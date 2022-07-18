Александр Бублик — Андрей Рублёв. Теперь кричать от досады будет соперник

19 июля Александр Бублик и Андрей Рублёв сыграют в первом круге Открытого чемпионата Германии. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва, коэффициент на его победу составляет 1.22. На успех Бублика можно поставить в букмекерских конторах за 4.30.

Касаткина уступила 93-й ракетке мира на старте турнира в Гамбурге.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP-500 в Гамбурге Александр Бублик — Андрей Рублёв 19 июля 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга турнира в Гамбурге Александр Бублик — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.90. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга ATP-500 в Гамбурге Александр Бублик — Андрей Рублёв (19.07.2022)

Совсем скоро стартует заключительный розыгрыш турнира «Большого шлема» текущего сезона. Речь про US Open, разумеется. До тех пор у теннисистов есть возможность посостязаться в менее престижных, но тоже увлекательных и важных турнирах. 19 июля состоится матч первого круга ATP-500 в Гамбурге, Германия. Александр Бублик сыграет с Андреем Рублёвым.

До этого оппоненты сталкивались друг с другом трижды. Во всех встречах сильнее оказался Рублёв. Но все они получились упорными. Первые два матча затянулись на три партии. Третий также мог получиться трёхсетовым. Однако Андрей вырвал победу на тай-брейке в первой партии. А затем, вдохновившись собственным успехом, уверенно довёл дело до победы во второй.



Нельзя не заметить, что россиянин весьма неплохо проводит текущий сезон. Уже выиграл три престижных титула в одиночном разряде. Сначала преуспел в ATP-250 в Марселе, затем в ATP-500 в Дубае и, наконец, выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Белграде. В финале последнего соревнования одержал верх над самим Новаком Джоковичем.



Также Рублёв неоднократно добирался до финальных стадий в различных престижных соревнованиях. Например, дошёл до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где в равной борьбе уступил техничному Марину Чиличу (7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7). Плюс недавно пробрался в полуфинал грунтового турнира в Бостаде, Швеция. Поражение потерпел от Себастьяна Баэса (2:6, 4:6).

Встреча получилась очень эмоциональной. К сожалению, у 24-летнего россиянина многое не получалось. Спортсмен выглядел взвинченным, часто ошибался, нервничал и кричал, за что получил предупреждение от судьи. Несколько раз даже замахнулся ракеткой в сторону корта. Благо, сумел кое-как сдержать эмоции.

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Впрочем, ничего удивительного в таком результате, на наш взгляд, нет. Как мы помним, организаторы Уимблдона не допустили до участия в мэйджоре всех российских и белорусских теннисистов. Полагаем, из-за отсутствия игровой практики Рублёв сбавил обороты относительно первой половины текущего сезона. Вследствие чего и потерпел обидное поражение в Бостаде.

Тем не менее Андрей выглядит фаворитом предстоящего противостояния. Дело в том, что Бублик предпочитает хардовое покрытие, где и достиг своих лучших результатов. На грунте теннисист в последний раз выступал почти два месяца назад, в Открытом чемпионате Франции, к слову, не сумел добраться даже до третьего круга. В матче второго круга соревнования практически без шансов уступил Миомиру Кецмановичу.



Итоги Александра в других грунтовых соревнованиях только укрепляют сомнения в его успехе. Сначала казахстанский спортсмен выбыл из «Мастерса» в Монте-Карло, потерпев поражение в матче второго круга от Пабло Карреньо-Бусты. Затем разгромно уступил на этой же стадии Эмилю Руусувуори в ATP-500 в Барселоне.



Потом Бублик вылетел из трёх грунтовых турниров подряд, потерпев поражения в матчах первого круга от всё того же Миомира Кецмановича, Маркоса Гирона и Камиля Майхшака в Мадриде, Риме и Женеве соответственно. Полагаем, в грядущей встрече Александр вновь потерпит неудачу. Возьмём П2 + тотал меньше 21.5 гейма за коэффициент 1.77.

Безусловно, Александр не является слабым теннисистом или мальчиком для битья. Ему удалось добраться до третьего круга Уимблдона, дойти до 1/4 финала ATP-250 в Истбурне и выиграть ATP-250 в Ньюпорте. Однако всего этого Бублик достиг на травяных кортах. Навязал борьбу Рублёву в предыдущих очных встречах на харде.



В этот раз вряд ли удастся дать достойный отпор. Да, Андрею наверняка потребуется некоторое время для возвращения кондиций после отстранения от Уимблдона. Но, как мы уже отметили, спортсмен совсем недавно имел игровую практику в ATP-250 в Бостаде. А перед этим тренировался на грунтовых кортах в Барселоне. Бублик, в свою очередь, давно не играл на грунте. А значит, проблем у россиянина возникнуть не должно.

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Гамбурге Александр Бублик — Андрей Рублёв 19 июля 2022 года

Александр Бублик является классным, но менее мастеровитым теннисистом, нежели Андрей Рублёв. Об этом свидетельствует и история очных встреч, которые состоялись на харде — любимом покрытии Бублика. Успехи казахстанца на грунтовых кортах, а также достижения россиянина на дистанции предвосхищают уверенную победу второго. Думается, в этот раз кричать от досады будет уже не Рублёв, а его соперник.



Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал меньше 21.5 гейма за 1.77.

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