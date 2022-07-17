«Алания» — «Динамо-Махачкала». Спартак Гогниев ушёл, а суть осталась

У владикавказцев новый тренер, но в остальном это всё та же «Алания».

18 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала» 18 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала» (18.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. 18 июля состоится противостояние, которое закроет программу первого тура второго по силе дивизиона России. На стадионе имени Султана Билимханова в Грозном померяются силами «Алания» и «Динамо-Махачкала». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

По итогам минувшего сезона клуб из Владикавказа занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги. А также добрался до полуфинала Кубка России, где уступил московскому «Динамо» (0:3). На предыдущих стадиях соревнования обыграл ряд клубов из РПЛ. Сначала разделался с «Уфой» (2:0), затем «Арсеналом» (1:0) и, наконец, самим «Зенитом» (2:2, по пенальти 6:5).

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Столь впечатляющих результатов достиг благодаря уверенному руководству красноречивого Спартака Гогниева. Специалиста определённо есть за что похвалить. За три года работы ему удалось сделать из «Алании» самый остроатакующий клуб Первой лиги. За 38 туров минувшего розыгрыша турнира его подопечные забили целых 75 мячей — больше всех.



Однако новый сезон красно-жёлтые начнут под руководством нового главного тренера — Заура Тедеева. С 40-летним наставником они недавно провели товарищескую игру с московским «Спартаком». Встреча ознаменовалась мирным исходом и завершилась со счётом 2:2. Но главное, что владикавказский коллектив вновь показал красивую, интересную и атакующую игру.

Впрочем, ничего удивительного в этом, на наш взгляд, нет. Состав «Алании» практически не изменился за межсезонье. Следовательно, взаимопонимание между футболистами на поле и отлаженные механизмы игры остались прежними. Плюс коллектив качественно усилился левым защитником московской «Родины» Александром Коротковым.

Базирующееся в Махачкале «Динамо», в свою очередь, пережило смену наставника ещё в середине прошлого сезона, а именно перед началом весенней части розыгрыша ФНЛ-2. Тренерский мостик занял опытный Горан Алексич. Результаты не заставили себя долго ждать. За 14 последних встреч соревнования его подопечные не потерпели ни одного поражения при всего одной ничьей — с «Форте» (1:1).

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Впрочем, то было в третьем по силе дивизионе России, где уровень команд на порядок ниже, даже чем в Первой лиге. Предстоящий же сезон обещает стать для клуба из Махачкалы испытанием. Дело в том, что он возродился после 14-летнего перерыва совсем недавно — в прошлом году. Причём на базе молодой команды «Махачкала».



Соответственно, практически весь состав махачкалинского «Динамо» на данный момент состоит из неопытных игроков. Большая часть из них, если не все, не имеет опыта выступлений даже во втором по значимости дивизионе страны. На адаптацию к новым условиям наверняка уйдёт немало времени. Сейчас задача стоит, скорее, закрепиться в дивизионе.



Как известно, грядущий матч состоится в Грозном. Местный стадион в прошлом сезоне замещал владикавказцам домашнюю арену, причём весьма успешно. За 19 встреч в роли номинальных хозяев они потерпели лишь шесть поражений и один раз сыграли вничью. В остальных противостояниях одержали победы.

За этот период забили целых 43 мяча, но и сами пропустили немало — 23. Безусловно, теперь красно-жёлтых возглавляет другой наставник. Но захочет ли он менять стратегию на более осторожную и прагматичную? Судя по ходу товарищеского матча со «Спартаком», который ознаменовался четырьмя забитыми голами, пока нет. Потому возьмём П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала» 18 июля 2022 года

Несмотря на уход Спартака Гогниева, «Алания» не выглядит аутсайдером встречи. Ей удалось сохранить основообразующий костяк и качественно усилиться защитником. У «Динамо-Махачкала» отличные перспективы на будущее. Но сейчас в наличии имеется лишь молодой и неопытный состав. В конце концов, предстоящий матч состоится в Грозном, где владикавказцы будут чувствовать себя весьма комфортно. Думается, окажутся сильнее. Также, учитывая их манеру игры, ждём много голов.



Ставка: победа «Алании» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.18.

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