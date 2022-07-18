«Марибор» — «Шериф». Обидчик «Реала» пока не в форме

20 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шериф». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на успех «Шерифа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65, а победа «Марибора» оценена в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шериф» 20 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Марибор» — «Шериф» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.49. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Марибор» — «Шериф» (20.07.2022)

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шериф» состоится 20 июля в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало — в 21:15 мск. Пока главные претенденты на трофей набираются сил, у нас есть возможность понаблюдать за игрой одного из вероятных участников групповой стадии.

«Марибор» — действующий чемпион и самый титулованный клуб Словении. Коллектив Радована Карановича набрал лишь на три очка больше ближайшего преследователя. Во многом чемпионская гонка была выиграна за счёт надёжной игры в защитном блоке. Клуб пропустил лишь 37 голов за сезон. Но и преуменьшать заслугу атаки во главе с Огненом Мудрински также не стоит. Сербский нападающий забил 17 голов из 57 общекомандных.



В межсезонье команду покинули Энтони Макумбу и по завершении аренды Огнен Мудрински. Уход лучшего бомбардира существенно ударит по атакующему потенциалу. Руководство клуба компенсировало потери входящими трансферами Свена Карича, Марко Божича, Роко Батурина и Ивана Брнича.



Учитывая, что арендованный у «Ференцвароша» хорватский нападающий Батурина помог пройти на предыдущей стадии солигорский «Шахтёр», отличившись дублем, можно утверждать, что «Марибор» качественно нивелировал потери. «Шериф» в прошлом сезоне завоевал два трофея, выиграв Кубок Молдавии и чемпионат Молдавии. Хотя доигрывал сезон под руководством Дмитрия Кара-Мустафы — помощника Юрия Вернидуба.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на пути к групповому этапу «осы» выбили превосходящих по силе «Црвену Звезду» и «Динамо» Загреб. На групповой стадии подопечные Юрия Вернидуба не стушевались в компании «Интера», мадридского «Реала» и донецкого «Шахтёра», набрав семь очков. В итоге Адама Траоре и компания забили столь статусным визави внушительные семь голов. Солидно!

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В межсезонье «Шериф» возглавил Степан Томас. Ему пришлось оперативно решать кадровые вопросы на фоне ухода Бобана Николова, Бруно, Густаво Дуланто и Адама Траоре, а также завершения арендных соглашений Гергиоса Атанасиадиса и Себастьена Тилля. Кадровые потери нанесли существенный ущерб атаке.

Тот же малийский нападающий — Адама Траоре — забил восемь голов в чемпионате и имел 7+2 по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов. Неудивительно, что он пошёл на повышение в более крепкую лигу. А люксембургский полузащитник Себастьен Тилль отдал 11 ассистов в рамках чемпионата Молдавии. Потери действительно серьёзные.



Руководство клуба постаралось восстановить кадровый потенциал команды за счёт трансферов Ияйи Атимвена, Рашида Аканби, Стива Амбри и Абу Уаттары. Важно, что все новички с опытом выступлений в ведущих европейских чемпионатах. Степан Томас отошёл от ранее используемой в «Шерифе» тактической схемы 3-5-2, перейдя на расстановку 4-3-3. Компанию Момо Янсане в атаке составили Аканби и Уаттара.



Однако атакующие связки «Шерифа» ещё далеки от слаженной работы после летних перестановок. Даже со скромным представителем чемпионата Боснии и Герцеговины у команды Степана Томаса возникли трудности. «Марибор», в свою очередь, хорош в игре в обороне. На фоне этих факторов мы бы присмотрелись к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 1.49.

В первом раунде квалификаций Лиги чемпионов команды на двоих забили всего три мяча. Поэтому в результативный сценарий в их очном противостоянии не верится. Также можно взять Х2 через тотал меньше 2.5 мяча и поднять коэффициент до 1.98. Всё-таки опыт «Шерифа» выступления в еврокубках в прошлом сезоне может сказаться.

Прогноз и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шериф» 20 июля 2022 года

«Марибор» отличается слаженной игрой в обороне, но после ухода Огнена Мудрински существенно потерял в атакующем потенциале. «Шериф» – более опытный и кадрово подкованный коллектив, однако на фоне перестановок в атаке ещё не готов конвертировать эту разницу в счёт на табло. На этом фоне не ожидается результативного сценария и делается выбор ставки «тотал меньше 2.5 мяча».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.49.

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