, а это значит, что европейский футбол потихоньку возвращается. Хоккейные фанаты только отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 июля.

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На что ставить в футболе 17 июля

Долгожданный новый сезон чемпионата России наконец-то стартовал. Сегодня завершится программа первого тура, причём сразу четырьмя встречами. Украшением вечера станет матч «Динамо» и «Ростова», который пройдёт в Москве и стартует в 20:00 мск. Однако это далеко не всё, на что стоит обратить внимание.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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В то же время в Краснодаре местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с воронежским «Факелом», который дебютирует в Российской Премьер-Лиге. Чего ожидать от краснодарцев после ухода большинства легионеров — непонятно. Для воронежцев, которые наверняка будут крайне заряжены, это реальный шанс набрать первые очки.

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Кроме того, не забываем про Первую лигу, ранее именовавшуюся ФНЛ. В прошлом сезоне казанский «Рубин» Леонида Слуцкого занял предпоследнее место в турнирной таблице и ушёл на понижение во второй по значимости дивизион. Наставник решил остаться и помочь клубу вернуть былое имя. В первом туре казанцам предстоит принять «Родину». Начало — в 18:00 мск.

На что ставить в теннисе 17 июля

Открытый турнир в Бостаде (Швеция) подошёл к концу. В финале соревнования сыграют два представителя Аргентины — Франсиско Серундоло и Себастьян Баэс. Начало — не ранее 15:00 мск. Примечательно, что Серундоло в четвертьфинале не оставил шансов Аслану Карацеву, а Баэс в полуфинале разгромил Андрея Рублёва.

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Также можно обратить внимание на женский теннис. Сегодня на турнире в Гамбурге (Германия) россиянка Дарья Касаткина сыграет в матче первого круга с Катержиной Синяковой из Чехии. Начало — не ранее 16:30 мск. Касаткина является первой ракеткой мира, на последнем турнире в Бад-Хомбурге Дарья дошла до четвертьфинала.

На что ещё ставить 17 июля

Сегодня завершится волейбольная Лига наций среди женщин. В финале сразятся сборные Бразилии и Италии, а бронзовые медали разыграют сборные Сербии и Турции. Начало матча за третье место запланировано на 15:00 мск, а финальный матч стартует в 18:30 мск. Напомним, российская команда была отстранена от участия во всех соревнованиях.

Также в штате Орегон (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня состоятся беговые состязания, в 16:15 мск стартует мужской марафон. Также в 21:45 мск стартуют соревнования среди женщин в метании молота.

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