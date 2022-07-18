Карен Хачанов в Гамбурге и «Алания» без Спартака Гогниева: что смотреть 18 июля

Второй месяц лета перевалил за экватор, а это значит, что европейский футбол потихоньку возвращается. Хоккейные фанаты только отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 18 июля.

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На что ставить в футболе 18 июля

Сегодня завершится программа первого тура Первой лиги, ранее именуемой ФНЛ. Честь выпала владикавказской «Алании» и «Динамо» из Махачкалы. Владикавказцы учатся обходиться без Спартака Гогниева, который покинул пост главного тренера, а махачкалинцы познают прелести второго по силе дивизиона после выхода из ФНЛ-2. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Также можно будет проследить за матчем 15-го тура чемпионата Беларуси, в котором сразятся «Белшина» и солигорский «Шахтёр». Солигорчане — действующие чемпионы страны — на днях потерпели поражение от словенского «Марибора» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и покинули турнир. Теперь предстоит исправиться перед фанатами. Начало — в 19:00 мск.

На что ставить в теннисе 18 июля

В Гамбурге стартует Открытый чемпионат по теннису, российские спортсмены тоже участвуют. Сегодня в матче первого круга с немцем Ян-Леннардом Штруффом выступит россиянин Карен Хачанов. Начало противостояния запланировано на 19:30 мск. Ранее Хачанов добрался до четвертьфинала Halle Open, но уступил немцу Оскару Отте.

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Кроме того, не стоит обходить стороной и женский турнир в том же самом Гамбурге. Анна Калинская сыграет с Магдаленой Фрех из Польши, Анастасии Потаповой противостоит землячка Варвара Грачёва, а Оксане Селехметьевой выпало сразиться с японкой Мисаки Дои. Начало всех трёх встреч состоится не ранее 12:00 мск.

На что ещё ставить 18 июля

В штате Орегон, США, продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. Среди беговых состязаний стоит выделить женский марафон, который стартует в 16:15 мск. В 19:35 мск начнутся прыжки в длину, а в 20:55 мск — метание копья. Среди лидеров в медальном зачёте сборные США, Эфиопии, Польши и Китая.

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