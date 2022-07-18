«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Холанд с ходу принесёт Гвардиоле трофей

30 июля стартует новый футбольный сезон в Англии. И откроется он классическим противостоянием последних лет: «Ливерпуль» против «Манчестер Сити». В Лестере эти клубы разыграют Суперкубок Англии. Начало игры – в 19:00 мск. Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы. Да, опять, и это опять будет очень интересно.

Букмекеры уже дали свои прогнозы на матч. Они считают фаворитами действующих чемпионов из «Манчестер Сити». Поставить на победу «горожан» в основное время можно за 2.46, а успех с учётом овертайма и серии пенальти идёт за 1.83. Шансы «Ливерпуля» выиграть в основное время оценили коэффициентом 2.90, а на итоговый успех мерсисайдцев предлагают 2.05. Ничья по итогам 90 минут игры идёт за 3.50.

Букмекеры сомневаются в высокой результативности матча. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.92, а на ТМ 2.5 – за 1.95. На то, что обе команды забьют, аналитики предложили коэффициент 1.75.

«Ливерпуль» смотрит в будущее

Именно так можно озаглавить трансферную кампанию команды Клоппа. Клуб покинул Садио Мане: сенегальца продали в «Баварию» чуть больше чем за € 30 млн. Не самая большая сумма, но Мане уже возрастной игрок. Кроме того, покинули клуб Такуми Минамино, Неко Уильямс и легендарный Дивок Ориги. Объективно, кроме Мане, потерь нет.

Да и утрата сенегальца не такая уж и серьёзная, ведь ему на смену из «Бенфики» выписали уругвайца Дарвина Нуньеса. € 75 млн – трансферная сумма говорит сама за себя. Нуньесу всего 23 года, и в прошлом сезоне он забил 36 голов. Кроме того, состав красных пополнили атакующий полузащитник Фабиу Карвалью из «Фулхэма» и шотландец Кельвин Рэмси из «Абердина». Но это, в отличие от Нуньеса, приобретения на перспективу. Юрген Клопп недавно продлил свой контракт с клубом и постепенно омолаживает состав.

Холанд должен вписаться в игру Пепа

Что до «Манчестер Сити», то «горожане» сделали две крупные трансферные покупки. Удалось выиграть борьбу за Эрлинга Холанда, а из «Лидса» пришёл полузащитник Калвин Филлипс. Покинули клуб Рахим Стерлинг и Габи Жезус, тут «Сити» усилил конкурентов: первый отправился в «Челси», а второй – в «Арсенал».

Конечно, основная масса разговоров ведётся вокруг Холанда. На норвежца делают очевидную ставку, он должен стать лидером атак команды. Но сможет ли он вписаться в футбол Гвардиолы? Впрочем, Эрлинг ещё молод и наверняка научится у испанского специалиста многому, ну а Пеп достаточно опытен, чтобы использовать лучшие качества одного из топ-нападающих мирового футбола. В любом случае союз Холанд – Гвардиола – одна из главных интриг предстоящего сезона.

Ждём пенальти?

Если посмотреть на статистику, то в последних пяти матчах у команд равенство: по одной победе и три ничейных исхода. При этом во всех пяти играх мы могли видеть голы как в одни, так и в другие ворота. За 1.75 можно сделать ставку на то, что и в этот раз подобный исход случится. Тем более что и те и другие обладают шикарной группой атаки.

Болельщиков «Ливерпуля» в первом контрольном матче команды летом ожидал холодный душ: 0:4 от «МЮ». Правда, мерсисайдцы сыграли этот матч аж тремя составами по полчаса. Да и потом реабилитировались в игре с «Кристал Пэлас» — уверенная победа 2:0.

Что до «горожан», то они ещё не проводили товарищеских матчей, но до Суперкубка у команды Гвардиолы запланированы контрольные игры с мексиканской «Америкой» и «Баварией». Серьёзная проверка.

Подавляющее большинство матчей между этими соперниками имело верховой характер. Сейчас у букмекеров есть сомнения, но статистика – вещь упрямая. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.92.

Три из пяти последних встреч между соперниками закончились мирным исходом, так что есть смысл проверить такой расклад и в этот раз: 3.50 на ничью по итогам 90 минут матча – отличный вариант.

Ну а если говорить об общем фаворите, то это, вероятно, всё-таки «Ман Сити». Дарвин Нуньес – классный форвард, но заменить в одночасье Садио Мане ему будет сложно, нужно время на адаптацию. Конечно, это время может потребоваться и Холанду, но у Гвардиолы обойма пошире на случай, если что-то пойдёт не так. Ясно одно – такие игры нельзя пропускать. Удачных ставок!