«Ференцварош» — «Слован». Станислав Черчесов отставит шутки

20 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех словаков оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ференцварош» — «Слован» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» — «Слован» (20.07.2022)

Меньше чем через два месяца стартует групповой этап самого престижного клубного международного европейского турнира. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. 20 июля состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште померяются силами «Ференцварош» и «Слован». Противостояние обещает получиться очень интересным и ярким. Как-никак нас ожидает дерби между странами и столицами. То бишь между Будапештом и Братиславой. Ждём аншлаг. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.



На предыдущей стадии отборочного соревнования венгры обыграли «Тобол». Первый матч, в Казахстане, получился безголевым. Но на домашнем стадионе, уже в Будапеште, «Ференцварош» сыграл на порядок лучше. По итогу крупно обыграл «Тобол» (5:1). Примечательно, что первые два мяча хозяев забил новичок — Адама Траоре, перебравшийся из молдавского «Шерифа».



Также малиец записал на свой счёт голевую передачу. То, как быстро футболист адаптировался в новом коллективе, очень впечатляет. Впрочем, за это, на наш взгляд, стоит отдать должное Станиславу Черчесову. Наставник пришёл в команду из Венгрии в середине минувшего сезона и через непродолжительный период освоения отладил классный командный футбол.

В результате оформил с «Ференцварошем» «золотой дубль» — победу в чемпионате и Кубке Венгрии. Причём за последние 14 туров в первенстве его подопечные потерпели только одно поражение — от МТК (0:3). Также добыли три ничьих, а в остальных противостояниях одержали победы. В том числе над сильной «Кишвардой» (2:1).



При таком раскладе, «фроди» выглядят одними из главных фаворитов квалификации Лиги чемпионов. Клуб обладает качественным, сильным составом, индивидуальное мастерство которого на высоте. Плюс Черчесов сумел сплотить коллектив и наладить командную игру, чем вызвал восхищение у тренера «Слована» из Братиславы — Владимира Вайсса.



57-летний наставник отметил, что Черчесов сделал хорошую команду, взяв в подспорье много качественных игроков. Сам Вайсс, к сожалению словацких болельщиков, сильно ограничен в ресурсах. Ещё в прошлом году под его руководством клуб из Братиславы пытался пробраться в Лигу чемпионов, но не сумел преодолеть как раз второй квалификационный раунд.

В текущем розыгрыше отборочного этапа соревнования успехи пока тоже противоречивы. В первом раунде квалификации «Слован» с большим трудом обыграл батумское «Динамо». Первый матч ознаменовался безголевой ничьей. В основное время второй встречи также не удалось выявить сильнейшего. А вот в добавленное время словакам очень повезло.

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Грузинский коллектив всецело владел инициативой. Нанёс больше ударов и выиграл по владению мячом. Даже открыл счёт на 104-й минуте. Однако за пять минут до конца второго добавленного тайма случилось непредвиденное. Клуб из Братиславы сумел сравнять счёт благодаря удачному рикошету от защитника «Динамо».

Затем в компенсированное ко второму добавленному тайму время грубую ошибку совершил голкипер команды из Батуми — Лазаре Купатадзе. Вратарь слишком далеко вышел из ворот при розыгрыше углового, тем самым оставил ближний угол открытым. «Сухой лист» положил сын главного тренера «Слована» — Владимир Вайсс.



Камбэк эффектный, но в предстоящем матче, который состоится в Будапеште, клубу из Братиславы вряд ли удастся повторить успех. Во-первых, уровень венгерского футбола на порядок выше словацкого. Во-вторых, Станислав Черчесов является более квалифицированным наставником, нежели Владимир Вайсс.



Не так давно специалист выиграл с «Легией» чемпионат и Кубок Польши. Также, как мы помним, вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Стабильно качественный футбол национальная команда под его руководством, к сожалению, не демонстрировала. Однако от полуфинала ЧМ-2018 была в нескольких шагах. Серия пенальти с Хорватией многим запомнится надолго.



Думается, «Ференцварош» одержит над «Слованом» уверенную победу. Ф1(-1) выглядит весьма правдоподобно. Коэффициент неплохой — 1.96. Недавно Владимир Вайсс (тренер) заявил, что общался с Черчесовым после приезда того в Венгрию. Разговор шёл в тёплых тонах. Были шутки и смех. Теперь уже не до шуток. Венгры выглядят на порядок сильнее.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Слован» 20 июля 2022 года

Под руководством опытного Станислава Черчесова «Ференцварош» заметно добавил в качестве демонстрируемого футбола. На домашнем стадионе без особого труда разгромил «Тобол». Думается, в предстоящем матче схожим образом разделается со «Слованом», который чудом пробрался во второй раунд соревнования. Чудеса рано или поздно заканчиваются. Думается, в Будапеште венгры одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-1) за коэффициент 1.96.

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