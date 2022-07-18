«Линфилд» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин сделает выводы после трёх голов от фарерцев

19 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линфилд» — «Будё-Глимт». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Линфилда» оценивается аналитиками в 6.50. Поставить на ничью можно за 4.20.

Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Линфилд» — «Будё-Глимт» 19 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.00, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.88. На гол «Линфилда» дают коэффициент 1.60, а гол «Будё-Глимт» оценивается за 1.10. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.84.

Анализ и прогноз на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линфилд» — «Будё-Глимт» (19.07.2022)

Норвежская сенсация прошлого еврокубкового сезона, футбольный клуб с севера страны «Будё-Глимт» несколько повысил свои шансы на то, чтобы пошуметь в этом сезоне в турнире рангом повыше, чем Лига конференций. Однако сценарий ответного матча с «Клаксвиком» сильно насторожил поклонников команды в Норвегии и за рубежом.

После уверенной домашней победы над фарерским клубом КИ со счётом 3:0 казалось, что ответная игра в Клаксвике превратится в формальность. Однако чемпион Фарерских островов дал настоящий бой фавориту противостояния. Дважды оказывался на расстоянии одного забитого мяча, чтобы перевести игру в овертайм. Впрочем, встреча завершилась с устраивающим «Будё-Глимт» счётом 1:3.



Эта встреча вновь напомнила о главной еврокубковой проблеме норвежской команды. «Будё-Глимт» проводит гостевые поединки значительно хуже, чем игры на своём поле. И для успешного продвижения по сетке еврокубков побеждать дома необходимо с запасом. За еврокубковый сезон-2021/2022 клуб победил дома в девяти из 10 матчей, тогда как на чужих полях было добыто всего две победы при четырёх ничьих и четырёх поражениях.



Так что выезд к чемпиону Северной Ирландии «Линфилду», как ни крути, будет непростым, несмотря на всю разницу в классе и более высокий уровень чемпионата Норвегии по отношению к североирландскому Премьершипу. По итогам прошлого сезона, к слову, разница в таблице коэффициентов УЕФА между странами составила 19,167 рейтинговых балла. У Норвегии 17-е место, тогда как у Северной Ирландии – только 42-е.

«Линфилд» выиграл чемпионат Северной Ирландии четвёртый раз подряд и в пятый раз за последние шесть лет, но успехами в квалификации еврокубков клуб из Белфаста похвастать особо не может. За четыре предыдущих попытки стартовать в Лиге чемпионов лишь однажды прошёл стадию первого квалификационного раунда. В 2017 году жребий подарил команду из Сан-Марино, с которой, впрочем, пришлось помучиться.

Определён соперник «Монако» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Итоговый счёт тогда по сумме двух матчей был всего 1:0. А в других еврокубках «Линфилд» также особо не блистал. Ближе всего к выходу в групповой раунд чемпион Северной Ирландии был в 2019 году, когда лишь по меньшему количеству голов в гостях уступил путёвку в групповой раунд Лиги Европы азербайджанскому «Карабаху».

Старт в текущем еврокубковом сезоне обнадёжил североирландских болельщиков. В своеобразном британском дерби был повержен чемпион Уэльса – «Нью-Сейнтс». После гостевого поражения 0:1 в драматичном домашнем матче капитан «Линфилда» 36-летний Джейми Малгрю забил спасительный гол на четвёртой добавленной минуте. А на пятой минуте овертайма вышедший на замену 21-летний Итан Девин установил окончательный счёт — 2:0.



Эта победа стала для «Линфилда» лишь второй за последние 10 еврокубковых матчей. Остальные восемь игр принесли одну ничью и семь поражений. При этом среди обидчиков «Линкольна» за эти три года была не только варшавская «Легия», но и мальтийская «Флориана», литовский «Жальгирис» и люксембургский «Фола Эш».



Чемпионат Северной Ирландии завершился ещё в конце апреля, и длинная игровая пауза, конечно, плохо сказывается на международных играх ведущих клубов страны в июле. «Линфилд» активно играет товарищеские матчи, не прекратив это делать даже со стартом еврокубков. Недельную паузу после прохода предыдущего раунда команда из Белфаста потратила на спарринг с «Харлэнд и Вульф» из второго североирландского дивизиона: деклассировала соперника со счётом 8:1.

Примечательно, что в межсезонье «Линфилд» практически сохранил весь свой основной состав, но единственная потеря вышла весьма существенной – за € 250 тыс. в венгерский «Залаэгерсег» перебрался лучший бомбардир команды по итогам прошлого сезона – конголезец Кристи Манзинга. Его попытается заменить Робби Макдейд, перешедший в «Линфилд» из занявшего третье место в чемпионате страны «Гленторана».



У «Будё-Глимт» обновление состава вышло более радикальным, но оно случилось ещё прошлой зимой, когда закончился чемпионат Норвегии. И уже новая версия команды одержала одну из двух своих выездных еврокубковых побед. Весьма примечательно, что случилось это на Британских островах, когда в Глазго со счётом 3:1 был повержен «Рейнджерс». Вряд ли стоит ожидать, что норвежский чемпион расслабится и в этот раз. На победу гостей с форой (-1.5) можно поставить за 2.48.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Линфилд» — «Будё-Глимт» 19 июля 2022 года

Клубы из Северной Ирландии редко показывают себя в еврокубках, хотя и бывают приятные исключения. Одной из причин таких результатов является не только откровенно невысокий спортивный уровень местного Премьершипа, но и слишком долгий перерыв между окончанием чемпионата для лидеров турнира и стартом в еврокубках. «Линфилд» уже совершил подвиг, пройдя своих соседей из Уэльса. Будет очень сложно что-то противопоставить против намного более опытных и сделавших выводы после досадного поражения на Фарерах норвежских чемпионов.



Ставка: победа «Будё-Глимт» с форой (-1.5) за 2.48.

Мостовой заявил, что все российские клубы становятся похожи друг на друга.



Бушманов: у «Спартака» совсем недавно был реально сильный тренер.



ЦСКА сделал предложение игроку «Фиорентины».



Искать Дзюбе новый клуб будет агент Слуцкого.



Украинец Ракицкий продолжит карьеру в Турции.



Мелкадзе признался, что устал от судейских скандалов вокруг «Спартака».